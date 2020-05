Los restaurantes Chez Daniel en el Country Club y en el Beach Club en Palmas del Mar en Humacao y Bistro Tartine en Caguas, establecidos por el chef Daniel Vasse, forman parte del 53% de los restaurantes que se mantienen “batallando” para sobrevivir al ‘lockdown’ impuesto por el gobierno desde marzo 15, como medida cautelar por la pandemia de coronavirus. El 47% de los restaurantes restantes del país se mantienen inoperantes, según los datos recopilados por la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore).

La desilusión provocada por la “no autorización a la reapertura de restaurantes para el 18 de mayo” -tan esperada por el sector- provocó que el pasado lunes 17 de mayo el chef Vasse circulara un segundo vídeo (el primero fue el 17 de abril) por las redes sociales de sus negocios, solicitando la reapertura de todas las operaciones gastronómicas lista para hacerlo y así reactivar la economía.

“Me veo en la obligación de hacer un vídeo, porque todos estamos pasando por una situación bien dramática”, con estas palabras inició el chef Vasse el vídeo en vivo que hizo público el pasado domingo, una vez que la gobernadora Wanda Vázquez Garced no anunciara la apertura del sector de restaurantes.

“Estoy bien preocupado por lo serio de la situación económica del País, especialmente lo que está pasando con los restaurantes. Esto me llevó a grabar el vídeo. Esto es bien serio porque no somos un supermercado y no vendemos autos. Luego de la pandemia el negocio de restaurantes no será igual. Es lo que me preocupa, tengo más de 30 empleados sin trabajar y quiero poder emplearlos a todos una vez nos permitan abrir, pero si la situación se sigue dilatando no sé si la economía del negocio me lo permitirá. Hago todo esto por esa razón. No es solo dinero, se trata del sustento de mis empleados y sus familias. Ahora mismo estamos listos para abrir cumpliendo las condiciones requeridas por el gobierno y creo que deberían permitirnos abrir”, dijo chef Vasse en entrevista exclusiva con EL VOCERO.

En estos momentos chef Vasse mantiene activo a Chez Daniel y Bistro Tartine con un menú limitado de comida ‘take out’, y asegura que no es suficiente para mantener el negocio. “Hace dos meses que estamos en esta situación de ‘lockdown’ por la pandemia y hemos podido vender comida para ‘pick-up’, pero no vamos a ningún lado con eso, porque nuestro restaurante no ha sido diseñado para mantener una buena economía con la venta de 20 platos al día. Hemos recibido ayuda de SBA (Small Business Administration), pero al no poder abrir no nos sirve de mucho ahora”, sostuvo el chef.

Vasse insistió en que el gobierno debería dejarlos abrir. “Estamos consciente de la gravedad de la situación (pandemia de coronavirus), pero estamos dispuestos a reabrir los restaurantes respetando todas las medidas de seguridad sanitaria requeridas. Aquellos negocios que no estén listos no podrían abrir, pero de alguna manera los que estamos listos deberíamos poder iniciar. Debemos ser solidarios para salir del problema económico y activar la economía”.

Sobre los cambios que ha realizado a su restaurante para poder estar listo para esa “reapertura soñada”, Vasse aseguró seguir todas las recomendaciones hechas por el Departamento de Salud y las requeridas por OSHA. “Tenemos cristales separadores en las mesas, cinco jardineras de separación para las terrazas, sistema de temperatura, entre otros. Además todos nuestros empleados pasaron el examen de reapertura y ‘take out’ y están listos para ser llamados a volver y hemos incluido letreros con la información de seguridad requerida”.

“Creo que Salud como el gobierno deben concentrarse en ayudarnos a realizar una apertura segura y así evitar una crisis económica mayor en nuestro sector”, concluyó.

EL AMOR DE UN FRANCÉS POR PUERTO RICO

Aunque saltó al estrellato en las redes sociales con la presentación de su dos vídeos de reclamos por la reapertura del sector de restaurantes, lo cierto es que el chef Daniel, como muchos le llaman, también se ha dado a conocer en el este de Puerto Rico por su gran labor filantrópica, al ser cofundador del Festival de la Buena Vida (creado a mediados de la década del 1980), cuyos recaudos siempre han sido donados a distintas entidades sin fines de lucro de Humacao. La edición más reciente del famoso festival fue en junio de 2019 cuyos recaudos ($45 mil) fueron donados a P.E.C.E.S., Casa de la Bondad y Hogar Cuna San Cristóbal de Caguas.

Asimismo, por varios años, el chef ha dictado clases de cocina en la Universidad de Humacao en el departamento de Educación Continuada, entre otras gestas colaborativas con organizaciones sin fines de lucro.

La historia de Daniel Vasse en Puerto Rico inició en 1982 cuando llegó desde Normandía, Francia –de donde es oriundo- para trabajar como el chef ejecutivo de La Marina. Un restaurante dentro del complejo de Palmas del Mar en Humacao que abría solo por seis meses al año. Sin darse cuenta, el chef se enamoró de las montañas y el mar humacaeños, lo mismo que su esposa Lucette y sus hijas gemelas Severine y Celine. Por eso, no hubo vuelta atrás para Vasse, cuando el dueño de La Marina decidió cerrar el restaurante en 1985. Lo compró sin pensarlo dos veces y, de chef ejecutivo pasó también a ser el dueño del lugar, pero con un nuevo nombre: Chez Daniel.

Hace más de dos décadas que chef Daniel cuenta en su cocina con el talento culinario de Frank Arnould quien comenzó a trabajar en Chez Daniel como ‘sous chef’ y posteriormente se convirtió en el chef ejecutivo del lugar. Actualmente, las hijas de Vasse, Severine y Celine, quienes se criaron prácticamente entre la cocina y el salón comedor de Chez Daniel, siguen colaborando con su padre, porque además de completar carreras profesionales en el ámbito del turismo y la gerencia de restaurantes y hoteles, son las encargadas de la administración y la calidad del servicio de los tres restaurantes.