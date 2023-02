¡Sigue la controversia!

La periodista de NotiCentro, Aixa Vázquez, indicó a través de las redes sociales que no se quedará “callada” ante el encontronazo que surgió tras el arresto del exbaloncelista, Antonio ‘Puruco’ Látimer Rivera, el miércoles en el residencial Luis Llorens Torres, en Santurce.

La comunicadora criticó el giro mediático que ha tomado la situación y los ataques hacia su persona por parte del Látimer Rivera.

Según Vázquez, todo ha girado en torno a ella y no a otros colegas de la prensa que cubrieron su arresto.

“El preocupante y peligroso giro mediático que ha tomado la controversia por la detención de Antonio “Puruco” Látimer Rivera, me ha obligado a no quedarme callada. Pues, adicional a los insultos que he recibido del exbaloncelista, personas que incitan al odio han hecho referencia a mis hijos en sus comentarios en las redes sociales. Por eso, quiero remitirme al récord compartiéndoles el reportaje que preparé”, escribió Vázquez.

Asimismo, invitó a todos a ver el reportaje “detenidamente y sin apasionamientos”.

“Se darán cuenta de que, contrario a la percepción que se ha querido dar, siempre hice preguntas, nunca aseveraciones. “¿Te arrestaron por drogas?” “¿Con cuántas onzas?”, pues, al llegar al cuartel, los medios desconocíamos con qué tipo de drogas había sido detenido”, explicó.

Del mismo modo, la periodista aclaró que su sonrisa al entrevistar al exintegrante de la Selección Nacional no se trató de una “mofa”. Asimismo, señaló que Látimer Rivera nunca la ha invitado a ninguno de los eventos que realiza en el residencial donde ella también vivió.

“Mi sonrisa no es mofa, es de sorpresa por la recriminación de “Puruco” de que nunca he cubierto las cosas buenas que hace en Llorens Torres. ¿Alguna vez me ha invitado? La respuesta es, nunca. Me pregunto por qué seguir ensañándose contra mí en las múltiples entrevistas que ha realizado posterior al incidente. ¿Por qué “Puruco” no se refiere a los otros periodistas que lo entrevistaron con el mismo desprecio y odio con el que habla de mí? No quiero pensar que sea porque soy mujer”, arremetió.

A su vez, Vázquez sostuvo que no tiene razones para “estar presumiendo” sus visitas al complejo de vivienda pública.

“No tengo que estar presumiendo mis visitas al caserío. Aunque desde la adolescencia no vivo en Llorens, tengo familia allí. Siempre he estado presente cada vez que los líderes comunitarios, con quienes tengo comunicación directa, me invitan. ¿Que si quiero hacer más por la comunidad donde me crié y de la cual siempre he expresado sentirme orgullosa? Claro que sí. Como ya he expresado, comparto su frustración por la insistencia de los medios de comunicación de reseñar cosas negativas en los caseríos por entender que lo positivo no es noticioso. Confío que algún día eso cambie. Toca seguir haciendo lo que nos corresponde para que eso ocurra”, finalizó.