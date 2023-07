El novato de los San Antonio Spurs Victor Wembanyama afirmó que tras creer que Britney Spears lo agarró por detrás cuando entraba en el restaurante ARIA de un casino en Las Vegas, su equipo de seguridad empujó a la estrella del pop.

La artista estadounidense confirmó a TMZ que fue golpeada en la cara y que se le cayeron las gafas tras intentar llamar la atención del jugador. El medio identificó a la persona que la agredió como Damian Smith, el director de Seguridad del Equipo de los Spurs.

Defensa de Britney Spears exige investigación por reportaje difamatorio sobre uso de metanfetaminas El abogado de Britney Spears denunció que un artículo publicado en un medio internacional es…

Según una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, Spears presentó una denuncia policial diciendo que fue golpeada por un guardia de seguridad mientras trataba de llamar la atención de Wembanyama. No obstante, el informe policial aún no se ha hecho público.

Incluso, TMZ afirmó que recibieron información sobre la investigación policial de una fuente de alto rango en la policía metropolitana, quien alegó que están trabajando el caso como una investigación criminal y que se están tomando el incidente "tan en serio como un ataque al corazón". Sin embargo, la fuente añadió que eso no significa que se vayan a presentar cargos penales.

Los representantes de Spears no respondieron a una solicitud de comentarios y los funcionarios policiales no devolvieron de inmediato un mensaje en busca de más detalles.

Britney Spears es visitada por las autoridades ante ausencia en las redes sociales La policía acudió hoy al hogar de Britney Spears luego de que fanáticos llamaran a las autor…

"No podía parar. Esa persona me estaba llamando, 'Señor, señor', y esa persona me agarró por detrás. No vi lo que pasó porque caminaba recto y no me detuve. Esa persona me agarró por detrás, no por el hombro, me agarró por detrás. Sólo sé que los de seguridad la empujaron. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me paré a mirar para poder entrar y disfrutar de una agradable cena", expresó Wembanyama.

Wembanyama dijo que los agentes de seguridad le aconsejaron que no se detuviera ante nadie al entrar en el restaurante, conscientes de que una pausa podría causar revuelo y permitir que se congregara una multitud.

"No lo supe durante un par de horas, pero cuando volví al hotel... pensé que no era para tanto, y entonces la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears. Al principio pensé: 'Estás de broma', pero sí, resulta que era Britney Spears. Nunca le vi la cara. Seguí caminando recto. Obviamente vi las noticias esta mañana. Me desperté con un par de llamadas telefónicas", sostuvo Wembanyama.

Wembanyama debutará en la Liga de Verano de la NBA con los Spurs el viernes por la noche en Las Vegas contra los Charlotte Hornets. El miércoles por la noche firmó algunos autógrafos para los aficionados en el ARIA e hizo lo mismo para un pequeño número de curiosos cuando entró en un instituto local para entrenar con los Spurs el jueves por la mañana.