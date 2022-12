La neoyorquina de ascendencia dominicana Raquel Trabal fue sorprendida con la noticia de que era la pasajera número 10 millones al desembarcar del vuelo 1347 de la aerolínea Jet Blue procedente de Washington, DC.

Trabal, de 44 años y jueza de profesión, no paraba de sonreír en lo que es su primera llegada a Puerto Rico para visitar a una amiga por tres días. “Vamos a ver cómo yo explico esto”, dijo entre risas cuando personal de Aerostar Holdings, la empresa encargada de administrar el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, recibió su vuelo al son de la música de Plena Libre y con bolsas de regalos con la bandera de Puerto Rico.

“Vine de vacaciones a pasar 36 horas en esta isla. Estoy muy sorprendida y muy agradecida con todo el mundo, esto es excepcional. Es mi primera visita. ¡Voy a tener que venir a Puerto Rico más seguido! Es algo que nunca me imaginé y es parte de las bendiciones del año nuevo”, dijo Trabal en una pequeña conferencia de prensa organizada en el terminal, en la cual se le entregaron varios obsequios: un boleto ida y vuelta para viajar a cualquier destino de JetBlue, un cheque por $1,000 por parte de Aerostar Holdings, un pase de cortesía al Global Lounge, un paquete con licores de parte del concesionario Dufry, una pieza de artesanía del concesionario El Market y una placa conmemorativa.

Por su parte, Alexandra Ruiz, principal oficial de Ventas y Mercadeo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, dijo a EL VOCERO que “estamos completamente emocionados de recibir a Raquel. Ha sido un año espectacular para la industria turística a nivel de ingresos, proyectos y cómo la fuerza trabajadora de nuestra industria ha podido cumplir con ese resurgir posterior a la pandemia. Esto es un hito más para celebrar y cerrar el 2022 con fuerza”.

Por otro lado, el presidente de Aerostar Holdings, Jorge Hernández, dijo que llegar al número “es algo bien importante. Si trazamos la historia del aeropuerto, la última vez que hubo sobre 10 millones de pasajeros en un año calendario fue en el 2006. A través de las vicisitudes que hemos pasado en los últimos 15, 20 años, hemos podido crear este destino y atraer más de 10 millones de personas a través del aeropuerto en este año 2022”. En diciembre, según Hernández, han viajado más de 800 mil pasajeros y esperan superar los 900 mil antes de que acabe el año. “Estamos en tendencia de terminar por encima de diciembre del 2021, que fue el mes con más pasajeros desde que estamos operando el aeropuerto”.

Resignados con cancelaciones

Al mediodía de ayer, el aeropuerto Luis Muñoz Marín estaba a capacidad con miles de personas haciendo filas, registrando sus maletas y pasando por las filas de inspección. Su andar contrastaba con el de otras tantas que estaban sentadas en los alrededores, rodeadas por su equipaje, esperando oír noticia de si podrían abordar un avión hacia sus destinos luego que 14 vuelos de Southwest y uno de Spirit Airlines fueran cancelados por la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.

En el caso de Southwest, varias personas entrevistadas por EL VOCERO indicaron que la razón que les dieron para las cancelaciones era que había falta de pilotos, aunque el presidente de Aerostar dijo que era “por problema operacional. Es movimiento de personal y diferentes funciones a bordo. Esto no se espera que se normalice hasta el fin de semana. Esperemos que cada vez sean menos y que el fin de semana ya los pasajeros no se vean impactados”.

Israel González, de 34 años y natural de Ponce, pero residente en Indiana, dijo que “me cancelaron el vuelo porque no tienen personal, en Southwest. Hoy me enteré cuando llegué a las 5:30 a.m.; hasta el 2 de enero me cancelaron, me cambiaron mi vuelo”, agregó visiblemente molesto. “Estoy buscando otra aerolínea y me dijeron que me reembolsaban y eso, pero yo no puedo esperar hasta el 2 de enero aquí porque ellos quieran, porque no tienen gente… eso no es culpa de nosotros”.

Claire Levy, de 23 años y nacionalidad francesa, viajaba a Nueva York por Spirit, pero le cancelaron en la mañana. “Llegué a las 10:00 (de la mañana), lo que me dijeron es que habría un vuelo el 30 de diciembre. No hay otra opción, así que estoy esperando a ver si hay otros vuelos”.

Alexandra Hernández, de 22 años y residente de Florida, explicó que “llegamos el jueves pasado y hoy (ayer) nos íbamos de regreso a casa… nos cancelaron los vuelos y estamos esperando, dicen que es por la tormenta y eso, pero cuando fuimos a Southwest, nos dijeron que están cortos de pilotos y les han cancelado los vuelos a todo el mundo. Hemos tratado de conseguir vuelos para irnos para pasar despedida de año en casa y nada”.

Ruth Rodríguez, de 42 años y residente de Guaynabo, estaba intentando salir de la Isla por un problema familiar, pero le cancelaron el viaje. “Nos dijeron, cuando llegué a las nueve de la noche (del lunes) al ‘counter’, que (el vuelo) estaba cancelado hasta nuevo aviso. Vinimos hoy (ayer) para bregar, porque yo voy no porque quiera viajar, sino porque a mi suegro le hacen una biopsia. Iba de aquí a Orlando y luego a New Orleans. Me iba por Southwest, pero ahora mismo están verificando para ver si nos pueden ubicar antes del 30 de diciembre, pero no se sabe”.

Ayer no hubo expresiones de Southwest, según The Associated Press, que citó declaraciones del lunes de Jay McVay, portavoz de la aerolíonea, quien adjudicó las cancelaciones a las tormentas. En una conferencia de prensa el lunes en Houston, McVay dijo que han tratado de ponerse al día “y volver a la normalidad de forma segura, que es nuestra prioridad número uno, tan rápido como podamos”.

El gobierno federal dijo que investigará la situación de las cancelaciones.