Un intenso intercambio digital entre el empresario Elon Musk y un exempleado de la red social Twitter desató un debate sobre los derechos de las personas con discapacidad en el lugar de empleo.

A través de un tuit, Haraldur Thorleifsson, quien padece de distrofia muscular, le preguntó al dueño de la red social si aún estaba empleado por la empresa de Musk tras percatarse que no tenía acceso a su computadora del trabajo. Según Thorleifsson, ni Musk ni la gerente de recursos humanos habían contestado sus correos electrónicos sobre el tema.

“Querido @elonmusk. Hace 9 días me cortaron el acceso al ordenador del trabajo, junto con otros 200 empleados de Twitter. Sin embargo, su jefe de RH no es capaz de confirmar si soy empleado o no. No has contestado a mis correos electrónicos. ¿Quizás si suficientes personas retuitean me contestarás aquí?”, lee el mensaje de Thorleifsson.

El también dueño de Tesla contestó al mensaje cuestionándole “¿Qué trabajo has estado haciendo?”. Thorleifsson, quien primero solicitó permiso al empresario para divulgar información confidencial sobre los proyectos que trabajaba en Twitter, no recibió respuesta de Musk. Horas más tarde, el hombre compartió que la gerente de recursos humanos “milagrosamente” respondió y le confirmó que ya no era empleado de la empresa.

Twitter enfrenta una nueva demanda por atrasos en los pagos del alquiler LONDRES — Más arrendadores entablaron demandas contra Twitter por la falta de pago del alqui…

No obstante, Musk respondió a un tuit publicado por Alex Cohen, otro exempleado de Twitter, para mofarse de la discapacidad de Thorleifsson e indicar que este utilizaba su padecimiento como excusa para no trabajar, mientras “escribía como un loco en Twitter”. Asimismo, escribió que Thorleifsson no fue despedido porque “no te pueden despedir si no estabas trabajando en primer lugar”.

La publicación de Musk no solo provocó que Thorleifsson compartiera su historia a través de un hilo en la red social, sino que desató una ola de críticas de personas que han condenado las acciones de Musk mientras defienden al exempleado.

“Leer estos tuits es un duro recordatorio de la diferencia entre las personas decentes que tienen valores e integridad y las que no. Mis mejores deseos para ti, Halli”, escribió @RealBiglyTariffman, uno de los muchos usuarios que mostró su apoyo a Thorleifsson. Otros usuarios también le recomendaron buscar un abogado para hablar sobre el despido injustificado que pudo haber recibido por su discapacidad.

En menos de 24 horas, el hilo de Thorleifsson ya ha generado 32.6 mil retweets y 226.2 mil likes.

Musk ha sido eje de críticas por los despidos masivos que ha hecho en la empresa tras adquirir la red social por $44,000 millones en octubre de 2022. A pesar de las estrategias que el multimillonario ha llevado a cabo para reducir los costos en Twitter, la empresa actualmente enfrenta demandas por atrasos en los pagos del alquiler de sus oficinas centrales en San Francisco y Londres.

Elon Musk regresa a tribunal para responder a demanda por tuits SAN FRANCISCO — Elon Musk regresó el lunes a un tribunal federal de San Francisco para testi…