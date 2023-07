Las autoridades de Nevada confirmaron que esta semana presentaron una orden de registro en relación con el asesinato del rapero Tupac Shakur, hace casi 30 años.

Shakur, una de las figuras más prolíficas del hip-hop, fue asesinado la noche del 7 de septiembre de 1996 en un tiroteo en Las Vegas. Tenía 25 años.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas informó que el allanamiento se ejecutó el lunes en la cercana ciudad de Henderson. No está claro qué buscaban ni dónde.

El portavoz del Departamento, Aden Ocampo Gómez, dijo en una breve llamada telefónica que no podía proporcionar más detalles sobre el último desarrollo del caso, citando la investigación abierta.

Shakur fue abatido a tiros mientras estaba sentado en el interior de un auto negro con Marion "Suge" Knight, jefe de Death Row Records. La policía ha declarado que ambos estaban parados en un semáforo en rojo cerca del Strip de Las Vegas, cuando un Cadillac blanco se detuvo junto a ellos y se produjo un tiroteo.

Shakur recibió varios disparos y fue trasladado a un hospital, donde murió una semana después.

Nunca se ha producido una detención en torno al caso. La Policía de Las Vegas ha dicho en el pasado que la investigación se estancó rápidamente en parte porque los testigos se negaron a cooperar.

En Nevada no prescriben los delitos de homicidio.

Considerado en gran medida como uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos, Shakur, nominado seis veces a los premios Grammy, ha tenido cinco álbumes número 1: "Me Against the World", de 1995, "All Eyez on Me", de 1996, y tres lanzamientos póstumos: 1996 "The Don Killuminati: The 7 Day Theory", de 1996, que se grabó bajo el nombre de Makaveli, así como "Until the End of Time", de 2001, y "Loyal to the Game", de 2004.

En 2017, ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll de la mano de Snoop Dogg. En junio 2023, el rapero recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. También ha tenido algunas exposiciones en museos que rendían homenaje a su vida, como "Tupac Shakur. Wake Me When I'm Free", que se inauguró en 2021.

Aunque su carrera musical profesional solo duró cinco años, Shakur consiguió 21 Billboard Hot 100, entre ellos los éxitos "Dear Mama" y "Old School", en 1995, y su tema más conocido, "How Do U Want It/California Love", de 1996, con K-Ci y JoJo. Esta última permaneció dos semanas en el número 1 del Billboard Hot 100 de su último álbum de estudio y debut con Death Row Records, "All Eyez on Me".

Según la empresa de datos de entretenimiento Luminate, Shakur ha vendido 33 millones de álbumes, 41 millones si se incluye la venta de pistas y los equivalentes en streaming. Las reproducciones de vídeo y audio a la carta del rapero ascienden a 10,100 millones.

