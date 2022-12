Un Quijote de barro se alza imponente en medio de una mesa cubierta por un mantel. A su alrededor, delicados pájaros tallados en madera, acompañados de estampas de los Tres Reyes Magos, réplicas de puertas del Viejo San Juan con la bandera de Puerto Rico y una escena playera componen la muestra de las obras de arte que producen las manos de Joseph Villalobos Marcano, cada una más colorida y detallada que la anterior.

Las artesanías no se encuentran en una galería de arte. De hecho, las enmarcan paredes austeras, pintadas de azul, en un ambiente sobrio y duro. Y es que Joseph encontró su inspiración y empuje de salir adelante tras las rejas del Complejo Correccional de Bayamón 308, donde fue a parar hace once años por cargos de secuestro y Ley de Armas.

Una vez encarcelado, “comenzamos a estudiar Desarrollo Empresarial y Sustentabilidad (ofrecido por la Oficina de Ética Gubernamental) y al graduarnos encontré que tenía mucho tiempo libre y quería convertir el ocio que tenía en un negocio. No quería tener más ocio porque cuando el confinado no tiene nada que hacer se mete en problemas”, aseguró el confinado, quien también completó terapias grupales para la transformación de patrones adictivos a drogas y alcohol, para el trastorno de control de impulsos y se benefició del programa de tratamiento psicoeducativo Aprendiendo a Vivir sin Violencia.

Al ir avanzando en el sistema penal, Joseph conoció a otro confinado que llevaba más tiempo encarcelado y que era artesano, y la curiosidad lo llevó a pedirle mentoría. “Yo soy de las personas que cuando me interesa algo le pongo un esfuerzo. Y cuando empecé a vender, la gente me decía que tenía talento, que siguiera cultivándolo, y eso fue una motivación. Empecé a ganarme un dinerito, empezaron a reconocer mi trabajo y eso fue lo que me empujó más. Hoy en día, aunque me falta mucho camino por recorrer, estoy haciendo algo que me gusta, me apasiona, y la verdad es que, cuando salga, quiero continuar”.

Buenas ventas

La Compañía de Fomento Industrial expidió su licencia de artesano “bona fide”, y sus trabajos se basan en el barro escultural y la madera. “Trabajo mucho con mis manos. Aquí se tornea, se hacen pilones, se hacen bolígrafos, pero cada uno tiene un renglón con el que se siente cómodo. Yo me siento muy cómodo bregando con el barro y con madera con las que hago puertas, congas, y es un momento en que uno se desconecta, y de pronto el oficial te llama para el conteo y ya se te fue medio día. Y llegas del conteo, y ya se te fue el otro medio día. Y ya hay un día menos para estar pronto cerca de tu familia”, comentó Joseph.

“¿Se venden bien tus piezas?”, le preguntamos.

“Pa’ qué te digo que no, si sí (ríe). Se venden muy bien y eso es una satisfacción, no solo económica, sino que cuando tienes la habilidad de crear algo y alguien lo acepta y le da algún tipo de elogio, en mi proceso de confinado es algo muy satisfactorio y me llena de orgullo”.

Sus obras se venden a precios módicos. “Yo no vendo piezas caras. Mi lema era que en Puerto Rico hay dos millones de casas, y a mí me gustaría que hubiera una pieza en cada casa. La idea no es enriquecerme, es ser autosustentable. Soy un adulto que estoy pasando por un proceso y necesito darle el menor peso a mi familia. Necesito ayudar a mis hijos y que se sientan orgullosos”.

Agregó que “Corrección se queda con el 25% porque la haces aquí, te llevan y te traen. También tienes que comprar tus materiales, comprar tus cosas, y eso te enseña a tener un balance, saber en cuánto vas a vender la pieza, cuánto te vas a ganar, cuánto vas a invertir, y qué guardar para la próxima. Te da una formación de manejar sabiamente tu dinero para que esto funcione como una microempresa”.

El confinado lleva casi ocho años en el programa del Instituto Educativo Correccional. “Hasta el sol de hoy, gracias a Dios, he conseguido mi sustento y no ser una carga para mi familia, y aportar para mis hijos. Eso es lo que uno quiere hacer, no ser una carga, ya bastantes dolores de cabeza uno ha dado y, en el proceso de la madurez, uno quiere demostrarle a la familia que está rehabilitado, que se puede valer por uno mismo. La artesanía me ha dado todo eso”.

A Joseph le queda poco más de un año para cumplir el mínimo de su sentencia de 26 años, y el afán de seguir adelante le han cambiado la perspectiva. A sus 43 años, su hablar es suave y su mirada clara, directa. Ya no es el hombre que fue encarcelado un 12 de diciembre y pasaba 22 horas en una celda de máxima seguridad. Con los años, y a fuerza de trabajo e ir ganando privilegios por buena conducta, fue avanzando en el sistema, y ahora goza de custodia mínima y tiene la oportunidad de recibir pases para ver a su madre, cuatro hijos y tres nietos.

“¿Qué diferencia tú ves del Joseph de hace 11 años?”, le preguntamos.

“Soy completamente distinto. A mí la cárcel me ha hecho mucho bien, porque me ha hecho llorar, me ha hecho quebrantarme, me ha hecho reflexionar. Las personas que me conocen se han dado cuenta de la evolución y eso lo ha logrado el tiempo y ver el sufrimiento de mis hijos, el dolor de mi madre, las canas que me han salido. Hoy soy mejor padre, mejor hijo, mejor ser humano, y he entendido que las acciones mías no solo me perjudicaron a mí, sino que los perjudicaron a ellos. Yo tengo una frase que aquí todo el mundo la conoce, que es que ‘la cárcel está llena de gente buena que tomó malas decisiones’. Pero también hay que ser consciente de que esa mala decisión tú la puedes transformar”, afirmó.

Joseph trata de no meterse presión pensando demasiado en el futuro. “Mi plan es no cometer los mismos errores, ser un hombre de bien, que mi familia se sienta orgullosa y no darle un día más al sistema. Yo sé que las puertas se van a abrir y Dios se va a encargar de lo demás”.

“¿Cómo vas a pasar las Navidades?”, le preguntamos.

“Pues las voy a pasar muy bien, porque la Secretaria de Corrección nos otorgó un pase familiar y voy a pasar la Navidad en mi hogar con mi familia, por fin, después de tantos años”, dijo con una amplia sonrisa. “Voy a pasar una Nochebuena con mis seres queridos; voy a tratar de no comer mucho”, dijo riéndose.