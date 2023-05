Jennifer y la despenalización del trabajo sexual

Jennifer Orellana lleva 23 años como trabajadora sexual. Es una mujer de experiencia trans y, aunque fue precisamente el discrimen, la homofobia y la transfobia lo que la llevó a este trabajo, asegura que hay quienes lo hacen por decisión. Por eso se ha convertido en activista por la despenalización del sexo servicio.

La historia de Orellana comienza a finales de los años 90 cuando se graduó de enfermería del Colegio Universitario de San Juan. En ese entonces, cuenta, era un hombre gay.

“Yo estaba encerrado en ese cuerpo porque lo único que me faltaba era un par de senos porque iba a la universidad con maquillaje, extensiones, pantalones pegados, siempre vestía un ‘look’ de mujer”, recuerda.

Su primera experiencia en enfermería la tuvo en el hospital Auxilio Mutuo, lugar del que un día fue despedida sin ninguna explicación. “En ese entonces el hospital era manejado por monjas y recuerdo que había una directora militar y un día llegué y me dijeron que ya mis servicios no eran válidos”, cuenta.

“De ahí pasé al hospital regional de Carolina a trabajar en la sala de emergencia. Un día llego y me dicen que ya no trabajaba más en sala de emergencia, que me tenía que ir al quinto piso que era medicina y cirugía. Sin avisarme, llegué y me cambiaron. Eso solamente sucedió conmigo”, menciona.

Unas semanas más tarde, Orellana escuchó que la habían cambiado de sala de emergencia porque era “muy amanerado” para esa área. Tiempo después surgieron unos puestos en el hospital municipal de Centro Médico. Allí hacía el turno de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. en sala de urgencias y de 11:00 p.m. a 7:00 a.m. en sala de parto. En ese lugar, encontró el apoyo que no había tenido en sus trabajos anteriores, empero la felicidad duró poco.

“Ahí conseguí un poco de apoyo, yo era bien querida en el hospital mientras era gay. En mis primeras vacaciones, me fui a Ecuador y me hice mujer. Cuando regreso con los senos, la nariz hecha y un cuerpo afeminado, ahí empecé a vivir toda la transfobia, que me recordó la homofobia que había ya vivido en Auxilio Mutuo y en Carolina”, afirma.

Orellana recuerda que recibió maltrato psicológico de parte de la administración, de compañeros y hasta de pacientes y familiares “porque si tus colegas no te respetan, menos me respetaban los pacientes y familiares”.

“Yo soporté muchas cosas. Toda esa presión me podía hacer cometer un error porque yo trabajaba con vidas, yo podía cometer un ‘malpractice’ bajo la depresión que yo estaba viviendo”, reconoce.

Como ejemplo de los malos tratos que recibió, rememora “una ocasión donde un compañero me gritó maric… sucio, te debes de morir”.

Hubo un día en que una compañera le dice que tenía un implante más arriba que el otro. Un doctor le hace un sonograma y se percata que el implante había reventado. La pasan a sala de emergencia, donde estaba consultado su caso.

“Escuché al médico decir que al maric.. de sala de parto se le había explotado un implanto que iba a mandar a que se lo sacaran y lo dejaran con uno porque yo era un fenómeno”, menciona.

Todo lo que estaba viviendo le afectaba demasiado. No le quedaban ganas de buscar otras alternativas. Ya lo había decidido: irse a Nueva York a ejercer el trabajo sexual en el 2000.

La evolución del sexo servicio

Han pasado 23 años desde que Orellana comenzó en el trabajo sexual y mucho ha cambiado desde entonces. Cuando llegó a Nueva York le dijo a una amiga que iba a “ejercer el trabajo sexual que me explicara como era el mambo”. En ese tiempo se publicaba una foto en el periódico, lo que podía tomar unos 15 días. Su amiga le aconsejó que lo importante era cobrar antes.

“Los clientes te llamaban e iban a una casa. Yo trabajaba en una casa de trabajo sexual donde me dieron un cuarto. Yo dije que iba a estar ahí seis meses y guardé dinero para mudarme”, recuerda.

La tecnología, las redes sociales y la pandemia cambiaron la coordinación de los encuentros entre muchas trabajadoras y sus clientes. Todavía hay quienes se paran en la calle a esperar algún cliente, pero Orellana asegura que muchos de los encuentros se coordinan por medio de las redes sociales.

“También hago trabajo sexual en Puerto Rico. A veces vengo aquí a la calle porque conozco a todas las chicas y siempre me gusta ser parte de eso. Me paro y me voy con algunos clientes o lo hago por medio del APP, directamente con un hotel. Hay cientos de APP, todo el mundo está en Internet. Ya no hay tanta demanda de la trabajadora sexual en la calle, lo más que se usa es Only Fans y Facebook”, menciona.

“Only Fans cogió auge con la pandemia porque no se podía hacer trabajo sexual. Abrí uno y cambié el concepto, tuve que hacer videos teniendo sexo con un dildo frente a la cámara y que me pagaran por las aplicaciones y eso se ha quedado. No pagan lo mismo, pero poco a poco se llena el pote”, agrega.

Y es que Orellana cobra $120 la media hora, pero “si eyaculan antes no es mi problema. Es media hora la sesión. Si es una hora, puedo cobrar $200 o $220. Si es overnight, que llega a las 12 de la madrugada y se va a las 6 de la mañana, pues a ese se le cobro más, porque usualmente está tomado o va a utilizar algún tipo de droga, tiene que pagar más porque le estás permitiendo que use drogas dentro de tu hogar, que haga cosas que tú no haces, y eso cuesta”, detalla.

Mensualmente puede ganar unos $15,000 “y si me fajo llego a $20,000. En un día puedo tener tres clientes, pero a veces no viene ninguno. Eso fluctúa. A veces no viene ninguno, pero al otro día vienen siete”.

En cambio, en medio de la pandemia cobraba unos $80 por un video de OnlyFans.

A nivel sexual, le piden de todo, desde sexo oral, anal y hasta en parejas. Entre risas, dice que parece que no es buena con las parejas porque no la repiten. “La realidad es que no me nace estar con mujeres, las respeto, pero no me excitan. Tal vez ellos lo ven y por eso no regresan”.

Lo mejor y lo peor

Al responder qué ha sido lo mejor y lo peor que ha vivido como trabajadora sexual, recuerda que una de sus peores experiencias fue cuando en una ocasión la asaltaron a mano armada.

“Fue fuerte porque no es fácil entrar a un cliente, y que te encañone en tu casa y entren otras personas, porque saben que tienes efectivo. Tu vida está en peligro. Lo que he aprendido es mantener la calma. Ellos se llevaron todo y se fueron. Identifiqué a uno de ellos y lo metí preso 8 años”, asegura.

Entre lo mejor, sin dudarlo, menciona su salario y tener una propiedad donde podrá envejecer tranquila. Pero además está convertirse en activista para defender el trabajo sexual. Tanto en Nueva York como en Puerto Rico forma parte de organizaciones que buscan la despenalización del sexo servicio. Es una de las creadoras de los Trans Goofy Games que se celebran en julio en el Parque Central de San Juan. Como parte de su labor, narra que se ha reunido con Alexandria Ocasio y Nydia Velázquez en busca de políticas públicas que defiendan el trabajo sexual.

Orellana defiende el trabajo sexual porque sabe que hay quienes quieren ejercerlo, aun teniendo otras oportunidades.

“A veces entran por falta de oportunidades, pero hay mujeres que hacen esto porque quieren. Yo trabajo en un hospital en Nueva York, enrolando personas que necesitan servicios de salud, part time, me lo ofrecieron full time pero cuando vi el sueldo comparado con lo que yo me gano, le dije no, gracias, mejor sigo como estoy”, dice.

Entre los argumentos a favor de la despenalización del trabajo sexual, Orellana menciona que esto podría aumentar el turismo en la Isla.

“Este país está bien feo, los edificios están bien deteriorados, las calle con hoyos y basura. El gobierno debe hacer cosas que incentiven el turismo, y si se legaliza el trabajo sexual, van a venir turistas. En muchos países hay turismo sexual, no está legalizado, pero está despenalizado”, resalta.

Orellana explica que prefieren la despenalización, y no la legalización porque cuando se legaliza es el gobierno el que regula el trabajo.

“Lo que queremos es la despenalización del trabajo sexual para que no nos arresten. Cuando se legaliza el gobierno lo controla todo, ellos son los que dicen quienes trabajan y quienes no, entonces hay países donde hay una lista de mujeres sin la autorización bien larga. Por eso queremos despenalizar y no legalizar”, dice.

“Hay muchos hombres que no tienen pareja, pero quieren acostarse con alguien. Donde existe el consentimiento de dos adultos, no hay delito. ¿Por qué el gobierno quiere mandar sobre mi cuerpo? ¿Por qué ellos me dicen que no le puedo ponerle precio a mi cuerpo, si ellos le ponen precio a todo y hay que pagarlo? ¿Por qué tengo que pedir permiso?”, cuestiona.

¿Qué dicen los políticos?

Este medio buscó una reacción de los presidentes de la Legislatura, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, y del gobernador Pedro Pierluisi sobre si están a favor o en contra de la despenalización del trabajo sexual en la Isla.

En declaraciones escritas, el gobernador indicó que este tema no está bajo consideración en su administración.

“Mi administración está enfocada principalmente en el desarrollo económico y la reconstrucción de la infraestructura de Puerto Rico, así como en múltiples medidas de justicia social y para mejorar la calidad de vida en la Isla. Ese asunto no forma parte de mi programa de gobierno, y no está bajo consideración en mi administración. Por otro lado, no existe propuesta legislativa sobre la cual pueda comentar”.

Unas expresiones similares hizo el presidente del Senado.

“Yo no asumo una postura ante hechos que no están ante mi consideración. Si puedo pensar de una manera u otra, pero como presidente del Senado si no tengo un proyecto, una petición ante consideración pues me gusta esperar a que suceda, para evaluarlo. Así lo he hecho con otros temas. Asumo postura cuando está ante mi consideración, no antes”, mencionó.

A pesar de múltiples intentos, Hernández no estuvo disponible para emitir expresiones. Su oficial de prensa informó que el legislador estaba de viaje y no había respondido sus peticiones.

