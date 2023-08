A sus 11 años, Armando Díaz se pregunta por qué en Puerto Rico instalan placas solares en tierras agrícolas y no en otros lugares donde no se afecte la producción de alimentos. En esa misma línea, le preocupa que no escuchen a los niños y consideren sus planteamientos, porque entiende que tienen mucho que decir y aportar.

Díaz es uno de 1,100 niños dotados, de tres años en adelante, que reciben servicios del Instituto de Investigación y Desarrollo para Estudiantes Dotados (IIDED), el primer y único centro en Puerto Rico y el Caribe especializado en servicios para la población de estudiantes dotados.

El IIDED estima que en Puerto Rico hay sobre 20,000 estudiantes dotados sin identificar. De estos, más del 40% de los alumnos terminan como desertores escolares, en parte, al no recibir la atención educativa que ameritan según sus necesidades. El 70% de los casos que reciben el IIDED para evaluación, llega a raíz de algún problema en las escuelas donde estudian. Les ofrecen evaluaciones psicológicas, servicios terapéuticos, programas de apoyo y orientación a las familias, así como programas de capacitación para los maestros.

“Pienso que muchas personas no escuchan a los niños, y lo digo desde mi experiencia. Muchas veces cuando nadie te pregunta cómo estás, tú te quedas con eso por dentro. En ocasiones, los padres hablan por los niños, en vez de dejar que sean ellos lo que hablen. Yo pienso que debemos mejorar eso, porque los niños necesitan ser escuchados para ayudar al mundo”, enfatizó Díaz, quien junto a un grupo de niños dotados visitó la redacción de EL VOCERO para conversar sobre lo que les gusta de la Isla, sus preocupaciones y ofrecer algunas recomendaciones para mejorar la realidad del País.

Cuestionados sobre qué es lo que más les gusta de Puerto Rico, todos coincidieron al decir que principalmente valoran las playas, la gente, la comida y la historia de la Isla. Al mismo tiempo, afirmaron que lo que menos les gusta es que, en ocasiones, el clima es demasiado caliente. Por esa razón, Saúl Calderón, de nueve años, mencionó que “en Puerto Rico hay que construir algo que baje la intensidad del calor, que ayude a que haya menos calor y que el clima sea más fresco”.

Preocupación por la situación energética

Varios de los niños en la conversación –al hablar de los asuntos que más les preocupa– mostraron inquietud ante lo que consideran la falta de un sistema de energía eléctrica confiable.

“Cuando se va la luz, a mí lo que me preocupa es que los alimentos se pueden pudrir y no podemos comer”, expresó Ángel F. Ayala, de diez años.

“Siempre pienso dos cosas: o que está pasando un huracán o que LUMA simplemente no está haciendo su trabajo”, dijo, por su parte, Díaz.

Como muchos puertorriqueños, cuando a Nomary Rosario, de doce años, se le interrumpe el servicio de energía eléctrica dijo que también se pregunta cuánto va a durar, “porque a veces pueden ser unas tres horas, pero otras pueden ser varios días” y considera que eso es un gran problema.

Para Fabián Calderón, quien a sus 13 años va a comenzar un bachillerato en ingeniería mecánica en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, expuso que “hace falta mejorar las diferentes zonas o comunidades del país a las que le hacen falta recursos o servicios como la electricidad o el agua y que esas zonas tengan una vida más estable”.

“Es difícil de saber, porque cada zona tiene algo que le falta. Por ejemplo, hay algunos lugares que no tienen internet y otros tienen tanto que no te llega, y lo mismo falta con la electricidad, hay que mejorar el sistema para que no se vaya tanto, en especial con las tormentas”, destacó Dereck Negrón de diez años.

De otro lado, a Krystal Torres, le preocupa también la escasez de profesionales de la salud para atender a toda la población.

“Yo pienso que hacen falta más doctores, porque, como pasó con el covid, si hay otro brote no hay doctores para ayudarnos”, sostuvo la niña de 11 años.

Seguridad y educación

De otro lado, a pesar de que recientemente cuatro adolescentes y un joven fueron asesinados en hechos separados, los niños dotados entrevistados calificaron a Puerto Rico como un lugar en el que se sienten seguros. Empero, reconocieron que no todas las zonas son iguales y que algunas son bastante peligrosas.

Díaz agregó que cualquier situación puede ocurrir y que es mejor prevenir y estar alertas. Torres mencionó que prefiere ir a los lugares que ya conoce, puesto que los desconocidos le causan un poco de ansiedad.

Rosario opinó que un asunto de prioridad debe ser mejorar la educación. Reconoció su importancia para el futuro de la Isla, pero dijo que en ocasiones los maestros no están preparados para ofrecer algunas clases y esto se debe atender. De manera similar se expresó Díaz, quien enfatizó que los educadores deben aprender a reconocer a los niños dotados, los cuales enfrentan amplios retos en los planteles.

Según el IIDED, estudios recientes muestran que una de las razones principales de la deserción escolar es el desinterés en la corriente tradicional de educación, un aspecto con el cual trabajan para poder potenciar las capacidades de los niños dotados, que no están ajenos a esta situación.

“El instituto me ha ayudado mucho porque al principio, para saber qué me estaba pasando, me llevaron a doctores, psiquiatras y todos les dijeron a mis padres ‘tienes que darle pastillas’, ‘este niño está loco, por las cosas que dice’. Pero mis padres no se rindieron y siguieron buscando hasta que encontraron a una psiquiatra que me recomendó el instituto. Si no fuera por eso, yo estuviera con pastillas, porque no sabían cómo manejarme. No somos un grupo pequeño, hay miles de niños dotados en Puerto Rico”, exclamó Díaz, estudiante de octavo grado.

Por su parte, Negrón señaló que los maestros deben entender lo que es ser dotado, porque eso puede hacer la diferencia en los productivos que puedan ser para la sociedad.

“Cuando estoy en clase, como no me dan los trabajos necesarios, me aburro. Yo pediría que se entienda lo que es ser dotado. Me preocupan los niños que no están en el instituto y no sepan lo que les está pasando. Eso es importante, porque cuando uno coge clases es importante entender y aprender de ella; pero si simplemente haces los trabajos y no sientes el amor por estudiar, si no hay cosas interactivas, pues nos sentimos aburridos porque no nos dan otros proyectos cuando los hacemos rápidos”, agregó Negrón.