Nota de la editora: Esta es la segunda entrega de una serie que indaga en las condiciones de los hijos e hijas de la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico.

En el corazón de Barrio Obrero en Santurce surgió uno de los primeros centros de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de educación preescolar e infantil, un lugar que con el pasar del tiempo se ha convertido en el escenario educativo para niños y niñas de la comunidad dominicana. Incluso, para aquellas familias donde algunos de sus miembros carecen de un estado migratorio definido.

Al igual que sus salones, que llevan el nombre de algún valor, el centro es llamado “Alegría”. Las banderas de República Dominicana y Puerto Rico se encuentran pegadas en la pared, una al lado de la otra, en un salón bajo el nombre “Amor”. Precisamente, ese sentimiento es lo que buscan transmitir al integrar estudiantes de ambas nacionalidades y cuyas edades fluctúan entre dos meses hasta 4 años.

“La identidad cultural es un derecho de nuestros niños y niñas. Así que, tengamos población dominicana dentro de nuestros programas nos da esa oportunidad de tener esa inclusión con la familia. Estamos en una comunidad altamente poblada por la comunidad dominicana. Te puedo decir que gran parte de nuestra población es de familias dominicanas”, expresó Aida Maisonet, coordinadora de Vinculación Familiar y Comunitaria de la organización.

Al igual que en las escuelas del Departamento de Educación (DE), la red recibe a los estudiantes sin preguntar por el estado migratorio de sus padres o de los propios menores. Allí les ofrecen servicios a los menores y a sus padres. Las ayudas incluyen servicios de trabajador social, psicólogo y apoyo para prácticas de nutrición saludable en el hogar.

Desde que se estableció el Centro Alegría en el barrio santurcino, han ayudado a muchas familias dominicanas que viven bajo niveles de pobreza en la Isla, indicó Maisonet a EL VOCERO.

Un informe divulgado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que recoge datos sobre la Encuesta de la Comunidad en Puerto Rico, revela que la población de minoría con mayor presencia entre los habitantes de la Isla es dominicana. De un total de 96,000 personas identificadas con otras nacionalidades, el 59% son dominicanos, y de esa cantidad el 58% son mujeres. El informe indica que poco más de la mitad de la población dominicana en Puerto Rico (51%) se encontraba en situación de pobreza.

El porcentaje de pobreza es mayor en las mujeres dominicanas, con un 54%, mientras en los hombres dominicanos es 48%.

“Hay mucha pobreza. A veces nosotros pensamos que por ser el 2022 o por ser en el área metropolitana, pues no hay pobreza, pero realmente dentro de nuestro programa hemos podido identificar que hay mucha necesidad dentro de nuestras familias. Tal vez, personas viviendo en hogares que no tienen suficientes cuartos para sus niños o que no tienen un carro para moverse. Otros no tienen algún servicio porque no tienen la manera o porque piensan que por ser dominicanos no tienen el derecho”, manifestó la coordinadora.

Las experiencias desde que abrieron en diciembre de 2021 han sido diversas, positivas y otras de grandes retos.

“Hemos tenido familias que no han tenido compra. Que nos dicen que no tienen leche o pañales porque cobran el viernes o porque no tienen. Hemos estado ahí y hemos llevado compra a las casas. Tenemos un acuerdo con el Banco de Alimentos que nos da alimentos para esas familias. Nosotros hemos suplido mattress y hasta camas porque no tienen. Te diría que la mayor necesidad es la pobreza y el acceso a los servicios de vivienda, agua, luz, y comida porque a lo mejor el WIC no le da y la leche es muy cara. Hay muchas familias sin empleo por varias razones”, sostuvo.

En este momento, la red no tiene en su matrícula a ningún niño cuyo estatus migratorio no esté definido, pero sí han atendido padres cuya situación legal es irregular. “Básicamente son de nacionalidad puertorriqueña, dominicana, y una abuelita que es de Saint Thomas. Pero básicamente, los niños que tenemos todos han nacido aquí”, explicó Maisonet.

Para matricularse en el centro, las familias tienen que completar una solicitud y mostrar evidencia de ingresos. Una familia puede ser elegible si recibe el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) o el Programa de Ayuda Temporal para las Familias (TANF). En cambio, si es una persona que trabaja puede mostrar evidencia de empleo y de residencia en San Juan para poder recibir el servicio.

“Trabajamos mano a mano con las familias para identificar sus necesidades sin importar la nacionalidad. Si hay una necesidad de vivienda o de plan médico, pues nosotros vamos a acompañar a la familia en ese proceso. Nos vamos a encontrar con obstáculos en las agencias, pero los acompañamos sin importar la nacionalidad. No vemos si son dominicanos, argentinos o puertorriqueños, porque no es importante. Lo importante es brindar el servicio y que nuestros niños vivan en un ambiente libre de violencia”, dijo.

En el centro también se ofrecen servicios para mujeres embarazadas relacionados al tema de lactancia y cuidado prenatal. Además, han hecho alianzas con otras organizaciones para ayudar a personas mayores que quieren aprender a leer y escribir. Según Maisonet, es mediante este tipo de apoyo que buscan integrar a la comunidad de Barrio Obrero con el Centro Alegría.