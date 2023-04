ADVERTENCIA: EL SIGUIENTE VÍDEO CONTIENE LENGUAJE SOEZ

La creativa del boricua no tiene límites.

Y es que “Las Monjas Raperas” convirtieron en canción el incidente ocurrido esta semana en un restaurante de comida rápida localizado en la avenida Roosevelt en San Juan, cuyo vídeo se volvió viral en las redes sociales.

El vídeo del tema ha conseguido más de 11,000 reacciones en Facebook y ha sido compartido más de 10,000 veces.

En un vídeo que circuló ayer en las redes sociales se observa el encontronazo entre una clienta y un gerente del establecimiento, quien mantuvo la calma en todo momento, a pesar de los insultos de la mujer, según se observa en las imágenes.

Los hechos provocaron que el trabajador acudiera a la Policía para presentar una querella de agresión simple contra la fémina.

Ayer, en exclusiva con EL VOCERO, el empleado expresó estar agradecido por el apoyo que ha recibido en las redes sociales tras el incidente.

“Me he percatado (de las reacciones) y he tratado de mantener la distancia en esto porque no estoy acostumbrado a todo esto. He recibido demasiados mensajes de cuentas privadas de personas que no conozco. Realmente estoy agradecido porque uno piensa que por ser hombre la reacción de las personas no iba a ser positiva, pero realmente estoy sorprendido muchísimo porque no esperaba nada de esto”, dijo el empleado al que identificaremos como Cruz, quien manifestó desconocer que alguien estaba grabando el suceso.

Además, por motivos de seguridad, indicó que decidió someter una querella sobre el incidente.

“Tuve que hacer una querella porque realmente uno no sabe lo que puede ser capaz de hacer una persona. No estoy señalándole algo que pueda o no pueda ser capaz, es simplemente el hecho que tengo que cuidar de mi salud, tengo que cuidar de mi familia, y por lo menos que hubiera algo escrito sobre la situación, por si acaso algo surgiera nuevamente con la misma persona o con alguien que pudiera tener una conexión con ella”, indicó el empleado, al tiempo que solicitó un espacio para poder brindar la versión de los hechos desde su punto de vista.