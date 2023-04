ADVERTENCIA: Este vídeo puede contener lenguaje soez.

Una fémina que fue a reclamarle a un empleado de un restaurante de comida rápida terminó insultando y casi agrediendo al gerente, tras un alegado problema con su orden.

El encontronazo, que se ha tornado viral en las redes sociales, se reportó en un Burger King, que según la querella de la Policía ocurrió en la avenida Roosevelt.

La mujer que está vestida con ropa negra le cuestiona al gerente del ‘fast food’ de manera agresiva. Según la investigación de la Policía, la presunta agresora realizó un pedido de varias órdenes por el servicarro del establecimiento y solicitó que le cobraran en cuentas separadas. Al llegar a la ventanilla de pago, el gerente del restaurante le preguntó nuevamente si quería pagar en cuentas separadas, lo cual le molestó. Posteriormente, la mujer se bajó del vehículo, originándose el incidente en el interior del negocio.

Según la clienta, esta no es la “no es la primera vez” que el individuo lo atiende.

Ante los gritos de la clienta, el empleado intentó que se calmara o que se fuera del restaurante. “O baja la voz o se retira del restaurante”, dijo.

Ante esto, la fémina comenzó a amenazarlo e insultarlo.

“¿Qué vas a hacer? ¿Tú manejas mi boca? ¡Y baja las manos! Baja las manos porque te meto en la cara, te meto en la cara”, gritó molesta.

Entretanto, en todo momento el empleado mantuvo la compostura ante los continuos insultos tratando de calmarla.

A lo que ella responde: “¡¿Vas a callarte?!

Rápidamente, el individuo le contesta “que no tiene que callarse”.

Ante esto, la clienta molesta siguió insultándolo utilizando palabras soeces como “hijo de p%^^” y hasta “cag^^$ en tu madre”.

“Estás frente a tu hijo […] te estoy diciendo en pocas palabras ‘dale un buen ejemplo a tu hijo’”, sugirió el gerente.

Durante el altercado, la clienta intentó agredir al hombre en varias ocasiones.

En horas de la tarde de hoy, el empleado acudió a la Uniformada y presentó una querella por agresión simple a la mujer.

Reacciona el empleado

En exclusiva con EL VOCERO, el empleado expresó estar agradecido por el apoyo que ha recibido en las redes sociales tras el incidente.

“Me he percatado (de las reacciones) y he tratado de mantener la distancia en esto porque no estoy acostumbrado a todo esto. He recibido demasiados mensajes de cuentas privadas de personas que no conozco. Realmente estoy agradecido porque uno piensa que por ser hombre la reacción de las personas no iba a ser positiva, pero realmente estoy sorprendido muchísimo porque no esperaba nada de esto”, dijo el empleado al que identificaremos como Cruz, quien manifestó desconocer que alguien estaba grabando el incidente.

Además, por motivos de seguridad, indicó que decidió someter una querella sobre el incidente.

“Tuve que hacer una querella porque realmente uno no sabe lo que puede ser capaz de hacer una persona. No estoy señalándole algo que pueda o no pueda ser capaz, es simplemente el hecho que tengo que cuidar de mi salud, tengo que cuidar de mi familia, y por lo menos que hubiera algo escrito sobre la situación, por si acaso algo surgiera nuevamente con la misma persona o con alguien que pudiera tener una conexión con ella”, indicó el empleado, al tiempo que solicitó un espacio para poder brindar la versión de los hechos desde su punto de vista.