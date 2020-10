El Covid-19 ya ha cobrado la vida más de 700 personas en Puerto Rico.

Más allá de ser una estadística del Departamento de Salud eran los padres, esposos, hermanos, abuelos, tíos, y amigos de quienes hoy lloran su partida.

“El Covid- 19 existe. Yo lo sobreviví, pero uno de los de mi casa no lo sobrevivió, no lo aguantó. No es juego, no es un relajo. Los muchachos pensarán que ellos lo pueden pasar, pero es triste cuando ponen en riesgo a las personas mayores. Imagínate escuchar a la persona que más amas decirte que siente que solo tiene un hilito de aire para respirar, como me dijo un día, y ver que no sale a flote”, recordó aún compungida por la muerte de su pareja, Aileen Vega.

Vega, sus dos hijos y su esposo Alberto Rodríguez dieron positivo al virus. Contó que, en su caso, su pareja-paciente de fibrosis pulmonar- acudió a un hospital en Bayamón por otra enfermedad, pero luego contrajo el virus que lo llevó a la muerte. A su llegada a la institución hospitalaria, el empleado de un hotel en la zona de San Juan no tenía el Covid-19, pues se le realizó la prueba como parte de los requisitos previo a la realización de una colonoscopia. Así, que, a juicio de Vega, fue allí mismo donde contrajo la enfermedad y a su vez todos los familiares que se estaban haciendo cargo de su cuidado.

Luego de conocer que era positiva a Covid-19 la mujer no volvió a visitar el hospital, su esposo de 49 años fue entubado y fue poca la información que tenía vía telefónica sobre su estado de salud. “Un día me llamaron (a finales de septiembre) y me dijeron que había fallecido. Es difícil perder a un ser querido, pero más difícil es no poder despedirte, ni estar presente en esos últimos momentos”, relató.

“Yo llamaba al hospital para que me dieran información, suplicar, rogar para saber cómo estaba. Era bien difícil que me dieran información aun cuando estaba en récord de que estábamos aislados por coronavirus”, denunció la maestra cuyos síntomas no han sido graves, a pesar de que sí ha sentido cansancio, el dolor en el cuerpo, la garganta y la cabeza. Mientras que su hijo de 23 años todavía no tiene el sentido del gusto y el olfato.

"Es una desgracia familiar que no le deseo a nadie. Las personas tienen que usar mascarilla, lavarse las manos y no salir a reuniones familiares ni la playa. No vale la pena perder a un familiar por un poco de entretenimiento", reflexionó.

EL VOCERO hizo contacto con otras familias que habían sufrido pérdidas. Algunas todavía no se sentían preparadas para dar a conocer sus historias. En otro caso la persona no podía hablar debido a que el padecimiento del virus, le impedía tener el aire suficiente para contar sobre su pérdida.

Aún así, las historia de las familias que han vivido en carne propia los efectos del mortal virus, le ponen nombre y apellido a las víctimas, sacan a la luz el drama familiar detrás de esas pérdidas y contribuyen en el llamado público de la importancia de la protección para minimizar el contagio.

Muertes en Puerto Rico

En su informe diario, el Departamento de Salud notifica sobre las muertes por Covid-19.

Hasta hoy, las muertes confirmadas-con pruebas PCR- suman 548 y las probables son 180, por lo que el total de decesos es 728. Desde el 17 de marzo hasta la fecha, se reportan diariamente entre 0 y 14 muertes.

EL VOCERO solicitó datos adicionales sobre esta cifra, y Salud ofreció una actualización hasta el 27 de septiembre. De acuerdo con la información brindada, hasta esa fecha, los pueblos con mayor cantidad de muertes son San Juan (16%), Bayamón (8%) y Carolina (8%).

Al desglosarlo por regiones-como aparece en el informe diario-, la de mayor cantidad de muertes registradas es Metro con 34%. Le siguen Bayamón (21%); Arecibo (12%); Caguas (12%); Mayaguez (8%); Ponce (6%); Aguadilla (4%) y Fajardo (3%).

El grupo de edad con mayor tasa de mortalidad fue el de 70 a 79 años con un 28 por ciento de las muertes. El grupo entre 80 a 89 años le sigue con un 26 por ciento. Luego, el tercer grupo más afectado es el de entre 60 a 69 años con un 17 por ciento. Los menores de 20 años y entre 20 a 29 son los grupos de edad con menos incidencia de muertes, con menos de un por ciento cada uno.

En cuanto a sexo, las estadísticas hasta esa fecha apuntan a que el 60 por ciento eran hombres y el 40 por ciento mujeres.

El mes más letal ha sido agosto con un 33 por ciento de muertes registradas ese mes. Mientras que el de menos muertes fue junio, con un tres por ciento.

De otra parte, entre los fallecidos, al menos un 40 por ciento utilizó un ventilador artificial; un 28 por ciento no lo utilizó y se desconoce el dato de un 32 por ciento.

En el mundo

De acuerdo al tablero de la universidad de Johns Hopkins, ya van 1,068,674 muertes a nivel mundial. El país que lidera esta cifra es Estados Unidos, con 213,787. Le siguen Brasil (149,639) e India (107,416).