Los campocortos Carlos Correa y Francisco Lindor están teniendo una temporada de altas y bajas en las Grandes Ligas, a pesar de que se encuentran en diferentes situaciones con sus respectivos equipos.

Mientras Lindor está tratando de que la organización llene las grandes expectativas que se generaron a través de la novena con la nómina más alta de las Mayores, Correa se centra en demostrar por qué su contrato es de los más altos en su posición tras una turbulenta agencia libre.

A juicio de los dirigentes puertorriqueños Max “Mako” Oliveras y Lino Rivera, los altibajos en el desempeño de ambos peloteros puertorriqueños se debe a que sus equipos no están dándole la ayuda que necesitan, ya que a pesar de tener campañas ofensivas poco usuales, siguen siendo líderes en sus novenas.

Por un lado, el santaisabelino está teniendo su peor registro ofensivo desde que está en Las Mayores tras promediar .233 con 12 cuadrangulares, 43 impulsadas y 37 carreras anotadas en 88 partidos. A pesar de tener el promedio de bateo más bajo de su carrera, Correa es el máximo impulsador de carreras de los Mellizos de Minnesota y el que más dobles ha logrado con 21.

Mientras que en el lado defensivo, Correa sigue siendo el de siempre con un promedio de .990 con 171 asistencias y apenas tres errores, colocándose como el segundo mejor campocorto de las Mayores.

“Honestamente, pienso que Minnesota ofensivamente da mucho que desear. Por alguna razón no están bateando y en el caso de Correa sabemos de lo que es capaz en su ofensiva, pero pienso que la mala racha del equipo lo está arrastrando porque también todo esta concentrado en él. Tiene más presión porque es el hombre del contrato, fue campeón y todo eso afecta”, explicó Rivera en entrevista con EL VOCERO.

“También sabemos que Correa siempre tiene un gran mes en octubre y lo más seguro esos números se eleven pronto. A pesar de todo, ese equipo está peleando por la primera posición en su división y eso los debe mantener en un buen ritmo. Cuando vemos que un equipo no está bateando pueden ser muchos factores y nosotros no lo sabremos al 100% porque no estamos ahí, pero en ocasiones puede ser el parque –que no es para bateadores– hasta el cómo se sienten con sus entrenadores”, añadió Rivera.

En cuanto a Lindor, sus números podrían engañar ya que, a pesar de tener un promedio ofensivo de .226, en otros aspectos tiene excelente desempeño. Por ejemplo, es el segundo jugador con más jonrones (19) y carreras impulsadas (61) en las filas de los Mets, por debajo solamente del primera base Pete Alonso. En ambos departamentos, es el campocorto que lidera las Mayores.

Mientras que en la defensa, Lindor sigue demostrando solidez con un promedio de .984 con 249 asistencias, 60 dobles matanzas y apenas seis errores, colocándose como el octavo mejor campocorto de todas las Grandes Ligas.

“Lindor tiene un promedio bajo, pero tiene excelentes números en cuanto a jonrones y carreras empujadas. Lo que pasa es que eso no se ve porque el equipo no está donde se pensaba que iba estar a principio de temporada y no está siendo ayudado por los demás. Están en una racha malísima y no se levantan. Esto también demuestra que un equipo no lo compone un solo jugador porque este deporte se gana con hombres no con nombres”, comentó Oliveras, el máximo ganador de campeonatos en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc).

“Colectivamente el equipo no está bien y lo mismo entiendo pasa con el equipo de Correa porque no recibe ayuda de los demás. También creo que esta falta de bateo es la teoría nueva de bateo donde todos quieren sacarla y darle emoción al juego. De hecho, ya no importa cuantas veces te ponches después que hagas jonrones. Pero, como digo siempre no es como se empieza es como se termina y ellos van a mejorar porque tienen el talento, pero deben hacer sus ajustes pronto”, expresó.

Lindor y los Mets estarán activos hoy en el inicio de la serie ante los Yanquis de Nueva York –conocida como el Subway Series–, mientras que Correa y los Mellizos chocarán con los Marineros de Seattle. Los juegos serán a las 7:05 y 7:40 p.m., respectivamente.