Si algo tiene muy claro Christopher “Pitufo” Díaz es que el revés que sufrió el pasado sábado no frenará por nada del mundo su sueño de convertirse en campeón mundial.

Al contrario, el púgil barranquiteño entiende que salió con nuevos aires de su compromiso ante el monarca pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el azteca Emanuel “Vaquero” Navarrete (33-1 y 27 KO’s), ante quien cayó por nocáut técnico a los 2:49 del duodécimo asalto en el Silver Spurs Arena, en Kissimmee, Florida.

Díaz —quien perdió la segunda oportunidad titular de su carrera— volverá a labrar el camino con varias peleas ante rivales de menor nivel para optar nuevamente por un título mundial en alrededor de un año y medio.

“Estamos pensando hacer varias peleas ‘tune up’ de clase B o clase C para después entrar a una pelea más fuerte el año que viene. Entiendo que en año y medio llegará nuevamente la oportunidad de pelear por un título mundial. Hay Pitufo para largo”, aseguró con optimismo el púgil boricua en entrevista con EL VOCERO.

Díaz vio caer su foja a 26-3 y 16 KO’s en un combate en el que parecía llevarse la mejor parte hasta que el mexicano conectó buenos golpes al rostro para enviarlo a la lona en cuatro ocasiones. En la última de estas, la esquina del puertorriqueño tomó la decisión de dar por terminado el combate.

Ahora estará entre dos a tres semanas fuera del gimnasio —pero enfocado en varios proyectos personales— antes de dedicarse nuevamente a su entrenamiento en Orlando, Florida. “Creo que hay una pelea pronto. Puede ser entre septiembre y octubre”, adelantó.

Suscríbete para recibir en tu email las noticias más importantes de Deportes. Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup. Error! There was an error processing your request.

“Tengo un equipo que me cuida y estamos conscientes de que estamos en las grandes ligas. Tendremos dos peleas antes de una más grande. Hay que pelear con lo mejor para ser campeón mundial. Ahora mismo es borrón y cuenta nueva. Tengo entre cuatro y cinco años de buen boxeo”, apuntó Díaz.

Pero ese mismo nivel que exhibió durante la cartelera de la empresa promotora Top Rank —que marcó también el regreso de los fanáticos— fue suficiente para reafirmarse en su aspiración de campeonato mundial en la división peso pluma.

“Navarrete me dijo que voy a ser campeón mundial pronto. Que siga luchando porque llegará la oportunidad de título mundial. Incluso, me comentó que nunca antes había sentido una pegada demoledora. Lo lastimé. Sintió mis pegadas. Es un campeón mundial que me respeta aun cuando no soy campeón. Este tipo de peleadores me ven y se preocupan como si estuviese contra un campeón o excampeón mundial. Por eso mis derrotas las he vendido caras”, sostuvo Díaz muy seguro.

Díaz sufrió el tercer revés de su carrera. Las dos previas fueron ante el excampeón pluma de la OMB, Shakur Stevenson, en 2019, y ante el japonés Masayuki Ito por la vacante junior ligero de la misma organización, en 2018. “Estas derrotas le añaden a mi arsenal de experiencia. No me restan, me suman”, expuso el púgil de 26 años.

Pitufo estará unos días con su familia en Puerto Rico antes de retornar a Florida.