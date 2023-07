El director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), José Couto, reconsideró el miércoles la suspensión que impuso por el resto de la serie final contra el jugador de los Vaqueros de Bayamón, Owen Pérez.

Couto redujo a solo dos juegos la sanción contra Pérez, luego de que el espigado jugador protagonizó un incidente violento el lunes por la noche, cuando intentó agredir a un fanático que alegadamente se refirió a él de manera obscena mientras se dirigía al camerino del coliseo Guillermo Angulo, de Carolina, tras la derrota 81-75 en el cuarto juego de la final ante los Gigantes de Carolina.

El BSN indicó que la reconsideración tuvo lugar por peticiones presentadas los Vaqueros de Bayamón y Asociación de Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico (Ajbpr).

Lo cierto es que, con la serie 3-1 en contra de los Vaqueros, es posible que Pérez tan siquiera pueda cumplir la sanción antes de que culmine la serie final ante los Gigantes de Carolina, cuyo quinto juego subirá a escena hoy, en el coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

El único escenario en el que estaría disponible este año es si los Vaqueros logran una remontada en la final y obliga un séptimo partido, que se celebraría el sábado, en Bayamón.

Inicialmente, Pérez fue multado por $1,000 "por sus actos de agresión física al culminar el cuarto partido de la serie final". En la rectificación del miércoles, el BSN no indicó si mantenía o removía dicha sanción contra el jugador.

El suceso por el que Pérez –quien apenas ha visto acción por dos minutos en la final del BSN– comenzó cuando un grupo de fanáticos coreaba 'no pueden con los Gigantes' en la entrada de la puerta que dirige a los camerinos. El tono de los comentarios cambió cuando un fanático con gorra roja y camisa negra vio al espigado pívot, de 31 años, y comenzó a gritarle de forma desafiante.

Aunque no logró golpear al fanático, Pérez lanzó dos puños antes de ser removido del área por personal de seguridad.

Pérez realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para dar luz sobre las circunstancias que llevaron al incidente, que quedó captado en vídeo.

"A mí no me está malo que la fanaticada me grite comebanco, mam******, cab***, etc. En San Germán me gritaban eso. En todas las canchas me gritan eso. El fanático que de verdad sabe yo lo miro, me río y sigo. Sigo por ahí en lo mío. Pero nadie, nadie, me va a faltar el respeto a mí, en mi cara, caga*** en mi madre y decirme que mi madre es una pu**", dijo Pérez.

"Eso no se lo voy a tolerar a nadie. Como digo 'fáltame el respeto a mí, a mí, yo no te voy a hacer caso'. Pero de esa manera no, de esa manera a nadie", añadió el espigado pívot.

Pérez –quien es oriundo de Isabela– ha visto acción en un solo juego de la final de 2023, y fue por 2:48 minutos. Mientras, en la temporada regular participó en siete juegos con promedio de dos puntos y 1.1 rebotes.