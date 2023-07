El centro suplente de los Vaqueros de Bayamón, Owen Pérez, reaccionó relajado y hasta en un tono bromista a la suspensión que le impuso el Baloncesto Superior Nacional (BSN) por el resto de la serie final ante los Gigantes de Carolina.

Pérez protagonizó un incidente violento la noche del lunes, cuando intentó golpear en dos ocasiones a un fanático mientras se dirigía al camerino del coliseo Guillermo Angulo, de Carolina. Alegadamente, el caballero le mencionó de forma negativa a su madre, lo que desató el enfrentamiento.

Además de la suspensión por el resto de la serie final, Pérez fue multado por $1,000 "por sus actos de agresión física al culminar el cuarto partido de la serie final", informó la liga en un comunicado.

"Par de días suspendido. Podemos irnos de 'jet ski'", expresó Pérez en tono de broma durante una transmisión realizada en su cuenta de Instagram el martes por la tarde, mientras comía en un establecimiento.

Inicialmente, un grupo de fanáticos coreaba 'no pueden con los Gigantes' en la entrada de la puerta que dirige a los camerinos. El tono de los comentarios cambió cuando un fanático con gorra roja y camisa negra vio al espigado pívot, de 31 años, y comenzó a gritarle de forma desafiante.

Aunque no logró golpear al fanático, Pérez lanzó dos puños antes de ser removido del área por personal de seguridad.

Pérez aprovechó para dar luz sobre las circunstancias que llevaron al incidente, que quedó captado en vídeo.

"A mí no me está malo que la fanaticada me grite comebanco, mam******, cab***, etc. En San Germán me gritaban eso. En todas las canchas me gritan eso. El fanático que de verdad sabe yo lo miro, me río y sigo. Sigo por ahí en lo mío. Pero nadie, nadie, me va a faltar el respeto a mí, en mi cara, caga*** en mi madre y decirme que mi madre es una pu**", dijo Pérez.

"Eso no se lo voy a tolerar a nadie. Como digo 'fáltame el respeto a mí, a mí, yo no te voy a hacer caso'. Pero de esa manera no, de esa manera a nadie", añadió el espigado pívot.

Pérez –quien es oriundo de Isabela– ha visto acción en un solo juego de la final de 2023, y fue por 2:48 minutos. Mientras, en la temporada regular participó en siete juegos con promedio de dos puntos y 1.1 rebotes.

La serie final continuará el miércoles con el quinto juego, en el que Carolina podría proclamarse campeón si gana en el coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. El encuentro arranca a las 8:00 p.m.