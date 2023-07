¡Hola, mis amores! Para comenzar… ¡Hoy es mi cumpleaños! Así que andamos de celebración por un año más de vida y de poder compartir con ustedes el aprendizaje sexual.

Ahora sí, vamos a nuestra columna de hoy. Una de las preguntas que más hacen en consulta, casi instintiva es: ¿Cuántas veces está bien tener sexo? Y es interesante cómo planteamos una línea de lo que debe ser y lo que no. Por ejemplo, también me consultan sobre cuánto debería durar el acto sexual. El problema con establecer parámetros de tiempo o cantidad es que, más que darnos una luz y dirección, lo que puede hacer es encajonarnos y limitarnos a disfrutar plenamente de nuestra vida sexual. El punto es que, si decimos, por ejemplo, “tener 3 veces sexo por semana es lo ideal”, entonces, podríamos ver el sexo como cumplir una cuota semanal o como un acto transaccional. Claro, esto no ocurre en todos los casos, pero sí da ese margen de riesgo en las relaciones.

Cuando estudiamos la Teoría Triangular del Amor, de Robert Sternberg, que usé como marco teórico para mi investigación sobre mujeres con dependencia emocional y su satisfacción sexual, notamos que Sternberg establece 3 pilares principales en las relaciones: la intimidad, el compromiso y la pasión. Cada uno de estos pilares forma parte imprescindible de las relaciones amorosas. La intimidad es ese grado de compartir exclusivo, secreto, de poder ser quien soy con el otro. Esto no solo se da en las relaciones de pareja, con nuestros amigos verdaderos solemos ser tal cual somos. El compromiso que se clasifica en la decisión de elegir estar con una persona y la continuidad de esa elección constante. Porque deben saber, mis amores, que, en las relaciones, sea cual sea, debemos aprender a elegir diariamente.

Finalmente, la pasión. ¡La pasión! ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra pasión? Te aseguro que hasta le puedes tener nombre y apellido a esa palabra. Y la pasión está altamente relacionada con el sexo, pero no solamente tiene que ver con un acto sexual. Vemos deportistas, cantantes, actores que manifiestan una impecable pasión por lo que hacen y justamente eso que le da la motivación para hacer tal o cual cosa. Aún durante momentos difíciles. Digamos que cuando perdemos la pasión por algo, es muy fácil buscar excusas o quejarnos por todo.

En ese sentido, Sternberg muestra que estos 3 pilares se mantienen vigente en las relaciones, pero tienen unos cambios en porcentaje. Por ejemplo, es probable que en una relación exista mayor compromiso que pasión e intimidad, como también, podría darse el caso de que exista mayor pasión que intimidad, pero con determinado compromiso.

¿Qué quiere decir esto? Tal cual eso que estás pensando: el sexo no es el todo en una relación amorosa. Aunque sin duda es sumamente importante. Porque el sexo, tipificado como pasión, podría ser la motivación para sostener tanto la intimidad como el compromiso en la relación. Es por eso por lo que, gran parte de mis clientes, llegan a consulta pensando que tienen un gran problema sexual, cuando en realidad hace falta cultivar otras áreas en su relación consigo mismo o su pareja.

Por otro lado, ¿se han dado cuenta cuán accesible está el sexo en los pasados años? Quizá algunos de ustedes me digan: Erika, pero yo igual no he conseguido a alguien para tener relaciones hace mucho tiempo. Es posible. Pero sí hay una gran accesibilidad a la interacción sexual. Hace años, era un lío conseguir una revista o un VHS para poder apenas observar lo que se veía como “lo que debía” ser el sexo. Sin embargo, ahora lo tenemos al alcance de un clic. Ya sea a través de Only Fans o de aplicaciones cotidianas como Instagram o TikTok podemos no solo recibir contenido con contexto sexualidad, como también podemos conectar libremente con otras personas abiertas a la interacción sexual, generalmente, sin compromisos más allá de la experiencia. Como también es el caso de Tinder, Bumble, Grindr, que te permiten conocer personas cuyos intereses sexuales (o de relación) se asimilan a los tuyos. ¡No me digas que no es accesible! Y algo que hace que estas plataformas sean tan movidas es por el tema de la exclusividad. Sentirse elegido y especial. Pagar por un espacio que sea único para nosotros. Eso es muy similar a la necesidad de apego y de vincularnos emocionalmente.

Incluso, aplicaciones de chat en vivo como OmeTV, te permite romper la barrera de la timidez y entrar en vivo a chats en video para interactuar con otros, y en algunos casos, hasta conectar con posibles parejas sexuales. Por lo cual, también le recuerdo a los padres y cuidadores estar al pendiente de las aplicaciones que su hijo utiliza.

Lo que he podido observar es que existe una sobrecarga sexual. Hay demasiada apertura al mundo sexual. Lo cual, por un lado, podríamos verlo claramente como un avance, luego de años de tabú. Pero, por otra parte, solo puedo pensar en cuando le entregas a un niño una pistola. Desde su lugar de inocencia y desconocimiento, puede dispararla sin querer y provocar un caos.

Tener apertura sexual es un gran paso para manifestar una vida sexual sana. Pero sin la educación y aprendizaje correcto, creo que nos hace más mal que bien. Por esto pienso que tanto la libertad como el aprendizaje debe ir de la mano. Las escuelas, las universidades, los hogares deben fomentar la educación sexual desde un lugar de respeto, de salud, de empatía y de crecimiento y disfrute.

Cuando el sexo es demasiado, en cuanto a exposición, a bombardeo de redes sociales o televisión, podemos contaminar la visión integral del sexo en las relaciones. Podríamos, incluso, normalizar conductas que pueden atarnos a relaciones que no son sanas y a visualizar una imagen propia sexual que no nos permita vivir libremente nuestro máximo potencial sexual.

Creo que es tiempo de abrirnos a aprender, vivir la sexualidad de manera sana y que los vínculos que formemos tengan los pilares esenciales para que las relaciones puedan formarse y permanecer. Nos urge relaciones sanas en el mundo.

Y para poder elegir parejas sexuales desde un lugar de mayor conciencia para poder disfrutar más, les invito a registrarse en mi curso: Haz que te llame al día siguiente, en mi nueva página web: www.tusexologa.vip

Tu sexóloga, Erika Michael