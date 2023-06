¡Hola, mis amores! La semana pasada compartí en mi segmento para PR en Vivo por TeleOnce los efectos del alcohol en la sexualidad. Por una parte, el alto consumo de alcohol podría disminuir el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. También, podría afectar el tiempo o posibilidad de la erección. Sin embargo, resalté el hecho de que, bajo los efectos del alcohol (y drogas), es probable tomar malas decisiones, sexualmente hablando. A partir de esa información, surgió la preocupación de si el uso del alcohol justifica en cierta medida violentar el consentimiento de la otra persona. De entrada, les digo que no. No se justifica en absolutamente ninguna medida una agresión sexual o violentar el derecho a no tener sexo.

Por esta razón, creo que es importante que hablemos de lo que es el consentimiento. El consentimiento se define como un enunciado, expresión o actitud con que una persona consiente, permite o acepta algo. Esto en términos generales. En el caso del consentimiento sexual, no puede quedarse en una sugerencia, silencio, percepción. El consentimiento sexual debe ser la certeza de que la otra persona acepta, permite y participa de manera activa en el encuentro sexual. Por lo tanto, debe ser un acuerdo voluntario, explícito y mutuamente dado por todas las partes involucradas en una actividad sexual.

Según la Asociación Mundial para la Salud Sexual, en su Declaración de los Derechos Sexuales, todo ser humano tiene el derecho a la autonomía del cuerpo. Es decir, que toda persona tiene el derecho de controlar y decidir libremente sobre asuntos relacionados con su cuerpo y su sexualidad. Esto incluye la elección de comportamientos, prácticas, parejas y relaciones interpersonales con el debido respeto a los derechos de los demás.

En “arroz y habichuelas”, no importa cuántas ganas tengas de sexo, si la otra persona no consiente el acto sexual, no debes hacer nada. Por otro lado, si eres tú quien no tienes deseos de tener relaciones sexuales, tienes absolutamente todo el derecho a no hacerlo. A lo cual también se le suma el derecho sexual número 13, que habla sobre la libertad de opinión, pensamiento y expresión sexual.

Consumir cualquier tipo de drogas o alcohol nos pondría en un lugar donde existe mayor vulnerabilidad a tomar decisiones consensuadas. Es decir, que no estamos en un estado de alerta que nos podría ayudar para darnos cuenta cuando existe un riesgo dentro de dicha experiencia sexual. No pretendo demonizar el consumo de alcohol. Sino, más bien, pretendo crear conciencia en cuanto a nuestras decisiones sexuales. Por ejemplo, si están en una cita con una persona con quien podrían tener relaciones sexuales, sería útil poder asegurarse, antes de entrar en copas, si han conversado y decidido qué tipo de métodos usarán para la prevención de ITS y embarazos. A su vez, conversar sobre qué tipos de prácticas sexuales les generan mayor interés y qué cosas no les gustaría intentar.

Ya sé que pueden pensar que esto suena aburrido, pero créanme cuando les digo que hacerlo les puede evitar muchos dolores de cabeza luego de su disfrute sexual.

Sin embargo, aun cuando ambas personas hayan consumido alcohol, en cualquier fase del acto sexual cualquiera de las personas involucradas en el acto sexual puede decidir detener el acto. Y sí, esto también incluye a parejas formales o casadas. Es un mito pensar que le debemos sexo a nuestra pareja como una responsabilidad relacional. Lo cierto es que la sexualidad es parte esencial de la vida en pareja, pero esta debe ser consentida, consensuada y gestionada de manera intencional.

También es necesario hablarle de consentimiento a nuestros niños. Explicarles en términos básicos que el consentimiento es “decir que sí”. Hacerles sentir en un lugar seguro donde puedan comunicar si alguien les hace algún acercamiento que requiera su consentimiento. Recordando que un menor de 16 años no tiene derecho (ni capacidad) para consentir un acto sexual.

En el caso de los adolescentes y jóvenes, un estudio presentado por la Organización “Do Something” para prevenir la violencia en el noviazgo, reveló que más del 40% de los jóvenes participantes del estudio expresaron no haber dado su consentimiento para tener sexo, pero tampoco expresaron que no querían hacerlo. Por esto, debemos hablar con nuestros jóvenes sobre cómo expresar nuestro consentimiento y cómo hacer saber de manera clara cuando no estamos dando permiso para tener sexo. Tristemente, muchas personas, especialmente mujeres, simplemente “fluyen” o se dejan llevar, aunque no tengan deseos de tener sexo o incluso deseen profundamente no hacerlo.

Y te preguntarás, ¿por qué lo hacen, aunque no quieren? Porque seguimos viendo el sexo como:

1. Una responsabilidad de la pareja en la relación: Cuando en realidad es consecuencia del vínculo de pareja y de la intimidad que comparten.

2. Una herramienta para no perder a la pareja o prevenir infidelidad: Cuando en realidad, no podemos controlar las decisiones de las demás personas.

3. Una obligación social: Cuando en realidad, cada persona elige qué tipo de experiencia sexual desea vivir o si desea vivirla en sí.

Finalmente, una de las razones por las cuales ejercer el consentimiento es necesario para nuestra vida es por el disfrute y el bienestar: El consentimiento crea un ambiente seguro y de confianza en el que las personas pueden relajarse y disfrutar plenamente de su experiencia sexual. Cuando todas las partes están de acuerdo y se sienten cómodas, el placer y el bienestar se maximizan.

Es importante recordar que el consentimiento es un proceso continuo y puede ser revocado en cualquier momento. El consentimiento no puede ser asumido ni puede basarse en la falta de resistencia física o verbal. Cada encuentro sexual requiere un consentimiento explícito y voluntario en cada etapa y actividad específica.

Tu sexóloga, Erika Michael

¡De sexo yo sé!: Hablemos del vaginismo ¿Te ha pasado a ti o a tu pareja que presentan dolor al ser penetrada vaginalmente o incluso…