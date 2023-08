¡Hola, mis amores! Este pasado fin de semana estuvimos compartiendo con un gran grupo de mujeres y hombres que se dieron cita al SuStyle Expo 2023, evento creado por la grandiosa Suzanne Ujaque. Este es mi segundo año compartiendo en este evento y es un honor para mí poder llevar el mensaje de las relaciones saludables y la sexualidad a todas las tallas.

Uno de los temas que resonaron en el ámbito sexual fue los diferentes tabús y mitos que existen en relación con la sexualidad en mujeres con talla plus. Cierto es que la sociedad ha avanzado en términos de aceptación y comprensión de la diversidad en todos sus aspectos. Sin embargo, hay un área en la que todavía luchamos por liberarnos de prejuicios arraigados y estereotipos dañinos: la sexualidad de las personas con cuerpos de talla plus. A medida que nos adentramos en la conversación sobre la aceptación del cuerpo y la diversidad, es crucial desafiar y desmantelar los mitos y tabúes que rodean la vida sexual de estas personas.

Uno de los mitos más comunes es que las personas con cuerpos de talla plus tienen menos oportunidades de encontrar pareja y experimentar atracción. Esto, al igual que muchos otros juicios, está altamente relacionado con la sexualización de los cuerpos delgados tanto en películas como en mercadeo. Sin embargo, la atracción sexual no tiene nada que ver con un único tipo de cuerpo. La atracción, incluso, puede ser algo que no se comprende de dónde surge. Como cuando dices: sé que me gusta, pero no sé por qué. Y esta atracción puede ser tan variada como lo es la misma población. No se puede generalizar ni reducir a un solo aspecto físico. Las personas tallas plus tienen relaciones amorosas y sexuales igual que cualquier otra persona, demostrando que la belleza y la atracción van más allá de los estándares convencionales. Y, por cierto, son grandiosas modelos, a juzgar por lo que vivimos este fin de semana en el evento, donde disfrutamos de unas grandiosas pasarelas.

Por otro lado, no deberíamos presionar u obligar a las personas con cuerpos de talla plus. Siempre deben sentirse cómodas con su cuerpo durante el sexo. Si bien la comodidad es importante, presionar a alguien para que se sienta positivo en todo momento puede ser contraproducente y desconsiderado. La ansiedad corporal es una realidad para muchas personas, independientemente de su tamaño. En lugar de asumir que la comodidad es igual a la indiferencia, debemos fomentar la comunicación abierta y el entendimiento mutuo en las relaciones íntimas, respetando los límites y las sensibilidades de cada individuo. Recordemos que el tema de amor propio es muy sonado en estos tiempos, pero tras el famoso amor propio debe existir un proceso importante de sanidad emocional, cambio de creencias limitantes, fortalecimiento de valores personales e, incluso, terapia.

Algunos consejos para fortalecer la autoestima sexual son:

1. Fomentar una comunicación abierta, en pareja y con allegados. Normalizar el tema sexual.

2. Autoexploración: Tomarse el tiempo para explorar tu propio cuerpo es crucial para comprender tus zonas erógenas y preferencias.

3. Educación Sexual: Entender cómo funciona tu cuerpo te permite comunicarte de manera más efectiva con tu pareja y buscar lo que necesitas para alcanzar el orgasmo y el placer. En consulta sexológica, te puedo ayudar.

4. Experimentación Explorar diferentes posiciones sexuales, juegos previos y estímulos puede abrir nuevas puertas hacia el placer. No tengas miedo de experimentar y descubrir qué te gusta y qué no. La experimentación puede ser emocionante y enriquecedora tanto para ti como para tu pareja.

Estas son algunas posiciones que les podrían ayudar en pareja:

• La cucharita: Póngase en posición fetal acostada mientras su pareja la penetra por detrás o mientras está arrodillado a su lado. Puede colocar una almohada debajo de la cadera si se siente más cómodo. ¡Sean creativos! Esta posición le da una excelente vista de tu booty y les permite a sus manos toda la libertad de vagar por tus senos, cabello y piernas.

• Estilo perrito: ¡ideal para mujeres de talla plus!

Esta posición enfoca tu fabuloso trasero. Los hombres son criaturas visuales, por lo que es de seguro disfrutará de la vista. Puedes variar la posición acostándote con los brazos y boca abajo sobre el colchón.

• ¡Qué no se nos olvide el clásico misionero! El misionero es la posición sexual preferida por la mayoría de las parejas, y por una buena razón. El contacto cara a cara hace que esta posición se sienta más íntima. Algunas mujeres pueden sentir que el misionero está fuera de la mesa debido a su tipo de cuerpo, ¡pero sí puedes tener placer en el misionero! Si te preocupa que tu hombre no pueda llegar a tu vagina, simplemente roba una almohada normal de la cama debajo de ti y tira de tus piernas hacia atrás. Esto eleva su pelvis y le permite un fácil acceso. ¡Disfruta!

• Vaquera PLUS

Súbete a la cima y prepárate para el viaje de tu vida. Cuanta más presión entre sus puntos calientes, ¡mejor! Puedes modificar la posición de vaquera para que sea más fácil recostándote sobre sus piernas y apoyándose con las manos en la cama. De esta manera, usas pies para moverte hacia arriba y hacia abajo sobre su pene, o tal cual sientas moverte. Si les resulta difícil la penetración, tu pareja puede colocarse algunas almohadas debajo de él para que su pene y su pelvis estén elevados para tomar.

No soy promotora de usar los juguetes sexuales como puente para el placer sin explorar nuestro autoerotismo, pero definitivamente, los juguetes sexuales pueden ser una excelente adición a tu vida sexual. Experimentar con diferentes tipos de juguetes puede brindarte nuevas sensaciones y experiencias de placer. Asegúrate de elegir juguetes que sean cómodos y adecuados para tu cuerpo.

El sexo con mujeres de talla plus no es diferente al sexo con cualquier otra mujer. Divertido, sexy y caliente.

Tu sexóloga, Erika Michael