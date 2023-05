Hola, mis amores. Esta columna es especialmente para madres, padres, familiares y cualquier persona cercana al cuidado de menores. Debido al aumento de ataques sexuales a causa del uso de redes sociales, tabletas y teléfonos, es imprescindible educar sobre este asunto.

Principalmente, debemos considerar desde qué edad es saludable entregarle a un menor un teléfono celular o una tableta. Claramente, cuando yo fui niña y en toda mi adolescencia, no tuvimos ese problema, pues nada de eso existía. No obstante, recuerdo perfectamente bien que nuestra primera computadora estaba ubicada en la sala de la casa, para que no hubiese mucho espacio para privacidad, puesto que tanto mi hermana como yo éramos menores de edad. Mi madre siempre se mantuvo alerta de lo que hacíamos y con quién charlábamos.

El impacto psicológico, social y sexual que ha traído consigo el uso de redes sociales y la tecnología de conexión ha transformado las próximas generaciones, y la nuestra propia. Las edades promedio para acceder y crear cuentas personales en las redes sociales es entre los 13 a 16 años, siendo TikTok una de las de mayor alcance en los últimos años. No obstante, se ha encontrado que tanto adolescentes como jóvenes adultos han experimentado agresión sexual en una cita amorosa, que en ocasiones comienza con un ‘like’.

Y acá les comparto una pregunta que nos hacen constantemente: ¿Hasta qué punto debo darles privacidad a mis hijos?

La Ley Núm. 246-2011, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, según enmendada, busca proteger a las personas menores de edad y velar por su bienestar. Por eso, prohíbe el maltrato y la negligencia contra las personas menores de 18 años. De dicha ley se desprende que la negligencia contra los menores es un tipo de maltrato que consiste en no cumplir con la obligación de proveerles a las personas menores de edad de manera adecuada los alimentos, ropa, albergue, educación, atención a su salud, poca supervisión, no visitar al o a la menor, entre otros. Por lo tanto, la poca o ninguna supervisión al menor de edad se considera maltrato de menores. Es decir, cuando un adulto a cargo de un menor no se hace responsable, entre otras cosas, de la atención a lo que el menor hace en sus artefactos digitales, sí se considera que existe maltrato.

Esto es muy importante reconocerlo, pues se considera que un joven es menor en Puerto Rico hasta los 18 años. No obstante, existen escenarios en los cuales, a pesar de ser considerado menor de edad, puede tomar decisiones. Como es el caso del consentimiento sexual. Ya que, en Puerto Rico, la edad para consentir un acto sexual es 16 años, siempre y cuando la persona mayor en este vínculo no alcance los 4 años de diferencia. Es decir, que no tenga más de 20 años. Por tanto, sepa que su hijo menor de edad, a los 16 años, puede consentir legalmente a mantener un vínculo sexual con otro joven, no menor de 16 años.

Ahora bien, ¿cómo se ve el abuso sexual a través de las redes sociales y artefactos electrónicos? Más allá de lo obvio, que conozcan personas y se encuentren y ocurra el abuso sexual a nivel físico, también se considera abuso sexual la exposición de menores a los actos sexuales o a contenido erótico. Es decir, que si nuestros niños andan navegando en redes sociales y conectan con determinada persona, esta podría hacerle acercamientos o solicitudes de imágenes sexuales al menor o incluso, compartirle al menor contenido pornográfico, lo que se conoce como ‘grooming’.

Esto es sumamente delicado, sobre todo en la era tecnológica que vivimos, pues se nos podría dificultar como adultos poder medir exactamente qué tipo de contenido llega a manos de nuestros menores. No obstante, con la supervisión adecuada y cumpliendo con tener un espacio seguro para nuestros menores, podríamos disminuir grandemente la probabilidad de que los niños estén expuestos a este contenido.

Algunos padres podrían pensar que si el menor no tiene acceso directo y presencial con personas extrañas, no se encuentra igualmente expuesto. Pero ya sabemos que no es así. Cualquier menor que esté expuesto en redes sociales corre el riesgo de ser blanco del ‘grooming’ de otra persona, y según el portal de la Unicef, se prevé que a nivel mundial, uno de cada tres usuarios de internet es un niño.

¿Qué podemos hacer, además de aumentar la supervisión de los menores y el control de los accesos digitales? Fortalecer en la familia un espacio seguro para la educación sexual basada en:

• Estar atentos para cuando hagan una pregunta, aunque no sea directa.

• Usar lenguaje sencillo y de acuerdo con la etapa del desarrollo del menor.

• Tomar el tema con seriedad, pero con apertura.

• Considerando la diversidad.

• Con una visión positiva de la sexualidad y de la vida.

Si quieres más detalles sobre cómo puedes hablarle de sexo a tus hijos, puedes agendar una consulta a través de www.tusrelaciones.com.

Las víctimas y testigos con detalles sobre eventos de abuso sexual en redes sociales, pueden comunicarse a cualquiera de los siguientes contactos:

• Negociado de la Policía de Puerto Rico, Línea de Orientación a Víctimas de Delitos Sexuales (24/7), 787-343-0000 y 787-343-2020, saic@policia.pr.gov

• Unidad de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia División de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores uicc@justicia.pr.gov.

Tu sexóloga, Erika Michael

