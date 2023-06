Luego de casi un mes desde que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) anunciara el cierre voluntario del Nodus International Bank, Inc., varios clientes han denunciado la falta de transparencia y respuestas sobre qué ocurrirá con sus depósitos.

“Antes de que el Banco declarara formalmente a ustedes ‘OCIF’ que no tenía corresponsal y se hiciera pública la noticia, yo —en mi caso particular— no lo sabía y llevo desde hace más de seis meses intentando hacer transferencias y nunca me dijeron por qué no las hacían. No es hasta ahora que me doy por enterado de lo que está ocurriendo por declaraciones de noticias en internet”, así lo expresó un cliente del banco en una carta dirigida a la OCIF, a la que este medio tuvo acceso.

El cliente, que prefirió permanecer en anonimato, explicó en su carta que realizó varias solicitudes para transferencias y el banco nunca las tramitó, sin ofrecer detalles de las razones.

“Esto lo considero un engaño y es un fraude en los servicios que estaban cobrando y que contraté con ellos como entidad financiera. ¿Cómo es posible que cobraran un servicio bancario que no estaban dando por más de seis meses y no sean multados de la apropiación indebida y del goce y manejo de un dinero cobrado por un servicio que no prestaban como banco?”, cuestionó. “Yo lo único que deseo, es que se haga justicia y me reintegren mi dinero y no quiero irme a un país y jurisdicción distinta a Puerto Rico”, añadió.

Ante estas denuncias, la comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira reconoció que la falta de comunicación ha causado desinformación entre los clientes.

“Entendemos que los depositantes están ansiosos ante la incertidumbre. Muchos de ellos han puesto solicitudes de transferencia hace meses, antes del plan de liquidación. Lo reconocemos y entendemos, y la OCIF está haciendo lo mejor posible para agilizar este proceso y poder darle respuestas y devolverle el dinero a la mayor brevedad posible dentro del proceso de liquidación del banco”, dijo Zequeira en entrevista con EL VOCERO.

La comisionada explicó que tras el acuerdo voluntario de liquidación, no se les puede dar el dinero a los clientes todavía porque el administrador de la entidad se encuentra en un proceso contable, que debe rendirle a la OCIF, antes del desembolso de dinero.

“Todavía están haciendo el ‘assesment’ de la institución y luego le entregarán a la OCIF el plan financiero para liquidar a la institución adecuadamente y atender los reclamos de los depositantes”, subrayó.

Cabe destacar, que el banco tiene sobre 4,000 clientes activos, de los que la mitad mantiene cuentas abiertas con más de $5,000, y que no han podido retirar, según la comisionada.

Otra de las preocupaciones de los clientes, es que asesores del banco les han hablado de la posibilidad de transferir sus cuentas a otras entidades financieras.

“Hay múltiples instituciones interesadas en captar carteras de depósito de Nodus en Panamá, Curazao, otras instituciones internacionales de Puerto Rico y bancos comerciales interesados en ayudar a la oficina para traer alivio a estos clientes. No obstante, todo cliente tiene el derecho en ley de decidir que no quieren que les transfieran el dinero, sino que le liquiden el depósito”, aclaró Zequeira, y añadió que no se deben sentir nerviosos por esto.

Por otro lado, la comisionada confirmó que, a pesar del cierre voluntario, la institución está sujeta a una multa que asciende a los $500,000 a consecuencia del proceso de examen y los hallazgos.

A preguntas sobre si los hallazgos tienen relación con casos de fraude o lavado de dinero, la funcionaria no ofreció detalles y contestó que “el caso de Nodus Bank tenía múltiples deficiencias, y a un punto de vista tanto del regulador como de la institución no hacía mucho sentido que la institución continuara”.

“El administrador está trabajando arduamente para tener los números de los casos y dar la información a los clientes sobre este proceso. Pero, hasta que tengamos la radiografía, no podemos compartir la información. Esperamos poder comunicarles un plan para el pago de sus depósitos entre 45 a 60 días”, informó la comisionada.

Proyectos para regular la banca internacional

Ante la incertidumbre sobre si dará tiempo de atender, durante esta sesión legislativa, los proyectos que pretenden añadir aumentos exponenciales a los cargos y requerimientos para las Entidades Financieras Internacionales (EFI) en Puerto Rico, Zequeira confirmó que hoy tendrá una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes.