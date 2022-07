En riesgo la retención de los agricultores jóvenes de la Isla

A consecuencia del aumento en los gastos operacionales del sector agrícola de la Isla, la falta de capital y la necesidad de ayuda financiera, la Asociación de Agricultores de Puerto Rico alertó sobre el peligro que enfrenta la nueva generación de agricultores con la posible insolvencia económica de las fincas.

Según Héctor Cordero, presidente de la Asociación, los principales retos que enfrentan los nuevos agroempresarios son la falta de financiamiento —para la primera inversión que requiere comenzar el negocio agrícola— y el lento proceso de desembolso de los fondos de asistencia disponibles para los emprendedores.

“Uno de los problemas grandes que confrontan los jóvenes al entrar a la agricultura es el capital. La agricultura es un sector de alto riesgo y que requiere un capital alto. Si no tienes un capital que te pueda dar el ingreso constante por un periodo de un año, es cuesta arriba”, expuso Cordero. “Uno de los problemas que tienen los jóvenes agricultores es el acceso al financiamiento, y lo riesgoso y costoso que resulta hacer agricultura”, insistió.

En Puerto Rico hay solo una institución financiera dirigida a la agricultura —Puerto Rico Farm Credit, en la Avenida Domenech, en San Juan— que ofrece financiamiento para el desarrollo de negocios agrícolas, lo que para Cordero dificulta el proceso de solicitud de préstamo para los nuevos agricultores.

De acuerdo con Vanessa Piñeiro, directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores y presidenta de la Fundación de Agricultores, 100 de los 735 agricultores asociados están entre las edades de 18 a 35 años, y han tenido que buscar un segundo trabajo en el sector privado mientras continúan manteniendo a flote sus negocios agrícolas.

“Tengo agricultores que se han tenido que mover a contrataciones en la empresa privada porque hay algunos de ellos que no se pueden dedicar ‘full time’ —tiempo completo—. Un porciento bien grande de ellos tiene que tener dos trabajos”, informó Piñeiro.

Indicó que el agricultor promedio en Puerto Rico tiene 60 años de edad, por lo que “nos urge un traspaso generacional en la agricultura”.

Cordero también señaló que “empezar en la agricultura es bien difícil. Hay muchos de estos muchachos que comienzan a trabajar en compañías de servicio agrícola y poco a poco se sustentan con otra fuente de ingreso”.

Tal es el caso de Bryan de la Torre Pabón, agrónomo y agricultor de 29 años, quien se vio obligado a buscar otro trabajo y a solicitar un préstamo personal de $50,000 para mantener las operaciones de su finca. Aun con las medidas financieras que ha tomado, aseguró que si los costos continúan aumentando, solo podrá mantener el negocio por dos años.

“Yo he batallado fuerte, no me he quitado, pero eso me afecta a mí en mis finanzas, porque recientemente yo tuve que hacer un préstamo personal de $50,000 a un porciento altísimo. De alguna manera tengo que aguantar para seguir pagando ese préstamo. Yo estimaría que pudiera estar así dos años más y es porque yo me busqué otro trabajo como agrónomo”, indicó de la Torre Pabón.

El empresario señaló que el retraso en los desembolsos de los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (Cdbg-dr) —bajo el programa Renacer Agrícola del Departamento de la Vivienda (Re-Grow)— destinados a mitigar el impacto económico de los agricultores luego del paso de los huracanes Irma y María, mantienen estancado su negocio.

“Esa ayuda es la más que yo necesito y en mi caso es lo que me está atando, porque ese dinero yo lo había pedido para poder comprar la finca y no arrendarla. Al yo no poder comprar la finca, las agencias federales no me dan préstamos”, subrayó el agrónomo.

Sobre la situación, el presidente de la Asociación de Agricultores puntualizó también la dilación en el proceso de aprobación y desembolso del programa Renacer Agrícola, del cual muchos agricultores —como Bryan— dependen para garantizar el futuro de las agroempresas.

“Mucho de estos jóvenes pusieron sus esperanzas en solicitar a ese programa esperando que pudieran conseguir algún tipo de capital, pero lamentablemente la burocracia lo que ha hecho es chuparse el programa y los desembolsos han sido a cuenta gota”, expresó Cordero.

Para el agricultor Noé Román Pérez, no es posible saber hasta cuándo los nuevos agroempresarios podrán aguantar el aumento en los gastos operacionales, que en su caso representan casi 50%, por lo que tuvo que solicitar un préstamo personal de $30,000.

“Si esto sigue así, no sé hasta dónde podamos aguantar. Hoy no me fue tan bien. Los precios están inalcanzables”, lamentó el agricultor de 34 años.

El VOCERO intentó obtener la reacción del secretario de Agricultura, Ramón González, sobre la situación económica que enfrentan nuevos agroempresarios en la Isla, pero no se obtuvo al cierre de esta edición.