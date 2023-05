Para celebrar este Día de las Madres, Krispy Kreme se inspiró en el amor tan grande y puro como el de mamá y creó la nueva colección de donas Minis.

El equipo de Krispy Kreme Puerto Rico trabajó para crear la nueva colección de Minis, con detalles dedicados a la reina del hogar, utilizando diseños y colores primaverales, que logran el “bouquet” perfecto para regalar. La colección incluye cuatro diseños únicos, que reúnen las características de todas las madres.

Para la mamá que nunca pierde el estilo: “Pink Almonds”, decorada con líneas de dulce de leche con almendras y rellena de cheesecake de almendras. Para la mamá clásica, crearon “OM! Original Mom”, la Original Glazed decorada con líneas de glaseado blanco y sprinkles; para la mamá más dulce y amorosa esta la “Guava Love” decorada con glaseado rosado y sprinkles blancos y rellena de cheesecake de guayaba; y para esa super mamá, la “Flower Power”, decorada con glaseado lila y una flor rosada.

“Reconocemos que las madres son el pilar del hogar y por eso queremos celebrarlas como se merecen. Este año quisimos crear una experiencia de distintos sabores y diseños, tan especiales y delicados como lo es mamá. Con estas nuevas donas buscamos crear un detalle especial para regalar, devolviendo un poco del amor que ellas nos brindan”, comentó Jacqueline Ramos, especialista de mercadeo de Krispy Kreme en la Isla.

Como todas las donas de Krispy Kreme, las donas de Madres se preparan diariamente en cada tienda y son decoradas con mucha dedicación y amor, de forma artesanal, para garantizar su calidad y frescura.

La colección de Madres edición limitada se puede adquirir en cajas de 16 Minis, perfectas para compartir y regalar a tus seres queridos, y están disponibles por tiempo limitado en todas las tiendas Krispy Kreme en Puerto Rico por solo $12.49.

Las tiendas Krispy Kreme Doughnuts de Puerto Rico están ubicadas en Caguas, Carolina, Dorado, Guaynabo, Hatillo, The Mall of San Juan, Ponce y Mayagüez. Las tiendas están abiertas de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. y en The Mall of San Juan de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a jueves, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. viernes y sábados, y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. los domingos. Para más información sobre Krispy Kreme visita www.facebook.com/krispykremepr o llama al 1-877-657-4779 (1-877-6KRISPY).