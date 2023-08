En los seis años en los que Alex Acosta lleva tomando cursos en el recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico (UPR) jamás se había sentido “tan discriminado” hasta la pasada semana, cuando una profesora le preguntó si pretendía mover únicamente las manos todo el semestre durante un intercambio en el que le pidió que desistiera en su intención de matricularse en el curso de movimiento teatral.

La interrogante dejó desconcertado al joven de 28 años, quien usa una silla de ruedas para moverse, debido a que horas antes el personal de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimento (OSEI) le había indicado que la educadora, la doctora Anamín Santiago, había propuesto dos opciones para mitigar el hecho de que la falta de un ascensor funcional no le permitía al estudiante llegar hasta el salón, el cual ubica en el sótano de uno de los edificios del recinto humacaeño.

“Mis piernas no funcionan al 100% ya que tengo hidrocefalia y espina bífida, pero mis piernas son relativamente funcionales, o sea, que puedo caminar, aunque sean distancias cortas”, explicó el estudiante del Departamento de Comunicaciones, quien le había informado a OSEI que acogería las dos opciones sugeridas por la educadora: modalidad a distancia por medio de la plataforma Zoom y grabaciones.

Según el alumno, horas después de notificar a OSEI su preferencia, recibió la llamada de Santiago, quien le manifestó inicialmente que no se sentía preparada para ofrecerle el curso.

“Eso me desconcertó porqué ya ella me había dado dos clases, por lo que no puede decir que no conoce de mi condición. Le pregunté ¿qué podemos hacer? y ella respondió que desconocía de mis condiciones y no sabía cómo manejarme. Luego me solicitó que me cambiara de clase”, narró Acosta, quien agregó que la profesora también le expresó que no quería ser demandada en caso de que resultara lastimado por alguno de los ejercicios.

Durante el intercambio, Acosta le recordó a la profesora que, a pesar de que enfrenta complicaciones a la hora de mover sus piernas, eso no significa que está del todo inmovilizado, a lo que Santiago le ripostó diciendo “¿qué vas a hacer, mover las manos todo el semestre?”.

“Ahí yo me sentí discriminado y no seguí la conversación. Colgué porque me sentí un poco molesto. Una de mis metas como comunicador es llevar un mensaje de que la diversidad funcional no limita a las personas y que si quieren incursionar en el teatro y hacer una obra eso es posible. ¿Cuántas personas yo no he visto en silla de ruedas en un escenario? Al negarme el curso me está diciendo que yo no puedo”, reclamó Acosta, quien insistió en que la profesora no le permitió tomar el curso.

Acosta informó que necesita completar dos clases este semestre para culminar sus estudios en comunicaciones con concentración en audio y vídeo.

“Yo creía que me iba a quedar corto y no podría terminar de estudiar este semestre, pero logré hacer el cambio y ahora estoy tomando una clase de audio avanzado”, afirmó el estudiante, quien no descartó presentar una querella al decanato de estudiantes.

“Quiero dejar un mensaje bien claro, tanto a los profesores como a los patronos, nunca subestimen la capacidad de una persona con diversidad funcional”, subrayó.

“Le estaría robando el dinero”

Por su parte, la profesora Santiago se reafirmó en su determinación de solicitarle a Acosta que desistiera de matricularse en la clase de movimiento teatral y fue más allá al opinar que permitirle completar el curso sería el equivalente de “robarle el dinero”.

“Se acordó en primer lugar darle la clase a distancia, pero después yo reflexioné y dije ‘que has hecho Anamín, tú no puedes darle la clase a una persona que tú no sabes su condición física’, por lo que hablé con él. Yo no soy terapista física. Estoy preparada para dar movimiento teatral artístico según la escuela de Otto Bravo, pero a una persona en silla de ruedas con alguna condición que yo desconozco no puedo ofrecer (la clase). Si otra persona la ofrece, yo no tengo ningún problema”, manifestó la actriz y productora teatral.

Santiago mencionó que como parte del curso se evalúa el desarrollo personalizado de la técnica instruida en el semestre, lo que requiere diversos ejercicios que involucran el uso de varias partes del cuerpo, incluyendo la espalda.

“Yo no conozco el cuerpo del compañero y no sé hasta dónde puedo llegar con él. Por lo tanto, darle un curso de un semestre universitario de solamente mover los brazos hasta donde él pueda, entiendo que eso sería robarle el dinero. No quiero arriesgar la salud del estudiante y eso fue lo que le dije”, recalcó Santiago, quien reconoció que en el pasado le había dado dos clases a Acosta, una de producción teatral y otra de diseño teatral.

La profesora se mostró sorprendida por la situación ya que señaló que OSEI le informó que Acosta había accedido al cambio y que, tras hablar con su consejero académico, seleccionó otra clase.

Política de puertas abiertas

Por su parte, la directora de la OSEI en el recinto de Humacao, Allison Cruz, garantizó que su oficina tiene las puertas abiertas a cualquier estudiante con diversidad funcional que quiera presentar una querella por presunto discrimen de parte de un profesor.

“Siempre se le exhorta a los estudiantes desde el período de orientación que acudan a OSEI para trabajar en estos casos. El primer paso es que nuestro personal trata de llegar a una solución y unos acuerdos. Si el estudiante no está conforme con las opciones nosotros entonces hacemos un referido al procurador estudiantil”, explicó Cruz, quien confirmó que desde que trabaja en dicha dependencia -en octubre del 2022- no ha llegado ninguna queja de este tipo.

La Oficina de Prensa de la presidencia de la UPR informó que a nivel central no existe un registro de la totalidad de querellas por presunto discrimen por discapacidad física ya que estos datos son manejados por cada OSEI en cada recinto.

En cuanto a quién tiene la última palabra sobre el registrarse en una clase, Cruz fue enfática al indicar que son “los estudiantes quienes deciden en qué curso se van a matricular”.

Este semestre, la OSEI tiene identificados a 160 estudiantes con diversidad funcional, aunque la directora aclaró que la cantidad puede ser mayor ya que el registro en la dependencia es un proceso voluntario. La matrícula total del recinto alcanza los 2,615.

Los prontuarios de cada curso del recinto establecen que la institución debe garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios y que la UPR no discrimina por razones de impedimentos físicos o mentales, entre otras.