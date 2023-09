En su primer día como rectora en propiedad del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la doctora Ilka Ríos Reyes extendió una rama de olivo a voces inconformes con su ascenso al puesto, para unir esfuerzos y enfrentar los retos económicos y administrativos del recinto, a poco menos de un día de que la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes presentara una resolución en rechazo a su nombramiento.

Ríos Reyes, quien alcanzó nuevamente el puesto que ocupó desde diciembre 2021 hasta agosto 2022, asumió su cargo bajo un escrutinio público mayor, luego de presuntas irregularidades en el proceso eleccionario y una carta de rechazo, firmada por 300 integrantes de la facultad del RCM, que apuntó a controversias académicas durante su gestión en la Escuela de Medicina Dental.

“A las voces de crítica, yo les diría que, en mi administración, todo el que quiera trabajar por el bien del Recinto de Ciencias Médicas y por llevar al recinto a volver a ser la joya de la corona de la UPR, está bienvenido. Yo siempre he sido una persona abierta, me he caracterizado por ser una universitaria verdadera. He trascendido administraciones, porque yo fui decana de Estudiantes –empecé cuando el doctor Norman Maldonado era presidente y estuve prácticamente hasta el final de la presidencia del licenciado Antonio García Padilla–. Lo mío es servir, tener apertura, comunicación directa e inserción en la comunidad para todos los que quieran trabajar por el bien”, manifestó la radióloga maxilofacial, en entrevista con EL VOCERO.

La doctora, con una trayectoria de 43 años en la institución, sostuvo que participó de reuniones con organizaciones laborales como la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) y el Sindicato de Trabajadores, tres de los sindicatos con mayor cantidad de miembros en el sistema UPR, así como el Consejo General de Estudiantes del recinto. La profesora defendió su labor “proestudiante” y reconoció la urgencia de nombrar decanos para reemplazar puestos vacantes en casi todas las facultades –como el del decano de la Escuela de Medicina, Humberto Guiot, quien hace poco renunció en protesta–, ya que solo quedan ocupados los puestos del decanato de Farmacia y el decanato auxiliar de Estudiantes.

“Diferente a lo que se ha tratado de decir, que mi nombramiento crea inestabilidad, lo que las agencias acreditadoras ven como inestabilidad es perpetuar personas en nombramientos interinos, sin llevar a cabo ese proceso de fortalecer el liderato académico administrativo con personas. Donde hay un proceso, donde se incluye la comunidad universitaria, cada escuela lleva sus procesos con participación y vistas públicas”, sostuvo la rectora.

“Por eso es que ya empecé, yo digo, con el pie derecho, porque estoy acogiendo las recomendaciones –y no es que siempre van a estar de acuerdo conmigo los sectores de la comunidad–. Entiendo que he empezado con el pie derecho, porque he empezado con un diálogo honesto, franco y acogiendo sus recomendaciones en el proceso de análisis de los nombramientos”, afirmó.

Respecto a una posible preferencia en los procesos de nombramientos, Ríos Reyes comentó que no se dejará llevar por la carta dirigida en su contra “para hacer designaciones”.

“La comunidad universitaria tiene más de 4,800 personas, entre facultad, empleados no docentes y estudiantes, y no puedo decir que esos 300 son el 6 por ciento. No puedo decir que el 94 por ciento me apoya, pero sí puedo decir categóricamente que el 94 por ciento de la comunidad no me rechaza”, añadió.

Opiniones en reacción

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, por su parte, afirmó que está atento a la controversia que se ha suscitado en torno al nombramiento de la doctora Ríos Reyes, pero mantuvo distancia de las decisiones de la Junta de Gobierno de la UPR al catalogarlo como un “asunto de gobernanza interna”.

“Desde mi perspectiva, yo lo que quiero es estabilidad en la universidad. Lo que quiero es que no se interrumpan las funciones de la universidad, el semestre en curso, cualquier cosa que ponga en peligro esa estabilidad tan importante en nuestra universidad es de desagrado para mí. Ahí sí yo pudiera intervenir. Si yo veo que se está afectando esa estabilidad en las operaciones, el semestre académico de la universidad, me reservo el derecho de intervenir, por el bien de todo el estudiantado”, sostuvo el gobernador.

En cambio, el presidente de la UPR, Luis Ferrao, se enfiló detrás de la decisión de la Junta de Gobierno, ante críticas de la comunidad del Recinto de Ciencias Médicas.

“Yo la recomendé y la Junta de Gobierno la aprobó. Es un proceso de consulta que se hizo. Se aprobó, el proceso se siguió, yo sugerí su nombramiento y la junta la aprobó. Dentro de los tres candidatos, se examinaron en mérito y yo la recomendé”, puntualizó el también exrector del Recinto de Río Piedras.