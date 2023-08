En 1972 se filmó la película El último tango en París. En el filme, el actor Marlon Brando, de 48 años viola a la actriz Maria Schneider, de 19 años. Décadas después de la filmación, la actriz confesó que lo que sucedió fue un abuso porque no se le consultó la escena.

A 51 años de esta producción, el tema del consentimiento en las escenas de intimidad sigue vigente. Antes de la publicación del reportaje que sacó a la luz las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein, se comenzaba a hablar y escribir sobre el puesto de coordinador o director de intimidad, indicó la profesora de teatro Beliza Torres Narváez.

“Es difícil dar con un año de comienzo de este puesto, mi impresión es que surgió en muchos países. Como en 2016 yo sé de una persona en Inglaterra que la apuntan como la primera que escribió algo formal sobre estos puestos, antes de lo de Harvey Weinstein ella comenzó a entrenarse, después de Weinstein mucha gente empieza a certificarse”, mencionó la también directora de teatro, que ha tomado certificaciones y talleres en capitán de intimidad, educación de intimidad teatral, trauma e intimidad, director y coordinador de intimidad.

Torres Narváez explicó que, en el puesto de coreógrafo o coordinador, mucho del trabajo se hace antes de llegar a la escena, hablando con la parte creativa -directores y productores- y luego con los actores. Cuando termina la escena, suele irse, pero se mantiene en comunicación.

En el caso del capitán o capitana es una persona que toma notas de todo lo que se acordó, ayuda a los actores si hay ensayos, y no está el coreógrafo, para asegurarse y recordar los que se estableció, si hay algún cambio, se comunica con la persona que coreografió para dialogarlo y buscar opciones, si por ejemplo, un actor se enfermó y no puede haber un beso. Si una situación de acoso también es la persona que mantiene los protocolos.

Varias entrevistadas por este medio coincidieron en que en Puerto Rico no conocen a alguien que se haya certificado en alguno de estos puestos. Por eso, la actriz Isel Rodríguez destacó la necesidad de tener a estos profesionales en las escenas de intimidad.

“Yo grabé una escena bien sexual y no había un coordinador o director de intimidad. Solo estábamos nosotros, la directora y lo que hicimos fue hablar y lo que teníamos era un parchito.

Definitivamente, me hubiese sentido más cómoda si hubiese tenido un coordinar de intimidad. Pienso que hace mucha falta este puesto en las filmaciones”, expuso la también profesora en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPRRP).

Algo que agradece Rodríguez es que el actor con quien trabajó esa escena, era un compañero a quien conocía y le tenía confianza.

“Cuando yo tuve esa escena yo tenía confianza con el otro actor y él me preguntó, está bien si toco aquí o si pongo mis manos aquí y eso crea confianza y tranquilidad. Básicamente eso es lo que hace un coordinador de intimidad, averiguar hasta dónde los actores están dispuestos a llegar en términos de la imagen, también eso se habla con el camarógrafo. Se supone que se pregunte hasta dónde se puede mostrar y se supone que el camarógrafo te cuide y tú le dices que no que quieres que se vea”, contó.

Además de esa escena, Rodríguez ha realizado varios desnudos, y por no haber un coordinador de intimidad, ha tenido que pedirle a parte del equipo que salgan del set.

“Yo he tenido un montón de escenas donde me tengo que desnudar y tengo que pedir por favor que cierren el set, para que nada más se quede el camarógrafo contigo, se supone que solo haya alguien mirando el monitor, pero tú no lo sabes porque el monitor está en otro lado, tú estás ahí caminando desnuda y no sabes si hay un corillo detrás del monitor, tienes que confiar”, indicó.

La actriz puertorriqueña también ha sido vocal en cuestionar si ciertas escenas son necesarias para contar la historia.

“Cuando las mujeres no quieren salir desnudas, piensan que no es actriz de verdad. Se les hace sentir como si fueran demasiado conservadoras. Yo he tenido conversaciones con directores, y yo les preguntó por qué quieren mostrar ciertas cosas, cuál es el propósito de la escena o cómo ayuda ese momento a contar la historia, si es mi cuerpo el que se va a haber y quiero saber. Yo he hecho muchos desnudos, pero siempre pregunto, quizá me vean como una problemática, pero finalmente en una ocasión hasta se quitaron muchas escenas porque yo sugerí que no eran necesarias”, recordó Rodríguez.

Sin embargo, la directora de cine Betty Kaplan no considera que estos puestos son necesarios en producciones pequeñas. Esa es la razón por la que no utilizó un coordinador de intimidad en la película Simone, que fue filmada en Puerto Rico y contenía varias escenas de sexo.

“No he tenido un coordinador de intimidad en mis filmaciones y no me gustaría porque es una persona más entre el director y los actores y es un momento tan íntimo, que solo el camarógrafo, ni siquiera el sonidista, solo estamos el camarógrafo y yo. Yo tengo mucha experiencia haciendo ese tipo de escenas, además de que soy coreógrafa, soy bailarina. Entonces, lo que hice una coreografía de las escenas”, expresó en entrevista con EL VOCERO.

Medios estadounidenses han reportado que HBO está contratando coordinadores de intimidad para monitorear las escenas de sexo. En ese sentido, Kaplan sí entiende que estos profesionales son necesarios en producciones grandes.

“Nosotros los latinos estamos cómodos con el sexo, no estamos incómodos con eso. Yo entiendo que esa posición es necesaria en una producción grande, norteamericana o las series que se graban muy rápido, que no hay intimidad entre el director y los actores, ahí entiendo que esa posición es necesaria, pero en una producción pequeña, intima aquí en Puerto Rico no creo que sea necesaria”, abundó.

Evitar el acoso y las violencias

Una de las razones por las que, para Torres Narvaez, este puesto es tan necesario es porque permite evitar acoso o reactivar traumas de los actores.

“No sabemos que historias de trauma tienen esos actores y actrices, que se puede activar, como mujeres quién no ha pasado por acoso, todas hemos pasado por eso, así que estamos evitando, no estamos resolviendo, no estamos hablando de qué vamos a hacer si me acosan, es cómo evitamos que haya acoso o la activación del trauma. En vez de resolver, vamos a evitar”, mencionó la directora de teatro.

La profesora recordó una experiencia que tuvo con una estudiante y que la llevó a cambiar la escena para que la joven se sintiera bien.

“También tuve una actriz que en el ensayo estaba bien, pero cuando venía la hora del beso, no lo podía hacer. Cuando indagué, ella nunca se había dado un beso y yo dije ‘no le voy a robar su primer beso’ y lo cambié a un beso en el cuello. Esa cercanía la incomodaba, yo en vez de convencerla, cambió la escena”, contó Torres Narváez.

También mencionó que ha escuchado a compañeros directores que le dicen que los actores no se sienten cómodos con una escena pero que ‘los convenció’. Algo que, afirmó, no está bien.

Implementar los puestos

Reconociendo todos los casos que de acoso que han ocurrido en la industria del cine, que a raíz de la publicación de la serie llegaron más testimonios, este medio intentó obtener una reacción del Departamento de Desarrollo Económico, que recientemente asignó millones a 28 producciones locales y una extranjera, sobre si la agencia tiene la potestad de solicitar que en estas filmaciones haya un coordinador de intimidad, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

De otro lado, EL VOCERO también solicitó reacciones sobre si las universidades que ofrecen cursos de drama o filmación han contemplado ofrecer un curso sobre este puesto.

La directora interina del Departamento de Drama de la UPRRP, Jessica Gaspar, afirmó que se podría incorporar el tema en los cursos.

“Realmente el acoso sexual es un problema sistémico en nuestro país y a nivel global. Una de las herramientas más poderosa para atacarlo es la educación. El Departamento de Drama contempla la posibilidad de incorporar en varios formatos el tema para educar a nuestros futuros artistas-creadores. Por ejemplo, en el curso de El actor en el teatro, cine y televisión, ofrecido actualmente por la actriz Isel Rodríguez, se podría incorporar como tema curricular el rol de un coordinador o director de intimidad. Además, tenemos el interés de incorporar en nuestra programación académica charlas con especialistas en el área para que orienten a nuestra comunidad de aprendizaje sobre el problema de acoso sexual en la profesión de la actuación”, agregó.

Anuchka Ramos Ruiz, vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad del Sagrado Corazón informó que “los cursos de bachillerato en Sagrado están enfocados en la creación artística, comercial y emprendedora del medio audiovisual, y no se promociona la desnudez ni el sexo en las producciones de los estudiantes. Aunque actualmente no ofrecemos un taller exclusivo sobre el tema de coordinadores de intimidad, estamos trabajando cambios en los cursos de bachillerato para profundizar durante las clases con los estudiantes temas de igualdad, diversidad, inclusión, investigación, ética, respeto y hostigamiento sexual en la industria del cine”.