Ante el posible aumento a la factura por el servicio de electricidad y su impacto en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia enumeró los logros de su administración para estabilizar el sistema eléctrico, al dirigirse a los miembros del Centro Unido de Detallistas (CUD), que ayer celebraron su convención anual.

Pierluisi Urrutia, quien alegó no estar en contra de utilizar fondos federales o estatales para impedir un aumento en la tarifa de luz, insistió en que la decisión está en manos del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

Cámara de Comercio impulsará la transición al Plan de Asistencia Nutricional Suplementaria Como parte de su ruta de trabajo para el año fiscal 2024, la Cámara de Comercio de Puerto Ri…

“Lo que he dicho es que, cuando llegue ese momento –que veremos cuándo es–, el Negociado de Energía va a tener que repasar los ahorros que haya logrado Genera PR en la compra de combustible, los ahorros que haya generado Genera PR, si empieza a decomisar plantas generatrices, y otros ahorros operacionales”, expresó en un aparte con la prensa en el hotel Hyatt Regency de Río Grande.

“Va a tener que tomar eso en consideración, y dije aquí en la convención –como he dicho en el pasado– que yo no descarto usar fondos federales o estatales a mi disposición, si viene –en cualquier momento– un aumento significativo de la luz, para mitigarlo. Ya lo he hecho, no descarto hacerlo en el futuro, pero no me voy a adelantar a eso, porque todavía no sabemos cuánta deuda va a pagar la AEE, ni si el NEPR va a subir la tarifa como resultado de eso. Por eso, estoy siendo bien específico y puntual, porque cuentas claras conservan amistades”, reiteró.

El mandatario informó, además, que participó en una reunión “productiva” con el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes federal, el republicano Glenn “GT” Thompson, como parte de su visita, dirigida hacia la inclusión de la Isla en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) del Departamento de Agricultura federal, que brindaría mayores beneficios a recipientes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“Fue una reunión muy productiva. Hablamos de pasar de PAN a SNAP. Es decir, tener la misma asistencia nutricional que hay en los estados, y pedí que el proceso de transición no dure más de cinco años”, sostuvo el gobernador. Añadió que si el cambio surgiera ahora se beneficiarían 1,300,000 personas que reciben el PAN.

“Estamos hablando de que todos recibirían un aumento bien sustancial en esa ayuda si nos insertan en el programa de SNAP”, añadió.

Pierluisi Urrutia dijo que no ha comenzado la transición, debido a la inestabilidad en el Congreso y todo el ambiente político de Estados Unidos. Sin embargo, afirmó que completó su labor de “rendir cuentas” al presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes federal para conseguir que el gobierno de Estados Unidos derrote el trato dispar hacia la Isla.

“Yo veo al presidente de la comisión (de Agricultura federal) con una excelente actitud. Reconozco que allí en el Congreso es bien difícil ahora llegar a acuerdos y que el proyecto de la Ley de Agricultura federal aún no se ha plasmado”, señaló el gobernador.

“El presidente (de la comisión) está visitando diferentes partes de Estados Unidos para informarse. Lo vi muy receptivo, pero otra vez reconozco que hay una crisis fiscal en el gobierno de Estados Unidos ahora mismo, y habrá que ver cuánto dinero le asignan a la Ley de Agricultura federal”, admitió Pierliusi Urrutia.