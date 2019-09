Con una triada de estrenos como Man of La Mancha, Evita y La verdadera historia de Pedro Navaja, el director teatral Edgar García retorna a su cátedra en la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, donde pondrá en pie su proyecto Teatro Repertorio UPR —o una iniciativa similar— que en tan solo una década ha trascendido ante otras escuelas de drama universitarias, con un repertorio de gran raigambre estética y social.

“Llegué a la isla hace unas semanas, a comenzar el semestre en el Departamento de Drama de nuestro recinto, donde llevo años como profesor. Luego de terminar mi contrato de un año como director artístico de Teatro Prometeo, en Miami —en su año 45 de práctica escénica— me constituí en el primer boricua que lo corre, como gran honor. Cumplí mi promesa de llevarlos a la plataforma nacional en mi turno al bate y así lo hice. Sin parar y muy intenso el trabajo, logré montar tres obras en un año”, resaltó el director.

Esas puestas en escena fueron Casa Ajena, en 2018, con el tema de la inmigración y las divisiones de clase social; Gente-Frikation, sobre el desplazamiento de gente pobre para dar paso a rascacielos de viviendas millonarias en la ciudad de Miami; y La Verdadera Historia de Pedro Navaja, que causó un gran revuelo con su estreno en el Koubek Center del Miami Dade College.

“Es este el musical más importante que se ha creado en Puerto Rico en las últimas décadas y que culminó mi trabajo en Estados Unidos. La emblemática producción, original de Pablo Cabrera, escenificada por el grupo Teatro del 60 de Puerto Rico, estuvo más de un año en cartelera”, agregó.

Al reunirse con Jorge Rodulfo, director de Drama de la UPR, inmediatamente forjaron el compromiso para levantar y estructurar nuevamente un concepto estilo Teatro Repertorio, que forma parte una historia teatral que abarca el Caribe, Estados Unidos y España. Sus estudiantes en términos de entrenamiento y valores de producción, hoy se encuentran por varios continentes en compañías internacionales, universidades y como forjadores de las artes de la representación, partiendo de un entrenamiento de signatura puertorriqueña.

“La universidad me está ayudando a ver cómo paso a paso construimos un espacio para montar las obras, hacer alianzas con los departamentos de Música, Bellas Artes y Danza. Todo lo que estuvo en su lugar lo interrumpió la huelga y después el huracán María. Hay que volver a poner todo en su sitio al destruirse muchos espacios con el siniestro. Tengo reuniones diarias exponiendo la necesidad para reconstruirlo todo, rehacer una propuesta para lanzar un repertorio que se equipare con lo que hicimos con Evita, para revivir la fe con lo que hicimos con nuestro teatro. Todo se encamina al nombrar un director-gerente del teatro como Rafael Chávez, un verdadero monstruo de producción”, expuso en entrevista con EL VOCERO.

En etapa exploratoria

En medio de la exploración de nuevos musicales para hacer, todavía no ha llegado a un derrotero específico; pero no formula que remonte acá a Pedro Navaja o en otro caso, a West Side Story, sin tener un espacio dónde trabajar.

“Mi deseo es poner un musical que atraiga gente como hicimos con Evita, que revivió el teatro. La gente no quería venir al teatro. No puede ser algo banal, superficial, de risa fácil. Sé que será una pieza musical afrocaribeña, o traer una desde Londres o Nueva York. Los rumores de West Side Story no me interesan. La obra está trillada, no sabría qué darle distinto y está passé. Se ha hecho en todos los formatos, por todos lados. Hay que reparar la imagen que presenta del puertorriqueño prevalente en esa obra. Me gustaría resaltar algo boricua en una forma plástica, grande, luces hermosas, recrear una magia para mover público”, apuntó.

También se acerca al bel canto en términos de reformarlo o montar un híbrido, aunque ya ha propuesto al tenor Rafael Dávila —con grandes triunfos en el Metropolitan Opera de Nueva York y el Gran Liceu de Barcelona— buscar una ópera nueva.

“Mi trabajo en Miami y con mi primer estreno bilingüe, Casa ajena, me ha creado la misión de impulsar el teatro multilingüe desde el punto de vista latino y puertorriqueño para tender puentes y expandir el potencial de colaboración. Tanto así que ya para el año que viene, me han pedido organizar una delegación de profesores y estudiantes de drama, para viajar a Arizona a la conferencia nacional 2020 del Theater Communications Group. Es muy, muy importante continuar esos lazos. Esas alianzas van a aportar a nuestro desarrollo, no solo de piezas de teatro con nuestra voz, pero también a la economía de nuestros artistas, pues se tienden puentes con la diáspora en ciudades que quieren ver representaciones nuestras, de calidad. Lo nuevo tiene que ser nuevo. A eso vamos y ese sigue siendo mi norte”, subrayó.