A Zuleyka Rivera, Miss Universe (MU) 2006, le “encantaría” dirigir la franquicia de Miss Universe Puerto Rico (MUPR), de concretarse la salida de la actual directora, Denise Quiñones.

La también MU 2001 junto a su equipo de trabajo, han logrado que las dos candidatas a su cargo destacaran a nivel internacional. Kiara Liz Ortega se posicionó entre las cinco finalistas en 2018 y Madison Anderson Berríos resultó primera finalista el pasado domingo, en Atlanta, Georgia.

“¡A mí me encantaría! Es una de las cosas sobre las que más tengo conocimiento, de las más que tengo pasión y ahora con la sed tan grande que tenemos de traer una nueva (sexta) corona a Puerto Rico, me encantaría”, respondió Rivera a preguntas de EL VOCERO sobre la posibilidad de asumir la dirección de MUPR, cuya franquicia pertenece a Wapa.

Sin embargo, reconoció el compromiso y la responsabilidad que le conllevaría, pues reside en Miami, Florida.

“Soy sumamente responsable con el puesto, que sí requiere de mucho tiempo, responsabilidad y dedicación. No sé, a lo mejor pueda dar un giro a lo que me estoy dirigiendo ahora mismo profesionalmente. A lo mejor mañana pueda que sí cambie de opinión, no te diría que no, pero no es que esté en mis planes ahora y no me han hecho el acercamiento”, abundó en entrevista con este diario.

Por cierto, quien sí estaría disponible para retomar la dirección es Magali Febles, quien tuvo a su cargo la franquicia local hasta 2009, cuando la asumieron Desirée Lowry y Luisito Vigoreaux.

“Si no afectara esa petición la participación de Denise —a quien le tengo un gran aprecio porque fue mi candidata, fue entrenada por mí, es una pupila de las que más quiero y está haciendo muy buen trabajo—; si ella no fuera a seguir por razones profesionales, por su carrera o los planes que ella tenga y me hacen una propuesta, con mucho gusto la aceptaría”, expresó Febles a EL VOCERO, actual directora de Miss República Dominicana.

Entre tanto, el conocedor de certámenes de belleza Carlos Vélez, propone a otra exreina y modelo.

“Se han escuchado varios nombres, entre ellos Alba Reyes (MUPR 2004), Shanira Blanco (exreina y ex directora de Miss Mundo Puerto Rico), Cynthia Olavarría (primera finalista de MU 2005). Para mí podría ser Marie Tere Benes, que fue candidata en MUPR dos ocasiones. Sería buena directora nacional porque es la que se encarga de darle la proyección escénica a las candidatas; tiene visión y junto con un buen equipo puede mantener el buen trabajo que Denise (Quiñones) ha hecho”, precisó Vélez.

Por otro lado, Zuleyka opinó sobre el triunfo de Miss Sudáfrica, Zozibini Tunzi, como Miss Universe 2019.

“Es una gran oportunidad para ella, su país, es una excelente plataforma. Mi reacción siempre va ser muy bonita para la candidata que logre ganar ese título porque sé las grandes oportunidades que trae consigo. A la misma vez, tenía muchos nervios porque veíamos a Miss Puerto Rico (Madison) agarradita de mano con Sudáfrica”, recordó.

Para Zuleyka, el triunfo de Tunzi lo determinó que “llevaba un mensaje muy contundente, lo tenía muy bien estudiado, tenía una plataforma muy sólida, ella sabía adonde y cómo se iba a dirigir”. Asimismo, dijo que Anderson Berriós tuvo “un desempeño impresionante, no había nada que decirle que estuviera mal, estuvo perfecta”.

Sobre las críticas de corte racista a MU 2019 –por su tez negra– expuso “es falta de información o madurez de ciertas personas socialmente hablando. Todavía hay mucho trabajo por hacer y qué bueno que una organización tan grande (MU) y que tiene una voz, se una para poder tener un mensaje positivo y de aceptación”, comentó la animadora de la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano, a celebrarse el 5 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico.

Activa como actriz y empresaria

De otra parte, este año Rivera retomó su carrera actoral en la serie El dragón, por Univisión.

“Regresé después de tantos años a la actuación y me encantó hacerlo de la mano de Sebastián Rulli, que fue todo un profesional. Me llevó paso a paso porque llevaba mucho tiempo fuera de la industria; fue un buen comienzo”, señaló.

Además, lanzó su plataforma de ejercicios y salud, Dura fit latino, a través de su página zuleykarivera.com.

“Estoy sumamente contenta que me puedo comunicar directamente para dar información, de la mano de muchos expertos que me han ayudado, como cuando me preparé para el MU, la actuación y la conducción”, resaltó la también madre de Sebastián José, quien “está grande, enamorada de él cada vez más y sorprendida de esa gran bendición que siempre me acompaña”.