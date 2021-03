“Siempre me ha preocupado que me encuentren en mi casa muerto”. Esas fueron las palabras del actor Albert Rodríguez en una entrevista , publicada en septiembre del año pasado, con el productor Francisco Zamora.

“Si me muero, me muero tranquilo. Siempre me ha preocupado que me encuentren en mi casa muerto. Solamente te lo digo porque no quiero que me encuentren por la peste”, dijo el actor quien fue encontrado hoy sin vida en su residencia en Bayamón.

En la entrevista el artista asegura que en algún momento le tuvo miedo a la muerte, sin embargo, enfatizó que “ahora mismo, obviamente no me quiero morir, pero si por alguna razón pasara algo me puedo ir en paz”.

“He logrado un montón de cosas que yo pensé jamás poder hacer…De fundar esto con Deddie (National Talent Academy) y estar 10 años con éxito. Y ver un montón muchachitos salir para adelante y verlos ahora y te los encuentras y están estudiando, trabajando”, mencionó.

La actriz y locutora Deddie Romero fue quien alertó a las autoridades, tras no lograr comunicación con su amigo, Albert Rodríguez.

Vea lo que pensaba Albert Rodríguez sobre la muerte a partir del minuto 50:18.