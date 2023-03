Austin Butler ha recibido críticas por sonar demasiado como Elvis ahora que ya no es Elvis. El actor de 31 años, protagonista de la película biográfica de Baz Luhrmann, incluso fue defendido por la también nominada al Oscar Angela Bassett, quien reconoció que también tuvo dificultades para sacudirse la onda de Tina Turner después de interpretarla en 1993.

Sin embargo, Butler dice que hay algo mucho más importante que ha permanecido con él desde que hizo Elvis: una nueva relación con el miedo.

El desafío de interpretar a un ícono que ha sido imitado tan a menudo como Presley fue tan grande, admite, que sufría del "síndrome del impostor" y podría haber sido derribado por el miedo, miedo que le impidió dormir bien durante dos años, agrega, si no hubiera aprendido a usarlo como una "brújula", en sus palabras. Ahora dice que se pregunta: "¿De qué estoy aterrorizado hoy?". Y luego trata de enfrentarlo, en lugar de alejarse.

Butler ganó el Globo de Oro y el BAFTA. Se mantiene como uno de los favoritos para agregar un Oscar a su estante, en la categoría en la que hace frente a Brendan Fraser, por su trabajo en The Whale.

El actor reflexionó tras su nominación al Oscar sobre cómo trató de abordar el papel para que se sintiera humano y no como "ir a un museo de cera", sobre lo que aprendió personalmente del proceso, y también sobre la impactante muerte de Lisa Marie Presley, hija del Rey del Rock.

Ha sido un momento emotivo para ti: Ganar un Globo de Oro, luego la muerte de Lisa Marie Presley, luego la nominación al Oscar, todo en cuestión de días. ¿Puedes describir ese viaje?

Solo desearía que Lisa Marie estuviera aquí con nosotros para celebrar. A veces, en medio de un dolor intenso y una pérdida devastadora, se siente un poco extraño celebrar. Pero también sé cuánto significó esta película para Lisa Marie, cuánto significó para ella el legado de su padre. Así que me siento muy orgulloso y honrado de ser parte de esa historia. Pero pone las cosas en perspectiva con seguridad, cuando tienes una pérdida tan intensa como esa.

Hablemos de los desafíos del rol en sí. Tenías que encontrar una manera de evitar imitar un ícono que ha sido muy igualado y darle humanidad y autenticidad. ¿Puedes contarnos cómo lograste eso?

Es tan difícil cuantificarlo, y es algo tan complicado de hablar sin sonar increíblemente pretencioso y engreído. Hay ciertos aspectos que incluso yo no entiendo completamente. Afortunadamente, tuve mucho tiempo. Tuve un año y medio antes de que empezáramos a filmar, y gran parte de ese tiempo lo pasé solo en mi apartamento en Australia durante los seis meses que la película se detuvo durante la pandemia. Así que fue mucho enfocarse en eso todos los días y tratar de entrar en la vida de este hombre, en lugar de todas las cosas externas. Incluso la forma en que se movía, todo tenía que venir de su espíritu, en lugar de sentirse como una coreografía. Porque hay momentos en los que quieres ser meticuloso, ya sabes, muy específico sobre cómo se movía de cierta manera o cómo hablaba o lo que sea, pero no puede parecer que es una recreación; de lo contrario, simplemente sientes ¡como si fueras a un museo de cera o algo así! Así que fui muy afortunado de estar rodeado de gente increíble, mi increíble entrenadora de movimientos Polly Bennett y entrenadores de dialectos, entrenadores de canto e instructores de kárate. Tenía tanta gente a mi alrededor que eso me ayudó en ese proceso. Pero era un largo proceso de tratar de resolverlo todos los días, para sentirme como un detective.

Después de todo eso, ¿dirías que el personaje te ha cambiado de forma permanente?

Sí, y probablemente en más maneras de las que puedo describir o descifrar por mí mismo. Pero una de las cosas principales es que alteró mi relación con el miedo, porque este era un reto tan apabullante. Y hubo muchos momentos en los que sentí, ya sabes, en los que tal vez no creía en mí mismo, sentí el síndrome del impostor, solo un terror que no me permitió dormir durante dos años. Y ahora mi experiencia es que cuando siento un miedo así, sé que no es lo que tiene que detenerte. Que sigues haciendo el trabajo y usas el miedo casi como una brújula, para decir: "¿De qué estoy aterrorizado hoy?" - y entrar en eso en lugar de huir de él. Creo que eso es probablemente lo más importante que realmente se me ha quedado grabado.