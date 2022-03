La 94 edición del Oscar este domingo, marca la conclusión de la extensa época de premios en Hollywood, todavía trastocada por la pandemia del covid-19.

Sin embargo, estos Premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, podrían hacer historia en diversos renglones y los boricuas se perfilan como protagonistas.

Ariana DeBose, de padre puertorriqueño, es la favorita para ganar la categoría de mejor actriz de reparto por su trabajo en West Side Story, de Steven Spielberg. De lograrlo, haría historia ganando en la misma categoría en que lo hizo en 1962 la boricua Rita Moreno, por el mismo papel de Anita, una inmigrante puertorriqueña en Nueva York.

Cabe destacar que solo hay dos parejas que han ganado Oscar por interpretar el mismo papel: Marlon Brando y Robert De Niro con Vito Corleone, mientras que Heath Ledger y Joaquin Phoenix al Joker. Pero, lo hicieron como mejor actor y actor de reparto. De conseguir la victoria, DeBose y Moreno no tan solo lograrían hacerlo en el mismo rubro, sino que serían las primeras mujeres en conquistar dicha hazaña.

Mientras que Guillermo Martínez, nacido y criado en Bayamón, podría alzarse con su primer Oscar, si su producción, The Mitchells Vs. The Machines, gana la categoría de mejor película animada. Martínez se desempeñó como el Head of Story en la cinta de Sony Pictures, figura a cargo de ayudar al director y guionista a traducir el libreto en dibujos.

Por su parte, el dramaturgo de descendencia boricua Lin-Manuel Miranda, logró su segunda nominación al Oscar y buscará ganar mejor canción original con Dos Oruguitas, de la cinta animada de Disney, Encanto. De cargar con el hombrecito dorado, lograría además el estatus de EGOT – que también ostenta Moreno- como recipientes del Emmy, Grammy, Oscar y Tony, respectivamente.

La ceremonia será transmitida el domingo, a partir de las 8:00 p.m. por ABC y buscará recuperar una audiencia en decadencia. Las anfitrionas para esta gala serán Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall, mientras que la producción estará a cargo de Will Paker (Girls Trip).

Entre las múltiples películas que intentarán llevarse a casa la estatuilla a lo mejor de la cinematografía se encuentra el drama de Netflix The Power of the Dog, que lideró el grupo con 12 nominaciones, incluyendo mejor película, director y guion adaptado. Mientras tanto, la épica de ciencia ficción Dune, buscará ganar en diez categorías, incluyendo mejor cinematografía, banda sonora y efectos visuales.

A continuación mis predicciones:

Mejor Película

Belfast, CODA, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story

Ganará: The Power of the Dog

Podría ganar: CODA

Mejor Director

Kenneth Branagh – Belfast, Ryusuke Hamaguchi – Drive My Car, Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza, Jane Campion – The Power of the Dog y Steven Spielberg – West Side Story

Ganará: Jane Campion

Podría ganar: Kenneth Branagh

Mejor Actriz

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman – The Lost Daughter, Penélope Cruz – Parallel Mothers, Nicole Kidman – Being the Ricardos y Kristen Stewart – Spencer

Ganará: Jessica Chastain

Podría ganar: Olivia Colman

Mejor Actor

Javier Bardem – Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog, Andrew Garfield – Tick, Tick…Boom!, Will Smith – King Richard, Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Ganará: Will Smith

Podría Ganar: Andrew Garfield

Mejor Actor de Reparto

Ciaran Hinds – Belfast, Troy Kotsur – CODA, Jesse Plemons – The Power of the Dog, J.K. Simmons – Being the Ricardos, Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Ganará: Troy Kutsor

Podría Ganar: Kodi Smit-McPhee

Mejor Actriz de Reparto

Jessie Buckley – The Lost Daughter, Ariana DeBose – West Side Story, Judy Dench – Belfast, Kirsten Dunst – The Power of the Dog, Aunjanue Ellis – King Richard

Ganará: Ariana DeBose

Podría Ganar: Kirsten Dunst

Mejor Canción Original

Be Alive – King Richard, Dos Oruguitas – Encanto, Down to Joy – Belfast, No Time to Die – No Time To Die, Somehow you Do – Four Days

Ganará: No Time To Die (No Time To Die)

Podría Ganar: Dos Oruguitas (Encanto)

Mejor Banda Sonora

Don’t Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers, The Power of the Dog

Ganará: Dune

Podría Ganar: The Power of the Dog

Mejor Película Animada

Encanto, Flee, Luca, The Mitchells vs. The Machines, Raya and the Last Dragon

Ganará: Encanto

Podría ganar: The Mitchells vs. The Machines

Mejor Efectos Visuales

Dune, Free Guy, No Time To Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man: No Way Home

Ganará:Dune

Podría Ganar: Spider-Man: No Way Home

Mejor Cinematografía

Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, West Side Story

Ganará: Dune

Podría ganar: The Power of the Dog