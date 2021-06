La actriz puertorriqueña Rita Moreno defendió al dramaturgo boricua Lin-Manuel Miranda luego de que este recibiera críticas de algunos que entienden que el musical In the Heights se quedó corto en diversidad, específicamente de latinos negros en los roles principales.

“Parece que nunca se puede hacer lo correcto”, dijo la leyenda en el episodio de anoche de The Late Show con Stephen Colbert.

Moreno trabajó recientemente con Miranda en su nuevo documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, que traza su viaje desde sus humildes comienzos en Puerto Rico hasta el éxito en Broadway y Hollywood.

“Este es el hombre que literalmente ha traído la latinidad y la puertorriqueña a Estados Unidos. No pude hacerlo. Quiero decir, me encantaría decir que sí, pero no pude”, expresó la artista.

Asimismo, destacó que "Lin-Manuel ha hecho eso, realmente sin ayuda, y estoy emocionada y orgullosa de que haya producido mi documental…Realmente, están atacando a la persona equivocada”.

El lunes, Miranda usó las redes sociales para disculparse, y asegurar que está escuchando las numerosas críticas.

“Comencé a escribir In the Heights porque no me sentía visto. Y durante los últimos 20 años todo lo que quería era que todos nosotros —TODOS nosotros— nos sintiéramos vistos”, escribió el dramaturgo boricua.

Las críticas a In the Heights se centran en la falta de latinos negros que representen la verdadera diversidad de la comunidad en Nueva York, en donde residen en su mayoría latinos de República Dominicana y otros países como Cuba y Puerto Rico.

“Escucho el dolor y la frustración de sentirse aún invisible en las críticas. Entiendo que, sin suficiente representación afrolatina de piel oscura, se siente como una extracción de la comunidad que tanto deseábamos representar con orgullo y alegría. Al intentar pintar un mosaico de esta comunidad, nos quedamos cortos. Lo siento mucho”, escribió Lin-Manuel.

In the Heights estrenó la semana pasada en los cines y en HBO Max. Dirigida por Jon M. Chu (Crazy Rich Asians), debutó con $11.4 millones en su fin de semana inaugural. Se pronosticaba que recaudaría entre $15 y $20 millones.