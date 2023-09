Un adolescente entró a la Librería Thekes. Un librero se acercó, extendió su brazo y apuntó un texto: “Llévate ese”, dijo. En la portada posaba una mujer que le pareció inteligente y libre. Papeles de Pandora, de Rosario Ferré, eran los cuentos que tenía que leer.

La mirada del joven, ahora de 53 años, sigue puesta en los libros. Luis Negrón se describe un hombre feliz. Parece tímido, pero sin miedo se acerca y recomienda la historia ideal. Suena la campana y sus pequeños ojos buscan el botón que abre la puerta de la Librería La Esquina en Río Piedras. Espera que el invitado suba las escaleras para recibirle con un “estás en tu casa”. Ofrece agua y café. Con delicadeza repite frases como “cualquier pregunta…”, “cualquier duda…”.

“Yo quería tener un lugar amable desde que llegas. A mi socio, Adrián González y a mí, nos gusta la gente. Nos gusta conversar. Siempre tratamos de tener flores, tenemos ‘parking’, hacemos la vida más fácil. Llegar a un lugar y ver que hay una librería, eso hace feliz a la gente. La gente tiene respeto por una librería. La gente baja la voz cuando pasa frente a una librería. Le tienen cariño”, expresa sobre el espacio que el viento refresca.

La Esquina en la Calle González tuvo su apertura hace un año. Llegan estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y escritores como Rafael Acevedo, que sentado en otra esquinita, platica, lee y escribe.

Los comienzos de la librería se remontan a 2017, luego del huracán María. Negrón perdió la casa y quedó desempleado. Se acercaba Navidad, y con cuatro nietos esperando regalo, alquiló un espacio en Santurce Pop y montó una mesita con libros que otros libreros le fiaron. El fallecido Norberto González fue uno de ellos. Después estuvo un tiempo en La Goyco en Calle Loíza, en Santurce.

Dos novelas por publicar

Construyó el nuevo lugar con lo que ganó de la beca Letras Boricuas, porque Luis Negrón también escribe. Es autor de El Jardín (2021), Los tres golpes (2016) y Mundo Cruel (2010). Tiene pendiente publicar dos novelas: Los inocentes y Ramonita. Pero piensa que la Isla necesita más una librería, que su literatura.

“No voy a negar que a veces me he declarado la muerte, así, en mis momentos más dramáticos, ‘¡Ya se murió el escritor!’ Un día cogí todos mis libros y los saqué, y decía ‘ya no voy a publicar nunca más. Ya no voy a escribir’, porque me sentía resentido de que no podía sacar tiempo para escribir, de que se me hacía difícil, que siempre estaba cansado y que lo más que necesito hacer, no me daba el tiempo”, confesó.

“El arte te hace sentir vivo”

Dice que nunca se ha visto con pena, aunque su narrativa de vida ha sido sobrevivir dignamente. Se niega a la oda a las ruinas, porque “me da miedo que nos acostumbremos”, ‘ya más na’”. Añade que la única tragedia que puede tener un creador es no tener talento, “con lo demás hay que bregar”.

“Puerto Rico es un país muy generoso con sus escritores. Aquí la gente tiene mucho entusiasmo, por lo menos puedo ver esa parte, porque escribir es bien solitario. Los autores casi nunca reciben ‘feedback’, ya no hay crítica, ya no hay reseña. Entonces me emociona que viene alguien y pregunta: ¿tienes el libro nuevo de Xavier Valcárcel? o ¿tienes algo nuevo de Rita Indiana? Los mencionan por nombre, los conocen, los buscan. Eso habla de una continuidad”.

“Me da felicidad que la gente lea, me conmueve mucho que la gente, entre tantas cosas que pueda escoger, escoja comprar un libro, me honra. Es que es un país tan achocao’, tan maltratado”, pausa y su voz se quiebra. “Y el arte te hace sentir vivo”, completa con ojos llorosos a EL VOCERO.

Para el oriundo de Guayama, las librerías ofrecen mucho más que lecturas. Son oportunidades para pausar y vernos.

Su sueño “rodante”

Su sonrisa reaparece cuando comenta que sueña con una librería rodante para llegar a lugares con poco acceso a los libros.

“Yo no tengo otra vida. Esta es la única vida que tengo, de librero”, precisa y ríe.

Enseguida suena la campana y Luis Negrón presiona el botón que abre la puerta de La Esquina. Espera que el invitado suba las escaleras para recibirle con un “estás en tu casa”. Tal vez señale y recomiende: “llévate ese”.