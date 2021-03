Fausto Mata asegura evolucionó como actor de la mano del director argentino Marcos Carnevale, durante el rodaje de la película puertorriqueña El cuartito, que estrenará el 25 de marzo en las salas de cine.

El comediante dominicano personifica a un peculiar religioso, en la cinta que estelariza junto al español Mario de la Rosa (La Casa de Papel), la puertorriqueña radicada en Argentina, Claribel Medina, el mexicano Ianis Guerrero (Club de Cuervos) y la boricua Isel Rodríguez (Teatro Breve).

“Es el pastor elocuente, farsesco, el que amenaza con la Biblia: ‘te vas a condenar’. Es bien efusivo, pintoresco, es la caricatura de un pastor”, adelantó Mata.

A ese pastor asegura haberlo visto en el barrio La Zurza, de donde es oriundo.

“Siempre soñé con hacer ese personaje. Una vez me puse a inventar en mi casa para una obra de teatro un personaje similar. La obra no se dio y me quedé con el personaje prácticamente construido. Cuando me llega esta oportunidad, me tocó el pastor, parece que Dios me lo tenía predeterminado”, opinó.

El artista reconoce que Carnevale (Elsa y Fred) lo sacó de su zona cómoda.

“El director es bien derecho, hasta cierto punto fue el más difícil con el que he trabajado, pero de manera positiva. Me sacó cosas, no me dejó la libertad que me da la mayoría de las comedias que me dejan correr solo y me dejan en mi zona de confort. Me retó a explorarme como actor”, admitió a EL VOCERO.

El trabajo individualizado con el director lo ayudó a crecer profesionalmente.

Cita Fausto “Hacía mucho que no terminaba un rodaje con lágrimas. Estuvimos 25 días en un cuartito trabajando, accionábamos todos juntos y esa carga de energía fue muy chula. Hacía mucho que no me sentía como un novato, con todas esas ideas que nos íbamos retroalimentando. Esto fue muy actoral, esta película es una joya de actuaciones”, enfatizó.

El estreno en República Dominicana está pensado para julio. Aunque le gustaría que la mayor cantidad de personas estén vacunadas contra el covid-19, para facilitar la asistencia a los cines.

“Sería una pena que mis dominicanos se pierdan mi participación. Es el trabajo más serio en el que he estado, en el corte de Fine Arts porque son joyas de actuaciones y exigió mucho de mí. Quiero que mi país me vea en esta nueva faceta. Me daría pena que la pandemia también se lleve lo que hice aquí”, aseveró.

Dada la química con Carnevale, están contemplando trabajar en suelo dominicano.

Cita Marcos “En Fausto descubrí un actor descomunal y creo que él también lo descubrió porque le hice trabajar el ‘dramedy’. Él está acostumbrado a mucha comedia y vi que tenía una zona muy profunda y sensible. Se entregó y se dejó dirigir de maravillas y le dije: tenemos que hacer una película juntos”, comunicó el cineasta.

Afinan la adaptación dominicana de su filme Corazón de león, que ya tiene 11 versiones en países como China, Francia, Colombia, Perú, México y próximamente Estados Unidos.

“Estamos viendo si nos cuadran las agendas y las producciones funcionan para achicar a Fausto. Seguramente va a ser para 2022”, reveló Carnevale.

Filmará Sanky Panky en África

Por otro lado, Mata es el primer dominicano en dos sagas: Sanky Panky 1, 2 y 3 y Los Domirriqueños 1, 2 y 3. Además, el que más películas ha filmado en Puerto Rico, con cinco.

“Se supone que cuando nos llevan al terreno es para un campeonato de baloncesto. Tenemos que asumir el béisbol con ropa de baloncesto y ya sabes las loqueras. Es bien cómica y un poquito más humana, porque el objetivo de estar en el torneo es que mi madre le da un problema cardiaco y hay que buscar un dinero para salvarla”, mencionó sobre Los Domirriqueños 3, que terminó de rodar a principios de 2021.

Además, grabará en verano Sanky Panky 4, durante 20 días en África con el productor de la primera parte, Franklin Romero. En la trama, los amigos Genaro (Mata), Chelo (Tony Pascual) y Carlitos (Aquiles Correa), se topan en suelo dominicano con una comitiva africana, que se percata que Carlitos es sucesor de un hombre enfermo de una de sus tribus.

“Ahora mismo hay un grupo en África viendo cómo y dónde vamos a estar allá porque tenemos que ir a un lugar real de tribus. Eso conlleva unos permisos para rodar y convivir con ellos en chozas. Estoy que no me lo creo”, adelantó.