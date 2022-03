Angelique Burgos, mejor conocida como “Burbu”, reveló este miércoles a través de su cuenta de Instagram que arrojó positivo al covid-19, tras estar ausente hace varios días en el programa ‘Pégate al medio día’, transmitido por Wapa y en las ondas radiales de La Nueva 94 FM.

“Por aquí aparecí, un poco perdida. Me cogió el covid-19. Me agarró, me pateó y me dio por donde le dio la gana. Me dio como jamás pensé que me iba a dar, corillo”, expresó la locutora de forma jocosa a través de un ‘storie’ colgado en su perfil.

Añadió que “ahora lo que me queda es una debilidad y uff..horrible. Me dio ahora cuando el covid-19 no está de moda, cuando ya nadie tiene covid-19, a mí me dio.. con to’ y vacuna”.

Asimismo, sostuvo que no sabría si hubiese sido peor si no estuviese vacunada.

El lunes, el locutor y compañero de labores de Burgos, Roque Gallart conocido como Rocky The Kid confirmó en el programa de La Comay, de TeleOnce que tenía coronavirus, luego de realizarse una prueba casera.

Mientras tanto, el programa El Despelote, de La Nueva 94 FM, se está nutriendo de programas repetidos.

Entretanto, el Departamento de Salud reportó hoy, 187 nuevos casos positivos, entre confirmados y probables, de contagios con la enfermedad covid-19.

Según, los datos publicados por el BioPortal de la dependencia, el promedio de casos positivos con pruebas moleculares es de 78 y 109 en pruebas de antígeno. El portal de la agencia aclara que “el número de casos de covid-19 adicionales confirmados, desde el último informe no implica que estos casos corresponden a las últimas 24 horas”.

Se indicó que el total de nuevos contagios incluye casos con muestras tomadas del 14 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022.

En tanto, los datos preliminares del BioPortal indican que, a las 12:00 p.m., la tasa de positividad del covid-19 en Puerto Rico se encuentra en 5.05%.