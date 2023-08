La influencer y cantante Candy Lover continúa firme en su senda musical, a su ritmo y con la convicción de que nuevas puertas se abrirán.

“Es tan difícil intentar ser artista en esta industria, sobre todo mujer y que no tengo el cuerpo de otras artistas. No sé si eso haga sentido, pero me han juzgado mucho por cómo me veo. Me han dicho que no tengo ese ‘look’ de artista, pero el talento sí está, porque tú me das un micrófono y yo te canto a capela. Mucho tiempo dije ‘me voy a quitar porque no creo que vaya a poder lograrlo’”, admitió Candy Lover en entrevista con EL VOCERO.

Una de esas oportunidades se producirá mañana, cuando se presente en el Coca-Cola Music Hall, como parte del concierto de Elysanij, con quien interpretará Osito de Piedra.

“Hay personas que creen en mí y creen que hay potencial. Eso me ha dado el impulso para seguir y no quitarme, no rendirme”, comentó la intérprete.

Angélica Torres Figueroa, su nombre de pila, deja a consideración del público los temas Muñeca de porcelana, Fantasma, Twerk it, Sígueme bailando, Far from Home y Anoche, en colaboración con La Costosa.

“Tengo como seis canciones en lista, pero no las he lanzado aún porque quiero hacer el video. Quiero hacer las cosas bien. Yo prefiero que se tarde, a hacerlo ‘chapuceado’. (Participar del concierto) pienso que va a abrir puertas porque uno nunca sabe quién estará viendo y por fin, es mi primera oportunidad y estoy tan agradecida”, expresó la también empresaria de la tienda de pelucas y accesorios Angelix Beauty.

