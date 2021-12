Vivir en su patria y dedicado a la música que le apasiona ha sido una gran bendición para el trompetista boricua Charlie Sepúlveda, quien desde su retorno a la Isla en 1996 no ha dejado de cultivar éxitos en el jazz, un género seguido por un público muy especial.

Permanecer en Puerto Rico le ha permitido, a su vez, ver de cerca cómo el jazz, originado a mediados del siglo 19 en el sur de Estados Unidos, ha ido ganando terreno y calando en el corazón de las nuevas generaciones de músicos.

“Me ha ido bien, gracias a Dios. En el mundo de los artistas uno vive por fe. Así que, uno le pide a Dios, y las cosas nos salen de milagro… Es como todo, uno tiene sus ‘ups and downs’. A veces estamos bien, a veces estamos mal, pero vivimos felices. Hago lo que me encanta, que es tocar la trompeta, y eso es como irme en un viaje. De verdad que no me puedo quejar; cada día siguen creciendo aquí los fanáticos del jazz”, afirmó el músico a EL VOCERO.

Sepúlveda, también profesor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, señaló que el incremento de los oyentes del jazz a nivel local es palpable, no solo en el número de estudiantes que se desarrolla en el género, sino en la proliferación de eventos dirigidos a los amantes del mismo.

Con el objetivo de satisfacer a ese público y atraer a nuevos oyentes, el ganador del Latin Grammy abrió recientemente el club de jazz C Note, en el área de la playa La Pared, en Luquillo. Este era su sueño desde que volvió a la Isla, tras vivir en Nueva York, donde comenzó a tocar jazz y latin jazz en los clubes más prestigiosos y con figuras de la talla de Dizzie Gillespie y Wynton Marsalis.

C Note, según explicó, está dirigido a quienes disfrutan de fumar un cigarro al son de jazz en vivo, mientras degustan gastronomía y coctelería de altura. Allí, tanto estudiantes de música como músicos noveles tendrán también un espacio para tocar. El club, además, cuenta con tecnología en el segundo piso para grabar música en vivo.

Sepúlveda actualmente promueve el sencillo Cherry Pink Apple Blossom White, grabado originalmente por el cubano Dámaso Pérez Prado en 1950, y contenido en su nuevo disco This Is Latin Jazz. Mientras, se prepara para actuar junto a su grupo The Turnaround en el concierto Eddie Palmieri and Friends a celebrarse este sábado en el Anfiteatro Tito Puente, en San Juan.

Feliz de colaborar con un maestro

Allí tocará temas de su nuevo disco y se unirá al pianista y compositor para presentar algunas de las canciones del álbum Mr. Ep: A Tribute to Eddie Palmieri.

“Además de ser uno de mis mentores, tocar con él fue un sueño que tuve desde que empecé a escuchar su música. Después averiguamos que somos primos. Trabajar con él es como pasar por un conservatorio musical. Eddie ya tiene 85 años, y es el único que nos queda de esa época de los maestros del jazz latino y de lo que es la salsa, y de verdad que él está tocando mejor que nunca. Así que es importante que la gente vaya”, subrayó.