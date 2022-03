Un Farruko más expresivo y con una paz que se podía percibir desde cada espacio del Coliseo de Puerto Rico, se reencontró en concierto con su fanaticada boricua, tras hacer público su abrazo al cristianismo.

El cantante deleitó a sus seguidores con una veintena de éxitos que han marcado sus 15 años de trayectoria, como parte de La 167 Tour.

Además, utilizó el espectáculo como una plataforma para promover, a través de su testimonio, su nuevo estilo de vida. Contó desde su primera historia de amor, hasta el momento en que fue encarcelado a nivel federal, por ingresar al País - sin reportar - $51,000 desde República Dominicana.

Desde el inicio, el vocalista anticipó un espectáculo diferente, en contacto directo con su audiencia.

“Este no es un culto como dicen por ahí. Este show es un testimonio de vida y un agradecimiento a aquel que me cambió la vida”, aclaró.

Para recordar su “primera historia de amor” interpretó sus clásicos Hola beba, Cositas, Webcam, Titerito y Qué hay de malo.

La historia sirvió para llevar un mensaje de amor propio a las mujeres.

“Usted no necesita de un hombre en la vida. Necesita amarse a usted misma. El único que la puede amar es Dios”, instó.

Asimismo, envió un mensaje a los hombres que en algún momento se han obsesionado con una pareja.

“Matar a una mujer, entrarle a golpes no te hace más hombre por más mala que haya sido contigo. Hay que aprender a perdonar, y más que perdonar hay que aprender a soltar”, añadió para dar paso a Obsesionado.

Canciones como Mi forma de ser, Delincuente y No haga coro, sirvieron de preámbulo para revivir su arresto en 2018 y otros momentos retantes de su vida.

Por otro lado, dedicó el tema Guerrero al reguetonero Anthony Mercado Díaz, mejor conocido como Anhkal y quien se recupera en una institución hospitalaria, tras ser haber sido herido de bala en un tiroteo el pasado 23 de febrero.

“Sé que tú eres un guerrero y tú te vas a parar de ahí”, dijo previo a orar por su recuperación.

El jueves, durante la primera de tres presentaciones en el Choliseo, Carlos Efrén Reyes, nombre de pila del artista, reiteró en repetidas ocasiones sus deseos de regresar a vivir a Puerto Rico. De hecho, la primera parte del evento la dedicó a temas con matiz patriótico como Jíbaro y Borinquen Bella.

Además, incluyó al orador y motivador mexicano Daniel Habif en el tema Ki, en el que también convocó a Onell.

Mientras que su versatilidad quedó de manifiesto en la interpretación de baladas y salsas a lo largo de la propuesta, que se extendió por casi tres horas.

“No me siento orgulloso de eso”

De otro lado, cuando dio a conocer el giro religioso en su vida, la interpretación de su reciente éxito, Pepas, fue el eje de la controversia, por plantear el consumo de drogas.

“Yo no me siento orgulloso de eso. Hoy les puedo decir que como estoy limpio y me abrí con ustedes y me abrí con el Señor, les pido perdón. Yo no sé a quién le hice daño. Yo sé que hay algunos que dicen: ‘yo la escuché y no me meto nada, yo soy fuerte’. Sí, pero hay gente débil que no piensa igual que usted. Lo que le puedo decir es que ese es mi pasado y yo no me puedo abochornar de él, porque ese pasado fue el que me hizo ser quien soy hoy”, reconoció antes de invitar a Dj Adoni a tarima para que lo acompañara en el sencillo.

El concierto estaba pautado para febrero, pero debido al alza en contagios de covid-19 y las órdenes ejecutivas vigentes, se pospuso. De hecho, estaba completamente vendido y a raíz de la transición personal del artista, que hizo pública en un show el pasado 11 de febrero en el FTX Arena en Miami, algunos seguidores pidieron reembolso del dinero de los boletos.

“No tengo ‘sold out’ y eso no importa. Lo que importa es que tengo a la gente que me ama”, comentó sobre el particular.

La velada culminó con la llegada de Almighty, quien se unió a Farruko para orar por el público presente.

En las afueras del Choliseo al finalizar el concierto, estuvo un grupo de líderes religiosos orando por los presentes.

De otra parte, Farruko se encuentra de estreno con el ‘remix’ del tema Gracias, de Pedro Capó, con quien ya había colaborado en Calma Remix, en 2018.

Las presentaciones de 167 Tour continuarían anoche y concluirán hoy sábado, en el Coliseo de Puerto Rico.