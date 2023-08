Kany García está pasando por un periodo muy mexicano en su carrera. Tras el reciente lanzamiento de su colaboración con Carin León, Te lo agradezco, se prepara para su primer concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

"Estoy feliz porque hay cosas que se dan rápido en la vida y me las he disfrutado mucho y hay cosas que toman muchos años y el Auditorio a mí me ha tomado 16 años", expresó la cantautora puertorriqueña de visita por la capital mexicana.

"Hay lugares que son icónicos y creo que este es uno que lo tenía muy al pendiente, puede haber otros lugares en México que sean más grandes; yo tenía muchas ganas de que fuera aquí".

Te lo agradezco, que suma 12 millones de reproducciones en YouTube desde su lanzamiento hace un mes, surgió por la admiración mutua entre García y León.

"Lo sigo hace mucho tiempo y tenía claro su sonido. Nos empezamos a escribir como si estuviéramos coqueteándonos por mensaje directo", contó.

Pero a pesar de esa relación en redes, García sentía que no había llegado el momento adecuado para hacer una colaboración, hasta que se conocieron en persona en noviembre del año pasado en Las Vegas y ella llegó con la canción en mano.

"Fue una de las pocas veces en mi vida, de que el artista se atreva a querer cantar al momento y me diga 'dame la letra' y quiera cantar ahí", recordó. "Fue maravilloso, él ahí aportó un par de frases muy mexicanas que yo absorbí".

León estaba listo para grabar, pero García quería esperar entonces "a modo de reto". Él la invitó a que la grabaran en su casa en el estado norteño de Sonora, en México, para que además le cocinara carne asada. García aceptó y viajó en febrero de este año.

"Fueron los tres días más maravillosos que he pasado de trabajo", recordó.

El primer día se les fue en convivir y probar la comida sonorense. "Esas tortillas de harina están hechas de no sé qué. Y la carne asada era tan rica que no necesitaba nada, nada, no necesitaba ningún condimento, sola sabía exquisita", agregó.

El segundo día grabaron la canción, desde la mañana hasta casi la medianoche. El tercer día fue la filmación del video en medio de un paisaje de pastizal desértico, en el que la intérprete juega cartas y toma bacanora, un licor regional, para resistir el frío del invierno.

"Cada vez que estoy con Carin se vive así; es un tipo que vive muy intenso, eso me encanta, no sé cómo sería una semana con Carin, pero creo que eso es parte del éxito que está teniendo, tiene mucha hambre de vivir intensamente", expuso.

Previamente, García lanzó La siguiente con Christian Nodal, en su primera probada de música regional mexicana.

"Había unas partes de mí que había freno, preocupación de adentrarme en algo nuevo, de lo inesperado… La incertidumbre de cómo mi público va a reaccionar: ¿les gustaré? ¿Estaré haciendo una locura?... Me ayudó mucho, en especial ir a los shows y cantar con él (Nodal)", admitió.

"Estar con sus músicos y absorber lo que es la cultura mexicana desde otro lugar, es como ir a un palenque", agregó. "Creo que todo ese proceso fue para mí de enriquecimiento, para lo que es esto con Carin".

Las razones de la bandera blanco y negro

Hace un mes García, quien ha sido galardonada con cinco Latin Grammy, estrenó su concierto de la serie Tiny Desk de NPR. Aunque es un formato pequeño realizado en un escritorio de la estación de radio, quiso viajar con todos sus músicos a Washington para la filmación. En el concierto tiene en el fondo una bandera de Puerto Rico blanco y negro, en vez de sus colores azul, rojo y blanco.

"Esa bandera la puso iLe, Ileana Cabra, la hermana de Residente, en su Tiny Desk, cuando acabábamos de sacar al que era gobernador (de Puerto Rico, Ricardo Rosselló)", dijo García, quien la quiso volver a mostrar para su concierto. "Hemos vivido tiempos muy caóticos en Puerto Rico y también vivimos tiempos donde el futuro que vemos adelante es un futuro que no es alentador".

García está en una gira por Estados Unidos que la llevará por San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Chicago, Nueva York y Miami, entre otras ciudades. Después volverá a México para sus conciertos en Tijuana, Guadalajara, Puebla, Monterrey y más ciudades, así como el Auditorio Nacional el 6 de noviembre. También tendrá fechas en Venezuela y Colombia.

"Acercarnos a estos otros lugares que me han apoyado un montón en todos estos años de carrera me parece superimportante", precisó García, quien también está trabajando en el que será su próximo álbum, que espera lanzar en la primera mitad de 2024.