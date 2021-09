Un disco, un libro y una escuela de música son solo algunos de los múltiples proyectos que desarrolla el virtuoso trompetista Luis “Perico” Ortiz.

Cabe recordar que hace un tiempo había manifestado su deseo de retirarse del ambiente artístico.

“Llegó un momento que me sentí cansado por la industria, fatigado. Soy músico, no estoy en la cuestión del protagonismo ni nada de eso. Me siento muy feliz donde estoy y donde he estado, y lo que Dios me ha permitido y lo que he creado con mi talento”, expresó el también arreglista.

Sin embargo, un desconocido en la ciudad de Nueva York lo hizo cambiar de parecer.

“Yo iba bajando por Broadway, de un sitio donde comemos las pizzas más sabrosas de Nueva York y este señor me puso la mano en el pecho, me detuvo y me dijo: ‘Tú no me puedes quitar lo que Dios te dio a ti para mí’. De ahí tomé la decisión de que es hasta que Dios me quite mi sentido de vida. No me voy a retirar nunca”, afirmó convencido en entrevista con EL VOCERO.

Parte de su vida artística y personal, la compartirá en el libro titulado Lo que me tocó vivir.

“Imagino que para 2022 voy a estar dándole el ‘release’ a ese libro, porque se han añadido unas historias muy bonitas y quiero contarlas. No es el momento de decirlo, pero en su momento va a ser parte de Lo que me tocó vivir”, anticipó sobre un asunto familiar.

En el texto dedicará capítulos a compañeros artistas como Domingo Quiñones, Rubén Blades, Celia Cruz (1925-2003) y Tito Puente (1923-2000), entre otros.

“En ese libro, en esencia la filosofía es bien sencilla. Por ejemplo, va a haber un capítulo de Domingo Quiñones, donde voy a hablar de la amistad, de elementos profesionales, pero al mismo tiempo quién es él y qué se puede decir de él. Cada uno va a tener un pequeño capítulo, donde voy a contar mis anécdotas de amistad. No van a ser muy extensos para poder acomodar las anécdotas”, recalcó.

Pero no todo será texto, pues será interactivo gracias a la tecnología.

“Va a tener mucha fotografía y unos ‘links’ que van a estar conectados a unos audios que nunca nadie ha escuchado, de tomas de grabación y otras cosas. Va a ser muy interesante y creo que va a ser un buen documento para tenerlo como referencia”, anticipó el productor musical.

Lo que me tocó vivir cubrirá desde la década del 1960, cuando comenzó a tocar profesionalmente en Puerto Rico, con las orquestas de Tito Rodríguez, Mario Ortiz y Lito Peña.

“Desde ese momento en adelante voy a estar contando lo que me tocó vivir. Resumiendo (mi historia) porque mi vida ha sido la música, Dios, el talento que Él me regaló y mi familia. Lo demás, es lo demás”, aseveró.

De otro lado, Ortiz produce un álbum que contará con la participación de Quiñones, a quien recientemente acompañó en el tema En el mismo barco.

“Tengo grandes proyectos que próximamente vamos a darle luz. Hay mucho trabajo que hacer y encomiendas. Tengo un gran proyecto que es pedagógico. Así que van a saber pronto de algo muy importante y que va a afectar (positivamente) la historia de nuestro País”, resaltó.

A preguntas sobre si se trata de una escuela de música, reconoció que “vamos por ahí, tiene que ser de música”.