La merenguera dominicana Milly Quezada, lleva desde pequeña un corrientazo en los pies, que la impulsa a cantar y bailar. Aunque de padres tímidos, resalta que salió brava y atrevida. En su nombre está la prueba. Era Milagros, hasta que al mudarse a Washington Heights, un maestro no supo pronunciarlo.

“Can I call you Milly?’, me dijo, y ¡wow!, me pareció muy bonito. Simplemente, me gustó el sonido. Después impuse en mi casa que me llamaran así. Y yo brava, si no era Milly no respondía”, contó la intérprete.

En la música sucedió algo similar. Se atrevió a liderar una orquesta sin pensar que sería una pionera femenina del merengue. El primer disco de larga duración, que grabó en 1976, titulado Esta es Milly con Los Vecinos, trascendió las estaciones de radio de su país natal, principalmente con la canción Tú Sabes.

“La gente de República Dominicana, cuando escucharon el tema, primero se escandalizaron porque de verdad que al momento no habían mujeres cantando merengue en la radio nacional. De hecho, me lo comentaron Johnny Ventura (1940-2021) y Wilfrido Vargas, que dicen que cuando me escucharon dijeron: ‘Pero, ¿y quién es esta que se atreve a cantar?’, como si estuviera invadiendo un territorio que realmente era predominantemente machista”, recordó.

A partir de ahí, el grupo Milly, Jocelyn y Los Vecinos incursionó como la representación de las mujeres en el género “y se entusiasmaron muchas artistas, entre ellas Miriam Cruz y las que están en Puerto Rico, Gisselle, Jailene Cintrón, Olga Tañón”.

“La trayectoria del merengue con las mujeres fue impresionante y lo sigue siendo. Claro está, con otros retos que en estos tiempos se entiende que hace que la gente perciba como que la popularidad del merengue ha mermado. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que veo es que hay muchos más ritmos que se han sumado a la difusión radial y mundial de la música tropical”, señaló.

No descarta el género urbano

Entre los ritmos que se han popularizado está el urbano, género con el que podría colaborar.

“No descartaría una invitación, tomando en cuenta primero el contenido del tema, porque la música urbana tiene muchas vertientes y hay muchas cosas que no estaría en la disposición de hacer, porque no es mi estilo”, expresó en entrevista con EL VOCERO.

“Hoy día no podemos dejar descartado lo que la juventud en masa quiere escuchar y cantar. Por ejemplo, aplaudo mucho la transformación de Farruko, que en sus temas tuvo un encuentro espiritual y un choque con el contenido de su letra y ha dado como un viraje, sin abandonar su género y su fuerza, pero sí asumiendo con responsabilidad lo que para él estaban siendo letras que le hacían daño a la juventud”, indicó.

Referente de la música tropical

La Reina del Merengue, quien festeja la nominación a mejor disco tropical por Resistirá, en la próxima entrega de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero, recibe hoy un reconocimiento por su trayectoria, en el Consulado Dominicano en Puerto Rico.

“Estoy celebrando el que este trabajo número 35 de mi discografía siga teniendo vigencia y sea tomado en cuenta. Porque óyeme, después de 45 años no todo el mundo puede decir que tiene un nivel de popularidad”, remarcó.

La vocalista regresa a la Isla para cantarle a su público en el concierto ¡Viva la Reina!, el 4 de marzo, en el Coca-Cola Music Hall. Boletos en Ticketera.

Conmemora más de cuatro décadas de carrera, siempre pensando en su gente: aquella que la impulsó a retomar el canto cuando tomó una pausa en 1996, luego del fallecimiento de su esposo y padre de sus tres hijos, Rafael Vásquez.

“Me he ido renovando, actualizando, porque el público se merece eso. En la medida en que el público te da ese espaldarazo, uno tiene que reciprocar eso como estímulo para reinventarse, para que, como un buen matrimonio longevo, esta relación siga creciendo. Eso es lo que me toca, saber qué es lo que estoy dejando para el futuro, para futuras generaciones, que tengan un referente de lo que es la música tropical y sobre todo el merengue”, reflexionó.