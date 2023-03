(Segundo de una serie) Conjunto de enormes estrellas, polvo interestelar, gases y partículas en un mismo sistema astronómico. Eso establecen los diccionarios sobre la galaxia. Rauw Alejandro la define así: “es como un universo que uno crea. Tú puedes crear tu propia galaxia y tu mundo. Cada vida es diferente y cada persona elige quién quiere ser, hacia dónde quiere ir, qué quieren ver y cómo quieren sentirse. Yo he sentido que he podido crear, navegar y volar dentro de mi propia galaxia. A mis fanáticos les abro esa puerta de mi mundo para que entren”, dijo. Por eso, le ha pedido a su gente que vayan con “flow galáctico” a sus conciertos en el Estadio Hiram Bithorn. El Saturno World Tour, que inició en febrero, llega este viernes y sábado a Puerto Rico, donde el cantante espera transportar al público boricua a otro planeta. “Estoy bien pompiao, loco que pase para poder tener una vida relajada y tranquila, porque me levanto y pienso en el Hiram. Es un trabajo bastante fuerte y yo estoy metido en casi todos los detalles… Va a quedar bien”, aseguró a EL VOCERO.

En esta etapa de su carrera, los nervios solo aparecen por unos 15 minutos antes de un espectáculo. “Se me pone la oreja caliente. Siento como hormiguitas por el cuerpo. Antes me daba dolor de barriga. Ya lo he podido controlar, pero me entra un poquito de ansiedad. Ya una vez estoy en un ‘stage’, se desaparece todo. Me siento libre, relajado y tranquilo en la tarima”, confiesa El Zorro. Su origen como artista Rauw Alejandro también abre la puerta de su mundo cuando dice que no se vizualizaba como artista. Quería ser futbolista. Desde los siete años jugó. Hasta que entró en lo que llama una “mini crisis”, porque no se le dieron las cosas en el deporte. En los estudios universitarios tampoco. “Pregúntame cuántas veces cambié de concentración”, bromea el intérprete de 30 años. Turismo, Biología, Ciencias Generales y Finanzas, nada de eso fue.

La música se convirtió en el escape, y funcionó. “Hubo una mezcla entre la necesidad de ser el proveedor de mi familia y ser alguien en la vida, tener dinero porque hay que trabajar. Y la otra mitad era porque me salía natural, me gustaba. Siempre la música estuvo desde pequeño alrededor de mí”, contó quien, de la Universidad de Puerto Rico en Carolina saltó a sus primeros guisos, como un espectáculo de medio tiempo del Baloncesto Superior Nacional en 2016. El intérprete urbano creció en una familia musical. Su mamá, María Nelly Ruiz fue corista en la iglesia. Su padre, Raúl Ocasio, tuvo una banda de rock y una orquesta de merengue, quien “después me dijo que le tuvo un poco de miedo a la fama y se echó para atrás. Parece que empezó a entrar en la industria de la música y vio cosas que lo asustaron”, compartió. Pero “Rauleeto” se atrevió a soñar un poco más. “Mi carrera ha sido poquito a poco. Tuve la oportunidad de cantarle a diez personas, de que nadie me pidiera una foto, a ver a alguien que me pidió una foto y yo sentir esa emoción de que ‘coño, alguien me pidió una foto’, de que estando en la universidad y yendo a una clase de biología una chamaca me dijera: ¿tú eres el que canta, verdad? Me gusta mucho tu música”, recordó sonriente el prometido de la cantante española Rosalía, con quien lanzó el EP, RR.

Al momento, el artista suma unos cinco álbumes de estudio: Trap Cake Vol. 1 (2019), Afrodisíaco (2020), Vice Versa (2021), Trap Cake Vol. 2 (2022) y Saturno (2023). Incluye miles de millones de reproducciones en temas como Todo de ti, Punto 40, Lokera y Desesperados, por mencionar solo algunos de los más difundidos. En unas horas le cantará a cerca de 60 mil personas en dos funciones en “casa”, luego de llenar estadios y arenas en República Dominicana, Estados Unidos. Luego seguirán México, Argentina, Chile y Europa. “El Hiram es mi casa, es Puerto Rico. Ya no se trata de trabajar y ganarse el peso. Ahí se trata de dejar un legado para tu gente y para tu país. Voy a gastarme hasta los ahorros que tengo en la cuenta de banco”, decretó.

Segundo de dos

