Un Farruko más expresivo y con una paz que se podía percibir desde cada espacio del Coliseo de Puerto Rico se presentó el jueves ante sus fanáticos, en su primera presentación en la Isla luego de anunciar su llegada al cristianismo.

Farruko deleitó a sus seguidores con una veintena de éxitos que han marcado sus 15 años de trayectoria.

El artista utilizó su concierto como una plataforma para promover su nuevo estilo de vida a través de su testimonio. Contó desde su primera historia de amor, hasta el momento en el que fue encarcelado por viajar con 51,000 de dólares desde República Dominicana.

Desde el inicio de la jornada, Farruko prometió un espectáculo diferente en el que iba a tener contacto directo con su público. “Este no es un culto como dicen por ahí. Este show es un testimonio de vida y un agradecimiento a aquel que me cambió la vida”, dijo el intérprete de Pepas.

Para recordar su “primera historia de amor” interpretó varios de sus clásicos: Hola beba, Cositas, Webcam, Titerito y Que hay de malo.

La historia sirvió para llevar un mensaje de amor propio a las mujeres.

“Usted no necesita de un hombre en la vida. Necesita amarse a usted misma. El único que la puede amar es Dios”, manifestó.

Asimismo, envió un mensaje a los hombres que en algún momento se han obsesionado con su pareja.

“Matar a una mujer, entrarle a golpes no te hace más hombre por más mala que haya sido contigo hay que aprender a perdonar, y más que perdonar hay que aprender a soltar”, añadió el cantante antes de interpretar Obsesionado.

Canciones como Mi forma de ser, Delincuente y No haga coro sirvieron como preámbulo para repasar el arresto del intérprete en 2018 y otros momentos oscuros de su vida.

Por otro lado, dedicó el tema Guerrero al reguetonero Anhkal quien resultó herido de bala en un tiroteo el pasado 23 de febrero. “Yo se que tú eres un guerrero y tú te vas a parar de ahí”, dijo previo a orar por su recuperación. Anthony Mercado Díaz, de 21 años, se encuentra recluido en un hospital.

Durante la presentación, Carlos Efrén Reyes, nombre de pila del artista, reiteró en repetidas ocasiones sus deseos de regresar a vivir a Puerto Rico. De hecho, durante la primera parte del evento cantó canciones que le ha dedicado a Puerto Rico como Jíbaro y Borinquen Bella.

Además, incluyó al orador y motivador mexicano Daniel Habif en el tema Ki, en el que también estuvo presente Onell.

Farruko demostró ser uno de los artistas urbanos más versátiles al interpretar baladas y salsas durante el espectáculo de casi tres horas de duración.

Pide perdón por Pepas

De otro lado, cuando anunció el giro religioso en su vida, muchos aseguraban que el intérprete no cantaba el sencillo que le ha dado la vuelta al mundo desde el año pasado.

Previo a comenzar el éxito Pepas, Farruko pidió perdón por su letra.

“Yo no me siento orgulloso de eso. Hoy les puedo decir que como estoy limpio y me abrí con ustedes y me abrí con el señor, les pido perdón. Yo no sé a quién le hice daño. Yo sé que hay algunos que dicen: ‘yo la escuché y no me meto nada, yo soy fuerte’. Sí, pero hay gente debil que no piensan igual que usted. Lo que le puedo decir es que ese es mi pasado y yo no puedo abochornar de él porque ese pasado fue el que me hizo ser quien soy hoy día”, dijo antes de invitar a Dj Adoni a tarima para que lo acompañara a cantar el tema que cuenta con

Este primer concierto se debía celebrar en febrero, pero debido al covid se pospuso para esta fecha. De hecho, estaba completamente vendido y a raíz de la transición que ha manifestado Farruko al cristianismo muchos seguidores pidieron reembolso del dinero de los boletos.

“No tengo sold out y eso no importa. Lo que importa es que tengo a la gente que me ama”, comentó.

La noche culminó con la visita de Almighty quien se unió a Farruko a orar por el público presente.

Al finalizar el concierto en las afueras del Coliseo había un grupo de líderes religiosos ofreciendo orar por el público que asistió al evento.

El cantante reveló su despertar religioso en medio de un concierto celebrado el pasado 11 de febrero en el FTX Arena en Miami. Entonces, aseguró que aceptó a Dios y exhortó a los presentes a hacer lo mismo.

El giro religioso del artista tuvo reacciones mixtas. Hubo fanáticos que alabaron su decisión y otros que lo criticaron por transformar un concierto “en una iglesia”. Incluso, hubo quienes solicitaron reembolso de sus boletos.

En la reciente entrega de Premio Lo Nuestro, en la que recibió el Premio a la Excelencia Urbana, aclaró que no planifica un retiro y anticipó que "van a conocer el mejor Farruko que han visto".

La 167 Tour continúa esta noche y el sábado en el Coliseo de Puerto Rico.