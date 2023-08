La actriz puertorriqueña Jazmín Caratini, debuta como directora, al tiempo que aguarda por el estreno de la serie Middlehood, provisto para 2024.

“Tengo un personaje maravilloso, que tiene espacio para crecer dentro de una segunda temporada y si gusta, que yo espero que sí. Es una serie que me encanta porque tiene de todas las nacionalidades: tiene una alemana, tiene un italiano, tiene americanos, tiene mexicanos. Mi personaje (Manuela) es colombiana. Entonces es como esa mezcolanza y las diferentes culturas y las diferentes idiosincrasias y las diferentes maneras de operar en una familia. Es una serie bien sabrosa, que tiene un ritmo de comedia, pero también tiene sus momentos dramáticos, que me encanta porque juega con los dos géneros (que me gustan)”, explicó la boricua radicada en California desde 2017.

La serie de ocho episodios, cuenta además con las actuaciones de Elena Wohl, Mark Damon Espinoza, Richard Milanesi, Chris Mollica.

De otra parte, en Puerto Rico, filmó el proyecto audivisual No escuchado, que escribe, dirige y protagoniza, con el que da protagonismo a la comunidad sorda y Lgbttq+.

El cortometraje No escuchado, presenta a una joven sorda que no tiene las mismas oportunidades que personas oyentes. Según explicó la actriz, a través del proyecto se visibilizarán las frustraciones que vive este sector. A la trama se une un joven gay, que sirve de apoyo a la chica sorda para luchar por sus derechos. Para Caratini, esta pieza audiovisual es su manera de darle voz a comunidades que han sido marginadas a lo largo de los años.

Jorge Armando Rivera acompaña a Caratini en la actuación. Mientras, Jesús Romero, la asiste en la dirección del cortometraje; y Pedro Juan “PJ” López es el director de fotografía. El equipo de producción lo completan Margarita Aponte, Valeria López, Natalie Droz y José Gilberto Molinari, esposo de Caratini.

Un sueño pasado, presente y futuro

El sueño de la actriz es continuar haciendo cine en Puerto Rico y comenzar a producir teatro en California.

“El artista, el actor, el cantante, el pintor está constantemente probándose y mostrando su arte. La realidad es que nosotros por ser artistas tenemos que estar vulnerables para que cuando me llegue un personaje, yo tenga eso accesible para poder hacer mis escenas”, expuso.

La boricua ha superado la frustración inicial de la dinámica laboral californiana, centrada en audiciones, donde en ocasiones los no superan los sí.

“A la misma vez tengo que estar fuerte para desprenderme de eso (el rechazo) y a veces lo logro y hay veces que no lo logro, porque me enamoré del personaje y lo quiero… Me ha pasado que cuando me desprendo y lo dejo ir y me enfoco en otra cosa, me llaman”, sostuvo a EL VOCERO la mamá de Otto y Gilbertito.

En ese sentido, la artista se mantiene clara en necesidades y capacidades.

“Necesito crear y aprender, porque si no me deprimo. Esa es la realidad. Me pongo triste. Yo necesito crear”, resumió.