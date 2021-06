VF7 volverá a sentir la adrenalina de cantar frente al público el 31 de julio, cuando se presente en el Vibra Urbana Music Fest, en Orlando.

“Estoy súper agradecida y nerviosa, aunque falta tiempo. Pero estoy preparándome. Tengo muchos shows y voy a ir a escuelas en agosto para estar con mis fans”, comentó la cantante de 14 años.

Valeria Fernández, su nombre de pila, estará de gira por España en octubre, participando en festivales de música urbana; el 27 de noviembre cantará en el Coca-Cola Flow Fest, en México; en enero en el Baja Beach Fest, en Rosarito, México; y en el Chicago Baja Fest.

Previo a cumplir con estos espectáculos, asistirá a la entrega de Premios Juventud 2021, en los cuales es la artista más joven nominada, compitiendo en la categoría de La nueva generación – femenina. La ceremonia será el 22 de julio y se transmitirá por TeleOnce.

“Estoy muy feliz, es mi primera nominación. La otra vez fui a los premios y presenté una categoría. Voy a estar allá rompiendo y ver qué pasa, si me dicen que cante súper”, indicó la voz de Caso perdido.

En cuanto a colaboraciones con sus colegas, comentó “tengo par en proceso, pero no puedo decir. Son artistas de todos los países”.

Invita a vacunarse tras superar el covid

De otro lado, a principios de diciembre de 2020 Valeria se contagió con covid-19.

“Fui al hospital y me dijeron que tenía micoplasma, pero no era eso, era covid. Al segundo día me dijeron que mi prima salió con covid y yo estuve con ella, ahí se me pegó. La pasé muy mal esos días, no fueron muy buenos”, recordó quien sufrió de cansancio, sudores, perdió el gusto y el olfato.

Precisamente, por esa experiencia dejó a un lado su apatía a las vacunas y se inoculó contra el covid.

“Sea cualquier vacuna no me gusta vacunarme. Acepté vacunarme por Puerto Rico y por mi salud, que ya me dio covid y me dicen que si me da otra vez sería más fuerte. No podía salir de mi cuarto y si salía tenía que ser con mascarilla por mi hermanita y mi abuela de 95 años”, expresó a EL VOCERO.

Por esto, se unió a la campaña de vacunación Ready para abrazarnos, iniciativa de Voces Puerto Rico en unión a Direct Relief.

“(Invito) a la gente y más a los jóvenes de mi edad porque yo sé que no se quieren vacunar, porque yo tampoco quería. Pero eso no duele, te va a molestar unos días, pero te haces así (te sobas) y ya no te duele. Te juro que no te va a pasar nada. Con la vacuna no me ha dado covid y me siento súper bien. Me metí vitamina por vena y estoy bien activa”, afirmó sonriendo.

En junio de 2020, con 13 años, VF7 realizó un show virtual desde el Coliseo de Puerto Rico. Sobre cómo velan por el bienestar de esta niña, dentro del ambiente del género urbano, su manejadora Soraya Sánchez comentó “somos como una familia. Su mamá siempre está con ella y es bien importante en el equipo de trabajo. Ella tiene 14 para 30, es muy segura de su música, de lo que quiere, escribe sus canciones. Vive en un ambiente bien protegido en su familia, de muchas mujeres poderosas”.