“¿Sabrán el daño que hacen? ¿Les importa?”.

Con estas interrogantes, el abogado Jay Fonseca arremetió en sus redes sociales contra varias personas que se han burlado de su figura y del proceso de perder peso.

En un extenso mensaje en su cuenta de Facebook, el también analista político indicó todas las opciones que tuvo que hacer para bajar de peso.

“¿SABRÁN EL DAÑO QUE HACEN? ¿LES IMPORTA? - Sí, soy figura pública… y sí, me debería acostumbrar a las burlas y como me dicen: “uno no debe ponerse en una posición vulnerable”, pero quien diga que no le importa el qué dirán habla mier&^$. Recientemente, luego de subir esta foto, un grupo de intelectuales empezó a decirme “el ex gordo” o han cogido mis fotos y alegan que es gracias a una sobre dosis de medicamentos y lo nuevo es que me meto esteroides. Es falso, pero a esos intelectuales no tienen idea del daño que hacen, no solo a mí, sino a toda la gente que lucha con esta enfermedad y por burlas como esas no usan las herramientas disponibles y siguen como yo posponiendo mejorar su vida”, escribió Fonseca.

“Mi endocrinóloga me había dicho años antes para comenzar el proceso de ayudarme y por años le dije que no, precisamente porque en mi mente “usar medicamentos era hacer trampa”. En mi desespero hice todas las dietas, todos los intentos de crossfit, trainers, gimnasios, boté dinero, boté vida y rebajaba 20-40-60 libras y volvía a subirlas. Me fui a hacer la consulta de la bariátrica. Se lo dije a la endocrinóloga y me dijo que antes de hacerlo, le diera una última oportunidad. Algunos, en vez de celebrar que alguien busca herramientas para salir del infierno, se enfocan en menospreciar tus logros e intentan hacerte ver cómo que tienes una ventaja indebida. Luego de hablar abiertamente de mis complejos, todavía sabiendo de que esto es una mie$^$, un infierno, se burlan y se mofan de que, “ahora te ves así porque te metes esteroides”. Lo que quieren es empeñecer al otro para sentirse grandes porque escriben como “intelectuales” con complejo de inferioridad”, explicó.

Asimismo, Fonseca indicó que creará un grupo para hablar y mostrarles “los logros, los retos y todas las estrategias que he usado”.

“Algunos hemos intentado todo, y cuando por fin algo funciona, vivimos en miedo del fracaso y honestamente, al ver los screenshots que me enviaron y los dms de gente preguntándome si es cierto que uso esteroides, uno piensa que hay gente yendo al casino de Fahad para apostar a que uno vuelve a engordar y ponen dinero al fracaso”, dijo.

“En fin, sí, les escribo esto, aunque sé que lo van a usar para decir que me hago la “vístima”, pero espero que si tienen algo de conciencia se percaten del daño que hacen, no solo a mi, sino a gente que como yo, no toma la decisión de buscar ayuda porque temen su burla”, concluyó.

A más de un año, Fonseca comenzó a trabajar su físico mediante ayuda de profesionales de la nutrición y ejercicios.