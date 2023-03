Aunque no suele usar la palabra empoderamiento, la locutora y presentadora Pamela Noa afirma que es lo que más le gusta de Karol G, una de sus cantantes favoritas.

“Me encanta Karol, no solamente por su música. Pienso que el mensaje de aceptación y de empoderamiento. No me gusta la palabra empoderamiento, pero sí el mensaje que lleva y todo eso me gusta mucho”, reconoció Noa quien se gozó el tercer concierto de la colombiana en el Estadio Hiram Bithorn.

Sin miedo al qué dirán, la integrante de Molusco y los Reyes de la Punta, de La Mega 106.9 FM, revela no es amante a la lectura y que se duerme de manera automática.

Recientemente, la comunicadora se estrenó como presentadora de televisión en Hoy Día Puerto Rico, luego de estar semanas como invitada y colaboradora del mañanero de Telemundo.

Su llegada a la televisión se atrasó porque le tenía miedo a la cámara. El temor lo fue perdiendo poco a poco, cuando comenzó a producir vídeos para su canal de YouTube.

“Al principio no quería hacer YouTube. Yo me súper negaba, porque yo no quería estar en pantalla. Estaba acostumbrada a radio toda la vida, pero eso me ayudó un montón a soltarme. Me he acostumbrado a hablarle a la cámara”, contó.

Su personalidad, manera de vestir y hasta los pasos de baile que da en la sección de cumpleaños, han sido motivo de aplausos y cuestionamientos en redes sociales. Sin embargo, las críticas no le afectan.

“Toda mi vida me ha pasado lo mismo, de repente no es lo común, no es lo clásico, pero yo siempre he dicho que soy como un honguito que va creciendo en el plástico… Pienso que hay personas que se pueden identificar con la forma en la que yo me visto o la forma en la que yo me expreso. Y creo que ese es el concepto exacto de lo que es el programa. Que hay gente que se puede identificar con Ivonne (Orsini), con Jacky (Fontánez) o conmigo”, añadió en torno a sus compañeras en televisión de 8:00 a 10:00 de la mañana.

Canción: Yo me voy desde baladas de los 80 hasta Safaera. Me gusta de todo.

Artista: Karol G

Comida: Pasta con salsa blanca.

Happy Place: La playa.

Libro: Confieso que no me gusta leer y no les voy a mentir. La razón por la que no me gusta leer es porque me duermo automática. Me da un sueño que no puedo bregar, puedo tratar los audiolibros. No lo he intentado.

Olor: Almendra. El extracto de almendra.

Pasatiempo: Amo la playa. Siempre que puedo voy.

Película (La última que viste): Todos los documentales, casos de la vida real, mientras más macabros mejor.

Perfume: Light Blue de Dolce & Gabbana

Instagram, Facebook o Tik Tok: Instagram

Sabor: El sabor de la pizza.

Serie: You

Superpoder: Comer todo lo que me dé la gana sin engordar. Que cuando coma me salgan músculos en las batatas y los muslos.