Manny Manuel reitera que no es “hipócrita”. Admite sin titubeos que tuvo “un desliz” con el alcohol hace unas semanas, previo a su presentación en el Festival del Fricasé, en Naranjito, que fue cancelada por no encontrarse en condiciones para realizar el show.

Pero “eso ya pasó”, señala El Rey de Corazones. “Después de eso he seguido trabajando”. También pidió disculpas y buscó ayuda con profesionales en abuso de sustancias.

“Siempre estoy en alerta y tengo personas que me aman mucho, que están al lado mío, que me están dando la mano y el apoyo. Y también personas que no conozco, doctores que no conozco, que he llamado en estos días y me quieren ayudar”, contó en entrevista con EL VOCERO.

“Voy a tomar un momento donde me sentaré con profesionales en privado. No es llegar a internarme y mucho menos porque no es lo que quiero. Y no creo que sea lo que necesito en este momento”, indicó el merenguero. “Eso fue un tropezón”, insistió.

Luego del incidente en Naranjito, Manny Manuel asistió al programa La Comay para hacerle “frente” al personaje interpretado por Antulio “Kobbo” Santarrosa. El encuentro lo describió como una catarsis.

“No tengo problemas con esa muñeca, tengo problemas con el que está detrás de esa muñeca, que es un déspota, una persona que le gusta sembrar terror y miedo y cuando se le quite ese poder, cuando los artistas se unan, los políticos se unan y le quiten el único poder que tiene —que es el terror que le siembra a la gente— se le va a acabar la historia”, aseguró quien a través de sus redes sociales hizo un llamado a cancelar el programa.

Casi como una contrapropuesta, el exponente tropical sueña con tener su espacio en la televisión, “donde podamos aprender, entrevistar artistas, más bien concienciar a la gente a través de las situaciones personales que yo también he vivido y enviar un poco de esa información a muchas personas que están pasando por problemas, no tan solo de adicciones, sino problemas psicológicos. Además, dar entretenimiento y mucha música, porque conozco a tantos artistas, así que sería un balance”, planteó.

Con “muchísimo” trabajo

El vocalista mantiene una agenda cargada. “Tengo muchísimo trabajo. Me están llamando para una película en Nueva York… Estamos todavía en negociaciones”, anticipó sobre el filme de suspenso.

En veremos también se encuentra su participación en las ondas radiales de Estereotempo, porque “no he terminado de limpiar el contrato”.

En el caso de la música, no hay pausas. Cruz Manuel Hernández Santiago, nombre de pila del artista de 50 años, se estará presentando los próximos meses en República Dominicana y en Carolina del Norte.

Mientras que el 29 de julio, subirá al escenario de Vivo Beach Club, como parte del evento Veranazo en vivo, con boletos disponibles en Ticketera.